События
Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим
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Новость о взрывах в питерском метро шокировала всех. Владимирская область достаточно далеко от Санкт-Петербурга, но у всех есть родные, друзья и друзья друзей. Первой реакцией любого нормального человека, когда происходит такая беда – обзвонить всех знакомых, имеющих хоть какое-то отношение к месту трагедии. Чтобы убедиться, что все живы и здоровы. А если беда не прошла стороной – предложить помощь. Журналисты – категория, у которой связей-контактов больше, чем у других, поэтому, на обзвон и опрос времени уходит чуть больше. Увы, наш регион тоже зацепило взрывом на Сенной...
Фото РБК
Обзвон друзей в первом приближении и клич в ВК, который GK сделал ещё вчера, позволил выдохнуть. Все наши живы и здоровы!
Но многие не отвечали на звонки и не были on-line. Это напрягало. Постепенно, к вечеру все так или иначе нашлись.
Разумеется, для питерцев и всех наших земляков, которые сейчас живут, работают и учатся в городе на Неве, это стало шокирующей темой номер один.
Говорили о проблемах с транспортом, общей эмоциональной депрессии. Но говорили и о том, что многие и многие питерцы, представители бизнеса, таксисты, кондитеры, да просто — люди разные, проявили в эти страшные дни друг к другу невероятное сочувствие, эмпатию.
Всё правда про бесплатных таксистов и кофе в стаканчиках…
Фото expert.ru
Сегодня утром МЧС опубликовало список пострадавших. GK стало известно, что при теракте пострадал 20-летний Дмитрий Станиславюк из Владимирской области.
Дмитрий находится в «Мариинской больнице» в блоке интенсивной терапии. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, пострадавшие, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, были доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Также Скворцова сообщила, что многие раненые получили баротравму, повреждены внутренние органы, ампутированы или сломаны конечности, черепно-мозговые травмы и ожоги.
Как сообщили GK в медучреждении, Дмитрий получил травмы средней тяжести, состояние стабильное. Родственникам можно навестить его уже завтра.
Санкт-Петербург, Литейный проспект, Мариинская больница
20-летний муромлянин — студент Петербургского государственного университета путей сообщения. В метро он ехал со своими друзьями Артуром Еникеевым (лечится также в Мариинской больнице) и Константином Кувариным (находится в НИИ им. И.И. Джанелидзе). Все — 1996 года рождения.
По последним данным в результате взрыва погибло уже 14 человек. 11 — на месте трагедии, ещё один человек скончался по дороге в больницу, двое — в приёмном отделении Мариинской больницы от травм, несовместимых с жизнью.
Фото РБК
Друзья и знакомые, с которыми за последние сутки всё-таки удалось связаться, сообщают, главным образом о транспортном коллапсе, который последовал за взрывом в метро.
Ещё одно свидетельство. Ковровчанка Елизавета, педагог-психолог, работающая в Санкт-Петербурге, сообщила по телефону:
По поводу того, что в день трагедии нам не удавалось ни с кем связаться и созвониться. Лиза рассказывает:
Когда происходит такое, как в Питере, сложнее всего найти верные слова. И, как правило, они рождаются внутри нас, вырываются слоганами.
Вчера болельщики московского футбольного «Спартака» на трибунах разместили огромный баннер, посвящённый памяти погибших граждан при теракте в метро, перед матчем с оренбургской командой. На плакате была надпись: «Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим». Люди стояли и молчали…
Фото РБК
Обзвон друзей в первом приближении и клич в ВК, который GK сделал ещё вчера, позволил выдохнуть. Все наши живы и здоровы!
Но многие не отвечали на звонки и не были on-line. Это напрягало. Постепенно, к вечеру все так или иначе нашлись.
Разумеется, для питерцев и всех наших земляков, которые сейчас живут, работают и учатся в городе на Неве, это стало шокирующей темой номер один.
Говорили о проблемах с транспортом, общей эмоциональной депрессии. Но говорили и о том, что многие и многие питерцы, представители бизнеса, таксисты, кондитеры, да просто — люди разные, проявили в эти страшные дни друг к другу невероятное сочувствие, эмпатию.
