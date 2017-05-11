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Пол-литра и GK. Скоро день донора!
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Доноры спасают тысячи жизней. Не зря с латыни само слово «донор» переводится как «жертвенный, благотворительный, принесенный в дар». Ежедневно в мире тысячи мужчин, женщин и детей нуждаются в переливании крови. GK идёт, а ты?
30 мая на территорию КГТА прибудет мобильная лаборатория Национального центра социальной помощи. Записываться нужно заранее(!).
Судя по прошлому году, желающих много, а число мест ограничено. Подробная информация и запись — в группе День донора в КГТА им. В.А. Дегтярева.
Помните про питание: за несколько дней до сдачи крови необходимо соблюдать определенную диету (отказаться от жирной, острой и копченой пищи, молочных продуктов и яиц), не принимать лекарства и алкоголь.
Если сдаёшь кровь в первый раз, то предварительно делается анализ, определяющий группу крови, уровень гемоглобина и наличие антител. Затем с добровольцами и беседуют о перенесенных недавно заболеваниях. Если по всем параметрам волонтер годен, то он допускается до сдачи крови.
30 мая на территорию КГТА прибудет мобильная лаборатория Национального центра социальной помощи. Записываться нужно заранее(!).
Судя по прошлому году, желающих много, а число мест ограничено. Подробная информация и запись — в группе День донора в КГТА им. В.А. Дегтярева.
Помните про питание: за несколько дней до сдачи крови необходимо соблюдать определенную диету (отказаться от жирной, острой и копченой пищи, молочных продуктов и яиц), не принимать лекарства и алкоголь.
Если сдаёшь кровь в первый раз, то предварительно делается анализ, определяющий группу крови, уровень гемоглобина и наличие антител. Затем с добровольцами и беседуют о перенесенных недавно заболеваниях. Если по всем параметрам волонтер годен, то он допускается до сдачи крови.
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