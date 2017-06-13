Присядка, батуты и рисунки на асфальте. День России на Малеевке

На были сцене коллективы «Родины» с народным репертуаром. В этот день на сцене пели, танцевали, показывали цирковые номера.На лавочках в тени деревьев расположились представители пожилого поколения, а молодые родители наблюдали за веселящимися на площадке перед дворцом культуры детьми.Напротив ДКиТ уже работает фонтан, струйки от которого пытались поймать сорванцы, окружившие гидросооружение со всех сторон.Приятно было увидеть, что некоторые дети танцуют под народные мотивы, хотя большинство из них предпочли концерту прыжки на батуте или управляемые машинки.Надо заметить, что жителей несколько смутила цена мороженного, которое продавалось на площади. За обычное молочное продавец спрашивал 100 рублей. И родители просто отправились за летним прохладительным деликатесом в магазин по соседству.Преподаватель рисования делал аквагрим. «Расписные» лица детей, громкая музыка, номера на сцене создали «ту самую» атмосферу праздника. К тому же, была отличная солнечная погода.Был конкурс рисунков на асфальте. Часто в рисунках встречался российский триколор. Оно и понятно. Тематика: День России.За порядком на площадке следили сотрудники полиций. Здесь не было пьяных или распивающих спиртные напитки. Праздник прошел по-семейному тепло.Внимание гостей праздника привлек акробатический номер циркового коллектива «Арена смелых». Девушки-гимнастки выполняли трюки на глазах у изумленной толпы.В первые жаркие летние дни, большинство жителей города отправились на отдых за пределы Коврова. А потому о том, что у «Родины» собрался весь микрорайон, речи не идет. Но те, кто все-таки посетил праздник, бесспорно получили заряд положительных эмоций.