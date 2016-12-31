С Новым годом! Видеопоздравление от команды GK И НЕ ТОЛЬКО!!!

С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Но это ещё не всё, друзья! Очаровательные участницы проекта «Городская красавица» в канун новогоднего праздника поздравили жителей города от имени наших друзей, компаний-партнёров и рекламодателей GK. Девчонки! Какие же вы классные!Ну, вроде бы, всё сказали. Мы — праздновать! Кстати, о том, как команда GK отметила НГ, непременно расскажем. Не сомневаемся, что репортаж с нашего корпоратива впечатлит и вдохновит многих на повторение чего-то подобного!