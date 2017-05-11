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Пол-литра и GK. Скоро день донора!

Екатерина Кокшарова
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Доноры спасают тысячи жизней. Не зря с латыни само слово «донор» переводится как «жертвенный, благотворительный, принесенный в дар». Ежедневно в мире тысячи мужчин, женщин и детей нуждаются в переливании крови. GK идёт, а ты?



30 мая на территорию КГТА прибудет мобильная лаборатория Национального центра социальной помощи. Записываться нужно заранее(!).

Судя по прошлому году, желающих много, а число мест ограничено. Подробная информация и запись — в группе День донора в КГТА им. В.А. Дегтярева.

Помните про питание: за несколько дней до сдачи крови необходимо соблюдать определенную диету (отказаться от жирной, острой и копченой пищи, молочных продуктов и яиц), не принимать лекарства и алкоголь.



Если сдаёшь кровь в первый раз, то предварительно делается анализ, определяющий группу крови, уровень гемоглобина и наличие антител. Затем с добровольцами и беседуют о перенесенных недавно заболеваниях. Если по всем параметрам волонтер годен, то он допускается до сдачи крови.



Это не больно и не страшно! Решайтесь!

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