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Преображение Байкала. Чистый берег с королевой
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«Чисто не там где убирают, а там, где не мусорят». Увы, эта простая истина на ковровских берегах, что называется, не работает. Поэтому в субботу на берегу Малыгинского карьера прошла общественная акция — OPEN-AIR.
Как мы уже сообщали, суть мероприятия – сделать берег нашего «байкала» чистым, ухоженным и красивым.
Но это не только субботник. Об этом позже. Организатор акции, давние друзья и партнёры GK, некоммерческая молодёжная организация под названием «Чистый Берег».
Официальное начало деятельности организации – октябрь 2016 года. Однако фактически общественно-полезная работа ведётся уже более пяти лет. Лидер организации – депутат от Мелеховского поселения Виталий Сочнев.
Предыдущий раз «Чистый берег» проводил субботник на берегу Нерехты. Подробнее о деятельности «Чистого берега» и интервью с Виталием Сочневым можно прочитать здесь: OPEN-AIR в Малыгино. Ты с нами?.
Идея прибраться на берегу «байкала» принадлежит генеральному директору GK Кириллу Молькову. Он — соорганизатор мероприятия.
К уборке мусора подошли серьезно. Отдельные пакеты под пластиковый мусор, отдельное — под стеклянный.
Мусора много: и на берегу, и в лесу. Участники акции, с мешками наперевес, прошли достаточно большую территорию.
Удивительных находок, по нашим данным, нет. Но есть три мангала, что называется, в рабочем состоянии.
Наталья Баранкова говорит, что субботники — это здорово.
Во-первых, по словам Натальи, наводить порядок — необходимо. Во-вторых, это воспитательный процесс. Сегодня «Королева России» здесь вместе с детьми — своими и соседскими.
Также мы встретили другого нашего героя. Алексей Кузнецов — организатор флешмоба «Звезда победы».
В «обычной» жизни занимается грузоперевозками. Именно его рабочая лошадка сегодня курсировала с мешками между основным местом сбора мусора и местом, где их заберет большой мусоровоз. В этом помогает «Ковровский Завод Силикатного Кирпича».
Алексей говорит, что в этом году, как только сошёл снег, он уже убирался на берегу «байкала», но немного в другом месте.
Наводили порядок вчетвером, поэтому результат — не впечатляющий. Но Алексей отмечает, что на том участке всё-таки чище.
Оказалось, что субботник — дело опасное. Во время разгрузки из одного из мешков нечто острое «вырвалось на свободу», порезав джинсы и ногу Кирилла.
Безотлагательную медпомощь оказали Виталий и наш фотограф, благо рядом оказалась автомобильная аптечка.
Но юным блюстителям чистоты мешки носить не положено — на нашем субботнике было много детей.
Ребята очень старались! Уверены, что после приложенных к уборке усилий сами они никогда не бросят пустой пакет на полянке.
После уборки всех ждал горячий чай и полевая кухня. Готовили шавлю. Это среднеазиатское блюдо, очень похожее на плов и идеально подходящее для походных условий.
Весь день — зажигательная музыка от SANDBOX.
Подготовились, повторимся, основательно. Вот такую конструкцию для подвязки растений можно приобрести в любой садоводческой секции или магазине. Цена — от ста рублей. Благодаря мусорному мешку она превращается в самую настоящую урну. Возьмите этот лайфхак на заметку, когда отправитесь на природу.
На случай дождя установлен шатер.
Согласитесь, это не просто субботник!
Тем более что вечером, после уборки, всех участников ждала вечеринка под открытым небом. Из дневных развлечений — качели.
Улётные! Проверено на себе!
Субботник — это труд, а у любого труда должна быть мотивация.
Фотограф Игорь Селезнёв
Как мы уже сообщали, суть мероприятия – сделать берег нашего «байкала» чистым, ухоженным и красивым.
Но это не только субботник. Об этом позже. Организатор акции, давние друзья и партнёры GK, некоммерческая молодёжная организация под названием «Чистый Берег».
Официальное начало деятельности организации – октябрь 2016 года. Однако фактически общественно-полезная работа ведётся уже более пяти лет. Лидер организации – депутат от Мелеховского поселения Виталий Сочнев.
Предыдущий раз «Чистый берег» проводил субботник на берегу Нерехты. Подробнее о деятельности «Чистого берега» и интервью с Виталием Сочневым можно прочитать здесь: OPEN-AIR в Малыгино. Ты с нами?.
Идея прибраться на берегу «байкала» принадлежит генеральному директору GK Кириллу Молькову. Он — соорганизатор мероприятия.
К уборке мусора подошли серьезно. Отдельные пакеты под пластиковый мусор, отдельное — под стеклянный.
Мусора много: и на берегу, и в лесу. Участники акции, с мешками наперевес, прошли достаточно большую территорию.
Удивительных находок, по нашим данным, нет. Но есть три мангала, что называется, в рабочем состоянии.
Наталья Баранкова говорит, что субботники — это здорово.
Во-первых, по словам Натальи, наводить порядок — необходимо. Во-вторых, это воспитательный процесс. Сегодня «Королева России» здесь вместе с детьми — своими и соседскими.
Также мы встретили другого нашего героя. Алексей Кузнецов — организатор флешмоба «Звезда победы».
В «обычной» жизни занимается грузоперевозками. Именно его рабочая лошадка сегодня курсировала с мешками между основным местом сбора мусора и местом, где их заберет большой мусоровоз. В этом помогает «Ковровский Завод Силикатного Кирпича».
Алексей говорит, что в этом году, как только сошёл снег, он уже убирался на берегу «байкала», но немного в другом месте.
Наводили порядок вчетвером, поэтому результат — не впечатляющий. Но Алексей отмечает, что на том участке всё-таки чище.
Оказалось, что субботник — дело опасное. Во время разгрузки из одного из мешков нечто острое «вырвалось на свободу», порезав джинсы и ногу Кирилла.
Безотлагательную медпомощь оказали Виталий и наш фотограф, благо рядом оказалась автомобильная аптечка.
Но юным блюстителям чистоты мешки носить не положено — на нашем субботнике было много детей.
Ребята очень старались! Уверены, что после приложенных к уборке усилий сами они никогда не бросят пустой пакет на полянке.
После уборки всех ждал горячий чай и полевая кухня. Готовили шавлю. Это среднеазиатское блюдо, очень похожее на плов и идеально подходящее для походных условий.
Весь день — зажигательная музыка от SANDBOX.
Подготовились, повторимся, основательно. Вот такую конструкцию для подвязки растений можно приобрести в любой садоводческой секции или магазине. Цена — от ста рублей. Благодаря мусорному мешку она превращается в самую настоящую урну. Возьмите этот лайфхак на заметку, когда отправитесь на природу.
На случай дождя установлен шатер.
Согласитесь, это не просто субботник!
Тем более что вечером, после уборки, всех участников ждала вечеринка под открытым небом. Из дневных развлечений — качели.
Улётные! Проверено на себе!
Субботник — это труд, а у любого труда должна быть мотивация.
Мы нашли рецепт чистоты: уборка и отдых в приятной компании!
Фотограф Игорь Селезнёв
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