Всё правда про бесплатных таксистов и кофе в стаканчиках…
Фото expert.ru
Сегодня утром МЧС опубликовало список пострадавших. GK стало известно, что при теракте пострадал 20-летний Дмитрий Станиславюк из Владимирской области.
Дмитрий находится в «Мариинской больнице» в блоке интенсивной терапии. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, пострадавшие, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, были доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Также Скворцова сообщила, что многие раненые получили баротравму, повреждены внутренние органы, ампутированы или сломаны конечности, черепно-мозговые травмы и ожоги.
Как сообщили GK в медучреждении, Дмитрий получил травмы средней тяжести, состояние стабильное. Родственникам можно навестить его уже завтра.
Санкт-Петербург, Литейный проспект, Мариинская больница
20-летний муромлянин — студент Петербургского государственного университета путей сообщения. В метро он ехал со своими друзьями Артуром Еникеевым (лечится также в Мариинской больнице) и Константином Кувариным (находится в НИИ им. И.И. Джанелидзе). Все — 1996 года рождения.
По последним данным в результате взрыва погибло уже 14 человек. 11 — на месте трагедии, ещё один человек скончался по дороге в больницу, двое — в приёмном отделении Мариинской больницы от травм, несовместимых с жизнью.
Фото РБК
Друзья и знакомые, с которыми за последние сутки всё-таки удалось связаться, сообщают, главным образом о транспортном коллапсе, который последовал за взрывом в метро.
Весь город стоял. На метро сегодня ездят мало, — рассказала GK Ольга Вишневская. — Всех бесплатно возил наземный транспорт. Заправка газпромовская волонтерам бесплатно бензин наливала.
Ещё одно свидетельство. Ковровчанка Елизавета, педагог-психолог, работающая в Санкт-Петербурге, сообщила по телефону:
Я вчера попала в самое пекло, приехала на Сенную площадь на семь минут позже теракта. — Выхожу из вагона, а там — дым. Было задымлено всё вокруг и не понять в чём причина: пожар или ещё что-то. Люди кто-куда бегут. Хаос, крики. Потом всех «погнали» наверх. Там собралась куча пожарных машин, штук 15. Скорая, полиция, вертолёты. Вообще, мне нужно было ехать на семинар с пересадкой как раз на Сенной. Естественно, я никуда не попала. У меня было внутреннее чутьё, что туда ехать не надо. Присев в ближайшей забегаловке, взяла кофе. Мне стали названивать люди: всё ли со мной в порядке. Вообще, там был ажиотаж у сенной площади, жуть. Перед взрывом я ездила на мероприятие со студентами и получилось так, что мы потом разбрелись все по домам. Было непонятное желание задержаться на акции, где мы были со студентами. В итоге я походила туда-сюда и опоздала на «праздник». Стала звонить из кафе студентам. К счастью всем повезло, все живы.
По поводу того, что в день трагедии нам не удавалось ни с кем связаться и созвониться. Лиза рассказывает:
На Сенной мобильная связь была из ряда вон плохой. В городе творился ужас. Я ждала своего парня. В городе всё перекрыли и часть людей добирались домой пешком. Пробки были просто ужасные, десять баллов по всему городу. Было не протолкнуться. Мы чудом «запихнулись» в какой-то 20-й по счёту автобус. Естественно, в автобусах поездки были бесплатные. Автобус идёт не до нас, а чуть поближе к дому. В итоге 2 остановки ехали 1.5 часа. Домой, в Кудрово, я попала только в 9 вечера. Сегодня все мои коллеги ездят в давке. Метро открыто, но люди боятся.
Когда происходит такое, как в Питере, сложнее всего найти верные слова. И, как правило, они рождаются внутри нас, вырываются слоганами.
Вчера болельщики московского футбольного «Спартака» на трибунах разместили огромный баннер, посвящённый памяти погибших граждан при теракте в метро, перед матчем с оренбургской командой. На плакате была надпись: «Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим». Люди стояли и молчали…
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