События
Не так уж и «Просто»! Танцевальный вечер
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Руководит клубом его основательница Яна Кокленкова. Яна не только балетмейстер, но и член коллегии судей Союза Танцевального спорта России по спортивным бальным танцам и судья Общероссийской танцевальной организации по современным направлениям.
Балетмейстер школы современного танца – Ирина Коробкова, также судья Общероссийской танцевальной организации по современным направлениям и член президиума спортивной хореографии России.
Яна Кокленкова, основатель танцевально-спортивного клуба «Аякс»:
Коллектив основан в 2013 году. Клуб состоит в Федерации танцевального спорта Владимирской области и в Общероссийской танцевальной организации. Сегодня ТСК «АЯКС» объединяет два танцевальных направления. Возраст участников коллектива от 3 до 15 лет. ТСК является победителем и призером Региональных, Российских и Всероссийских конкурсов и турниров. Копилка клуба насчитывает более 200 кубков. Коллектив ТСК «АЯКС» — постоянный участник конкурсов ОРТО по современным направлениям и турниров СТСР по спортивным бальным танцам. В коллективе царит теплая, креативная и дружеская атмосфера.
Открыли концерт самые младшие ученики клуба. Большое скопление юных танцоров умилительное зрелище. Кроме того, совсем маленькие дети уже стояли перед большим залом, демонстрируя пусть простые, но все-таки танцевальные движения.
Яна Кокленкова, основатель станцевально-спортивного клуба «Аякс»:
«АЯКС» начал свой танцевальный сезон сразу с отчётного мероприятия. Это нелегко, когда дети только после летних каникул. Нужно войти не только в форму танцорам, но и выучить предложенный им материал, войти в образы, отработать все па… Но мы это сделали! Показали всё, что запланировали. Много новых номеров выпустили.
Каждый год мы подходим к своим концертам непросто, а с какой-то тематикой. В связи с тем, что в конце прошлого танцевального года мы были очень заняты соревнованиями и много ездили на турниры, пришлось перенести отчётный концерт на сентябрь. И назвали его «ПРОСТО». Думали, получится всё просто. Просто концерт. Приятно, что по отзывам после концерта получилось не так уж и просто! Положительные отзывы, рост мастерства, эстетика и интерес увидел наш зритель!
Дизайн костюмов, сюжетную линию, музыку, композицию придумываем мы сами! В каждый номер вкладываем всю свою душу!
ТСК «АЯКС» — это дети, влюбленные в танцевальное искусство, поддерживающие и сопереживающие родители, и для них это не просто увлечение, это образ жизни.
Один из девизов ТСК:
У нас в крови адреналин, и наш «АЯКС» непобедим!
Фотограф Игорь Волков
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