События
С Новым годом! Видеопоздравление от команды GK И НЕ ТОЛЬКО!!!
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Привет всем! Если вы читаете эти строки 31 декабря, то мы, то есть — команда GK — в полном восторге! Вы на сайте в такой день! Вы читаете нас, а кругом предновогодняя кутерьма, праздник к нам приходит… В общем, в такой день нельзя грузить чем-либо, можно только поздравлять с НГ. Что мы и делаем!
Но это ещё не всё, друзья! Очаровательные участницы проекта «Городская красавица» в канун новогоднего праздника поздравили жителей города от имени наших друзей, компаний-партнёров и рекламодателей GK. Девчонки! Какие же вы классные!
Ну, вроде бы, всё сказали. Мы — праздновать! Кстати, о том, как команда GK отметила НГ, непременно расскажем. Не сомневаемся, что репортаж с нашего корпоратива впечатлит и вдохновит многих на повторение чего-то подобного!
P.S.Встретимся на фейерверке!
Но это ещё не всё, друзья! Очаровательные участницы проекта «Городская красавица» в канун новогоднего праздника поздравили жителей города от имени наших друзей, компаний-партнёров и рекламодателей GK. Девчонки! Какие же вы классные!
Ну, вроде бы, всё сказали. Мы — праздновать! Кстати, о том, как команда GK отметила НГ, непременно расскажем. Не сомневаемся, что репортаж с нашего корпоратива впечатлит и вдохновит многих на повторение чего-то подобного!
С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
P.S.Встретимся на фейерверке!
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