Кто получил коньки «автоматом»?

Почему День студента и Татьянин день отмечаются одновременно? И почему именно Татьянин день?

или делали вид, что думали

— О, да! Сложное это время — сессия. Наконец-то всё закрыл, всё сдал!

Всем студентам — зачёты! Татьянам — поздравления!

На празднике были все: диджей, фотограф, ведущий (отличительный знак — бусы из сушек) и студенческая атмосфера.Поздравить студентов пришли и.о ректора академии Елена Лаврищева. Сделать праздник студентам на катке была именно её идея. Помимо преподавателей и ректора, пришли Декан факультета «Экономики и менеджмента», проректор по учебной работе и развитиюи помощник ректора по социальным вопросамПригласительные билеты, которые выдали студентам, обеспечили бесплатным прокатом коньков. Кстати, на каток у ДК Современник пришли студенты разных курсов и магистранты. Были и те, кто давно получил свой диплом КГТА.Начали мероприятие с вопросов. Билеты не тянули: проверяли на знание истории праздника.Пока студенты думали, на помощь пришли преподаватели. Впрочем, как всегда! Елена Владимировна Ерёмкина, преподаватель физической культуры и спорта, ответила на все вопросы.Этот праздник ведёт историю ещё с XVIII века. 25 января императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Шефство, над проектом Ломоносова, взял генерал-адъютант Шувалов. Он хотел сделать подарок своей матери Татьяне подарок… И подарил университет. Так и перекликаются два праздника.Не только коньки — бесплатно, но и чай. Чай студенческий. Без заварки. Без сахара. Шутка, конечно. Обычный чай. Очень помогает согреться в -17!На лёд вышли и преподаватели. Многие удивили своим мастерством.Студентки с именем Таня на каток не пришли. Мы проверяли. Зато пришла, преподаватель английского языка. Не сомневаемся, что многие уже с утра получали поздравления от коллег и студентов.GK не исключение: