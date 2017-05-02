Православная Пасха. Уникальный концерт

Мы на Рождество и Пасху устраиваем силами приходов нашего города и района концерт. В нем участвуют дети воскресных школ, певчие храмов, прихожане. У нас довольно строгий отбор, в этом концерте только самые лучше номера. В этом году весь концерт имеет общий ход, общий сценарий и общую мысль. Номера связаны с круглыми датами со времен известных в России событий, следующими за тем гонениями, поэтому называется концерт-хроника. Я не берусь выделять какие-то номера из этого праздничного концерта, но всегда особое место занимают постановки, которые готовят ученики православной гимназии нашего города.

Сегодняшний концерт является очень приятным продолжением праздничного настроения, которое вселяют в нас пасхальные дни. Мне приятно отметить, что в этом году в нашем городе мы встречаем этот светлый праздник с очень радостной новостью. Мы знаем, что наша православная гимназия получит свое продолжение в следующих параллелях, наверное, мы надеемся в ближайшее время. Потому что сделано очень многое, чтобы это состоялось. Приобретается новое здание, которое будет реконструировано под продолжение учебы в 5-11 классах.

Христос Воскрес!

Воистину Воскрес!

Это не просто концерт, на котором демонстрируют свои таланты. Это цельная хроника библейских рассказов, посвященный Христову Воскресенью.Рассказывает руководитель НОУ «Православная гимназия» г. Коврова»На концерте-хронике присутствовала и заместитель главы города по социальным вопросом, которая поздравила всех присутствующих в зале с праздником Светлой Пасхи и сказала напутственные слова:Открыл концерт греческий распев в исполненииВокальное исполнение было дополнено небольшой театральной постановкой: на сцену спустился ангел, роль которого исполнилаОдин номер сменял другой, но был частью единой, цельной постановки. Удивительное пение хора учащихся школы искусств имени Иораданского, сменила сцена «Мария Магдалина и Тиверий» в исполнении учащихся воскресной школы храма Иоанна Воина.Ярким стало выступление клуба исторической реконструкции «Стародубская застава», а ансамбль храма праведной Анны получил восторженные овации зала.Весь концерт артисты со сцены произносили:А зрители не уставали отвечать: