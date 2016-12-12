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Расскажи, Снегурочка, где была? Новогодняя сказка
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В минувшие выходные в Ковров приехала Снегурочка! Встречали внучку Деда Мороза персонажи сказки «Холодное сердце» и маленькие гости «Избы Деда Мороза».
«Изба Деда Мороза» в ресторане «Стародуб» дарит детям новую сказку каждые выходные.
11 декабря гостей встречал новый для ковровских детишек волшебный персонаж – Шляпник.
Без Алисы, конечно же, не обошлось.
Второй этаж «Стародуба» в декабре превращается в настоящую страну чудес!
Для детей чудеса – это бумажный снег, сухой лед, фейерверки и ожившие герои сказок!
Праздник начали Анна и Эльза – две принцессы из мультфильма «Холодное сердце». В помощниках у Снегурочки самые современные персонажи!
Программа пролетела на одном дыхании. Умелое переплетение конкурсов так увлекло юных участников и их родителей, что никому из них не пришлось заскучать. Представления в избе Деда Мороза всегда оригинальные и захватывающие, они наполнены последними новинками event- индустрии.
Сначала Анна и Эльза предложили малышам немного согреться веселыми и подвижными играми. Затем, вместе с детьми они слепили снеговика. Какое же «холодное сердце» без Олафа! Веселый снеговик ожил на глазах и начал вместе с детьми готовиться к приезду Снегурочки!
Как любая девушка, Снегурочка любит сладости, поэтому ребята решили испечь для внучки Деда Мороза вкусный пирог! Лепили в танце. Восторгу гостей праздника оставалось только завидовать!
Затем под чутким руководством Анны и Эльзы малыши нарядили елку. Но, Снегурочка так и не появилась…
На помощь гостям пришел Дедушка Мороз. Он объяснил, что внучка обиделась, потому что ее не зовут так же громко, как дедушку.
И, вдруг, под фейерверки и хлопушки, по лестнице поднялась главная героиня праздника!
Поприветствовав гостей, Снегурочка вместе с Дедушкой исполнила всеми любимую песню «Пока часы 12 бьют». Подпевали и дети, и родители. В такие трогательные моменты каждый из «больших детей» вспомнил свое детство. А к вам приходила Снегурочка? А Дедушка Мороз? Агентство праздников и развлечений «Любовь Морковь» воплотит мечту в реальность! Дед Мороз со Снегурочкой смогут прийти прямо к вам домой!
В самом начале праздника желающим предложили поучаствовать в розыгрыше 11 сертификатов на услуги аниматоров в 2017 году.
Вместе с внучкой Дедушка Мороз преступил к оглашению 11 победителей. Число 11 не случайно. Ведь, праздник состоялся 11 декабря в 11 часов.
Далее детей ждала экскурсия по избе Дедушки, где собраны уникальные новогодние экспонаты. А после экскурсии дети могли полакомиться сладостями от Снегурочки и Деда Мороза, сфотографироваться с любимыми героями в изумительных декорациях «Избы Деда Мороза».
Расписание праздников в «Избе Деда Мороза»:
17 декабря в 11.00 и 16.00 – Фиксики в гостях у Деда Мороза
18 декабря в 12.00 – Сказка старого Дуба
25 декабря в 11.00 – Санта в гостях у Деда мороза
29 декабря в 11.00 – Дед СПЕЦНАЗ и Новый Год
30 декабря в 11.00 — Дед СПЕЦНАЗ и Новый Год
3 января в 11.00 – мультяшный Новый Год
4 января в 11.00 – Барбоскины и Рождество. Поролоновое шоу
5 января в 11.00 – ЛегоНиндзяго. Новая программа
6 января в 11.00 — Леди Шторм и Мистер Вихрь. Буря в сочельник
7 января в 11.00 – Рождественская сказка
Стоимость входного билета – 350 рублей. Программа от 1,5 до двух часов с чаепитием для детей и взрослых. Дети до двух лет включительно — бесплатно.
Подробности по телефону: 8-910-1-885-885
Фото предоставлены агентством праздников и развлечений «Любовь – Морковь»
«Изба Деда Мороза» в ресторане «Стародуб» дарит детям новую сказку каждые выходные.
