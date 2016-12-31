События Официальное поздравление Деда Мороза. Смотреть всем! Видео Нравится Кирилл Мольков 0 31 декабря 2016, 21:30 247

Самый настоящий Дед Мороз поздравляет всех нас прямо из своей ковровской резиденции! Смотреть всем!!!







К поздравлениям ДМ присоединяется один из самых замечательных партнёров GK — агентство праздников и развлечений «Любовь – Морковь»



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Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит...

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