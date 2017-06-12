Ковров триколорный. С Днём России!

Что для нас Россия? Это мама, родной дом, родной город, родной лес, родное солнце. Это Родина многих народов. И важны такие слова как мир и взаимоуважение, любовь народов. Мощная и сильная Россия. Россия будет жить крепко и надёжно. Я поздравляю всех с Днём России!

Салюта не будет?! А жаль. Хоть кино покажут...

Шествовали коллективы города от площади Победы до «200 лет». Обязательный атрибут — цветовая гамма российского флага. Это либо одежда, либо сам флажок в руках. Или целый огромный флаг.Кстати, очень многие думают, что сегодня несколько иной праздник — День Коврова. И про День России, уж как-то не вовремя забывают. Пожалуй, познакомим с историей этого события.Появился он после принятия Декларации о государственном суверенитете. Название «День России» закрепилось ещё 15 лет назад.Сегодня продолжаются обширные программы на всех территориях России.В Коврове с самого утра ведутся празднования. Сегодня многие вместо привычного звонка будильника проснулись под гимн Российской Федерации. Настоящие патриоты!Законный выходной. И вставать можно не в 7-8 утра. А часов, эдак в 10, как раз успеть к 11 на начало мероприятия.Впрочем, как это сделали и мы.Вышло достаточно коллективов, чтобы поздравить родную страну, родной Ковров.Каждому заранее был дан от руководителей наказ: «Держите интервал». Так что, выглядит как и положено — зрелище.Здесь же спортсмены, активисты, студенты, творческие танцевальные коллективы — «Антре, „Аякс, “Новый стиль». А также ДК «Современник» в лице фольклорного ансамбля «Горенка», ДК «Родина» в лице народного ансамбля «У околицы».И, конечно же, мэр со своим напутствием.Оркестр и мажоретки. Ни одно масштабное мероприятия не обходится без них. Ну, а как иначе: оркестр — понятно, что с давних времён уважают и почитают. И ведь мажоретки — необычная хореография, появилась ещё в 30-х годах XX века. Яркие выступления девушек с барабанами запоминаются и удивляют.Весь маршрут зрители — ковровчане и гости города шли за колонной. Снимали на телефон, фотографировали, делали селфи. Несмотря, что на полпути начался дождь. Никого не смутило. Шли к цели. Даже кто-то из ребят крикнул: «Ковров не напугаешь дождём! Русские не сдаются!».Многие жители города в этот день надели соответствующие футболки: «Вован поднял Россию», «Ковров в России», «Почётные армяне России» и т.д. Насколько это прикольно, решать вам.Конечная точка шествия — площадь «200 лет». Там уже и начнётся вторая часть программы — праздничный концерт «Вперёд, Россия».Шары в небо запущены, дождь прекратился, вышел на сцену Анатолий Зотов и начал поздравлять Ковров:Знаки свыше или просто судьба. Но в момент поздравления главы города, из-за туч вышло солнце. Вот теперь точно — с праздником, Ковров!Это не все события с праздника. Продолжение следует!