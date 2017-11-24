События
Роботы Vs Люди. Битва на выживание? Ковров
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Слышали про технологию «умный дом»? Говорящие часы напомнят, что пора вставать, умная печь приготовит завтрак, метео-коробка расскажет, что захватите зонт, так как на улице дождь. Роботы-пылесосы наведут порядок и облегчат жизнь. Забыли выключить утюг? Не беда. Достаточно послать со своего смартфона команду умной розетке и утюг выключится автоматически.
Можно вообще не напрягаться. Нет времени приехать, например, на дачу? Есть такие сельскохозяйственные роботы, они и с урожаем справятся и со всеми дачными делами — рассказывает руководитель клуба любителей робототехники в Сергиево-Посаде Александр Муранов.
К слову, представьте картину: садовод отдыхает в гамаке и наблюдает за процессом как «стайка» роботов ухаживает за его огородом. Необычное зрелище.
Вернемся к фестивалю. Участники — школьники 4-11 класса, судьи — в основном, студенты КГТА, прошедшие аттестацию в Москве на право быть судьями. Организатор — кандидат технических наук Дмитрий Багаев (ООО «Центр инновационных технологий развития образовательной среды»). Один из спонсоров — компания «LEGO Education», владимирский образовательный центр «Робопарк».
Фестиваль начался в 9 утра — это, как правило, регистрация участников. По тайму окончание феста в 17:30 — награждение победителей. Всего 7 участников. Остальные — группа поддержки.
Вот они, юные гении!
Спикерами так же выступили судьи — студенты Ковровской государственной технологической академии (КГТА). На одном из этапов был мастер-класс: 3D моделирование.
Из картинки-портрета известного профессора Осиповского, сделали его 3D-модель. Прямо на глазах у всех участников феста. Далее, модель была отправлена на печать 3D.
Были люди которые выросли на фильме «Приключения Электроника» — про мальчика-робота, копии человека. Сегодня подросло новое поколение, для них это уже не сказки. Дети «Z» хотят знать всё: от микросхем до полного понимания управлением искусственным интеллектом и стальными руками. Процесс завораживает.
В рамках фестиваля проходят соревнования по трём номинациям: «Танковый прорыв», « Робот-спасатель», «Сумо-роботов».
«Танковый прорыв». Соревнование командное, состоит из двух или трех человек. Задача: построить автономного робота, способного набрать максимальное количество очков. Нужно двигаться от зоны старта до зоны финиша по траектории, преодолевая препятствия. Выигрывает та команда, которая затратила меньшее время на один из трёх заездов.
«Робот-спасатель». Как и предыдущее соревнование, «Робот-спасатель» является командным и состоит из двух или трех человек. Задача: построить автономного робота, который сможет проложить путь по арене, моделирующей пожилой дом — сказано в положении. Проще говоря, нужно добраться по лабиринту от старта до финиша.
Естественно, заранее запрограммировать:
Последнее испытание — «Сумо-робот». Главная задача: построить такого робота, способного вытолкнуть робота-противника за пределы чёрной линии импровизированного ринга.
Заметочка в положении: «Для этого испытания роботы должны быть собраны из деталей, выпущенных под маркой LEGO. Размер не должен превышать 250x250x250 мм. Вес не превышать килограмма. Всё строго.
Перед тем, как «драться». Участники стали своих роботов на карантин. Это означает сдали судьям, чтобы проверили творение по регламенту. И только потом допускаются к боям. Всего 42 боя. Матч состоит из 3 или 5 раундов по 60 секунд.
Сумо так сумо! Никаких поблажек.
Наверное, после этого и появляются имена у роботов. Это нам по секрету сказали судьи. Так-то всё серьёзно — робот №1, №2, №3… Но среди своих — есть и «Горыныч», «Богомол», «Первобот», «Кирпич». Например, «Кирпич» парни дали имя, так как робот был квадратным и с трудом ехал.
Спойлер: ближайшие соревнования будут 8 декабря. Go смотреть как роботы становятся круче?..
«Совершенных роботов все-таки не бывает. Этим они похожи на людей»©
Фотограф: Игорь Селезнёв
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