11 декабря гостей встречал новый для ковровских детишек волшебный персонаж – Шляпник.
А где же Алиса? – спросили изумленные дети.
Без Алисы, конечно же, не обошлось.
Второй этаж «Стародуба» в декабре превращается в настоящую страну чудес!
Для детей чудеса – это бумажный снег, сухой лед, фейерверки и ожившие герои сказок!
А для взрослых настоящее чудо видеть счастливых детей, — уверен Денис Васильев, который ежегодно подготавливает для ковровчан целую череду новогодних сказок.
Праздник начали Анна и Эльза – две принцессы из мультфильма «Холодное сердце». В помощниках у Снегурочки самые современные персонажи!
Программа пролетела на одном дыхании. Умелое переплетение конкурсов так увлекло юных участников и их родителей, что никому из них не пришлось заскучать. Представления в избе Деда Мороза всегда оригинальные и захватывающие, они наполнены последними новинками event- индустрии.
Сначала Анна и Эльза предложили малышам немного согреться веселыми и подвижными играми. Затем, вместе с детьми они слепили снеговика. Какое же «холодное сердце» без Олафа! Веселый снеговик ожил на глазах и начал вместе с детьми готовиться к приезду Снегурочки!
Как любая девушка, Снегурочка любит сладости, поэтому ребята решили испечь для внучки Деда Мороза вкусный пирог! Лепили в танце. Восторгу гостей праздника оставалось только завидовать!
Затем под чутким руководством Анны и Эльзы малыши нарядили елку. Но, Снегурочка так и не появилась…
На помощь гостям пришел Дедушка Мороз. Он объяснил, что внучка обиделась, потому что ее не зовут так же громко, как дедушку.
Сне-гу-ро-чка! — громко прокричали дети.
И, вдруг, под фейерверки и хлопушки, по лестнице поднялась главная героиня праздника!
Поприветствовав гостей, Снегурочка вместе с Дедушкой исполнила всеми любимую песню «Пока часы 12 бьют». Подпевали и дети, и родители. В такие трогательные моменты каждый из «больших детей» вспомнил свое детство. А к вам приходила Снегурочка? А Дедушка Мороз? Агентство праздников и развлечений «Любовь Морковь» воплотит мечту в реальность! Дед Мороз со Снегурочкой смогут прийти прямо к вам домой!
В самом начале праздника желающим предложили поучаствовать в розыгрыше 11 сертификатов на услуги аниматоров в 2017 году.
Вместе с внучкой Дедушка Мороз преступил к оглашению 11 победителей. Число 11 не случайно. Ведь, праздник состоялся 11 декабря в 11 часов.
Далее детей ждала экскурсия по избе Дедушки, где собраны уникальные новогодние экспонаты. А после экскурсии дети могли полакомиться сладостями от Снегурочки и Деда Мороза, сфотографироваться с любимыми героями в изумительных декорациях «Избы Деда Мороза».
Расписание праздников в «Избе Деда Мороза»:
17 декабря в 11.00 и 16.00 – Фиксики в гостях у Деда Мороза
18 декабря в 12.00 – Сказка старого Дуба
25 декабря в 11.00 – Санта в гостях у Деда мороза
29 декабря в 11.00 – Дед СПЕЦНАЗ и Новый Год
30 декабря в 11.00 — Дед СПЕЦНАЗ и Новый Год
3 января в 11.00 – мультяшный Новый Год
4 января в 11.00 – Барбоскины и Рождество. Поролоновое шоу
5 января в 11.00 – ЛегоНиндзяго. Новая программа
6 января в 11.00 — Леди Шторм и Мистер Вихрь. Буря в сочельник
7 января в 11.00 – Рождественская сказка
Стоимость входного билета – 350 рублей. Программа от 1,5 до двух часов с чаепитием для детей и взрослых. Дети до двух лет включительно — бесплатно.
Подробности по телефону: 8-910-1-885-885
Фото предоставлены агентством праздников и развлечений «Любовь – Морковь»
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