«Сбавь скорость!» на Чернышевского. Движение ограничено

на профилактику правонарушений, выявление и пресечение нарушений со стороны водителей, нарушение правил перевозки несовершеннолетних детей в салоне автотранспорта.

16 мая в рамках операции «Внимание дети!» на улице Чернышевского возле детсадов №29 и №52, а также школы №14 сотрудники Госавтоинспекции провели рейд, направленныйРейд — необычный. С участием учеников школы №14. Условное название — «Вежливый водитель, сбавь скорость!».Как сообщают в Госавтоинспекции, в школе ведется активная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, и в связи с ростом аварий с несовершеннолетними, дети решили призвать водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными за рулём и пропускать пешеходов.Также школьники написали и раздали водителям письма-обращения к водителям, которые заставили бы их задуматься о безопасности на дорогах. Ребята просили уважать участников дорожного движения и помнить о том, что каждого ребенка ждут дома родители.Что касается ограничения движения, то сегодня, 17 мая, на Чернышевского машины не проедутна участке от проспекта Ленина до улицы Т.Павловского. Как сообщили в мэрии, это связано с проведением работ по ремонту сети теплоснабжения.