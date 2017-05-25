Последний звонок - 2017. Фоторепортаж

Перед нами сейчас самые любимые на сегодня жители города Коврова — это наши выпускники. Стоят прекрасные, красивые чУдные юноши и девушки.Что может быть самым счастливым моментом сегодня? Вы на пороге взрослой жизни. Жизнь, которая впереди у каждого, особенная. Наверное, интересная, скорее всего будет интересной, потому что вы все устремлены к хорошим целям и хорошим задачам.Конечно, сегодня и грустный день, рядом с вами стоят ваши директора и преподаватели. они больше всех грустят. Потому что сколько сил. здоровья и от сердца отдано любви вам за эти 11 лет. Сегодня они еще не прощаются с вами, будет школьный бал и тогда огни скажут: «До свидания и до новых встреч». Это великая работа — работа учителя во благо вас, во благо семью, во благо города и России.Я искреннюю благодарность выражаю нашим педагогам за их беззаветное служение юности, детству и стране. Это самое большое, что делается сегодня и сейчас. Это будущее России.

Удачи на экзаменах! Welcome во взрослую жизнь...

Мы узнали цифры. В этом году в ковровских школах 627 выпускников. Надо понимать, что все они сегодня утром собрались на площади. Это было очень ярко и… брало за душу… Эти воздушные шарики, фартучки, нервные от непривычности носить костюмы мальчишки.Первой частью дня «Последнего звонка» для них стало официальное построение на площади Воинской Славы.К этому дню каждая школа подготовила табличку с номером и гербом школы. Выпускницы традиционно облачились в школьную форму старого обрзца, украсили прическу белыми лентами и бантами, из общих традиций выбились только выпускницы и выпускники кадетских классов школ №8 и №23.В этот день на площади собрались не только выпускники, но и первые лица нашего города, родители, учителя и директоры школ.Ведущими городского «Последнего звонка» сталиИ — школьный вальс. Ещё одна традиция. Вы знаете, что многие родители в спешном порядке накануне этого дня нанимают танцевальных тренеров, чтобы детки не ударили в грязь лицом. Это вам не в клубе под стробоскоп, каждое движение чётко видно.Последняя фигура танца, когда мальчики подняли девочек вверх, при этом все танцовщики образовали круг. Это как символ единства. В этот день для всех выпускников существует, по сути, одна большая и родная школа Коврова. С которой очень скоро они расстанутся навсегда.Один из тех случаев, когда, аплодируя, люди отбивают себе ладони. Потому, что это очень искренне. Очень красивые пары!И ещё одна традиция — возложение цветов к стеле города Воинской славы. Это и память о героическом прошлом ковровчан, и дань уважения сегодняшним наставникам-педагогам, которые учили в том числе и патриотизму. Красные гвоздики…Настроение у выпускников было, что называется, «в широкой гамме». Кто-то открыто и бурно приветствовал совсем близкую грядущую взрослую жизнь. Кто-то стоял задумчивый. Думается, что самыми мудрыми детьми были те, что просто плакали.Ведь очень-очень скоро, в той вожделенной взрослой жизни они поймут, что именно сегодня у них и было самое-самое-самое…В руках у каждого гелиевый шарик. Вот, они разом отпустили шарики в небо.И полетели…Наверное, в этот день учителя отпускают учеников так же, как выпускают дети из своих рук эти прекрасные шары.А площадь смотрит вверх, как прекрасно они исчезают в аквамарине небес.Да, звонок был, общий, громкий, на всю площадь. Последние напутствия, и они разбежались по разным школам, где звонки продублируются, для каждого свои.В этот день в каждой школе пройдет уникальный концерт для учителей, родителей и друзей выпускников. А уже завтра тех, кто сдает иностранные языки ждет экзамен, а всех первый основной экзамен ждет уже 30 мая.P.S. Выпускники, про хэштег #gk33 не забываем, город ждёт ваши фотоотчёты.