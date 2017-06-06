Уходим, под землю уходим! Наступят времена почище?

Сезон купанья открыт! Сезон охоты на динозавров открывается?

На самом деле, версий возникновения провалов на ковровских дорогах несколько. Первую версию сразу выдвинули таксисты: это секретное строительство метрополитена.После первого кейса (на Еловой) в Ковров был специально выписан вицемэр с опытом работы в мегаполисе (версия с метро косвенно подтверждается?) Александр Бобров. Правда, как сообщил сам Александр Филиппович, он скорее нацелен на возведение альпийских горок, чем на андеграунд.Ещё одна версия причин провалов — эзотерическая. Давным-давно, лет 15 назад, группа общественников утверждала, что практически весь город у нас покоится на захоронениях. Якобы, на территориях бывших кладбищ (некоторым могилам не по одной сотне лет) построены жилые кварталы, торговые центры и даже… само здание мэрии!Конечно, никто всерьёз не утверждал, что мертвецы могут выразить протест и спровоцировать обрушения. Однако от нескольких строек тогда отказались…Но мы страшно далеки от того, чтобы верить, будто бы асфальт проваливается из-за неупокоенных душ.Думается, разгадку эпичных роуд-фэйлов надо искать в прошлом. Очень далёком прошлом. Примерно 65 млн. лет назад. Тогда на территории нынешнего Коврова жили гигантские ящеры. Жили, жили, да и умерли.Гибель была столь же внезапна, сколь молниеносна. Некоторых гигантских гадов обнаруживали даже с пищей в пасти. Вот, жевал себе игуанодон мезозойскую морковку, ни о чём не волновался и – бац! – земноводная жизнь оборвалась. Многие ящеры в момент гибели – это также научный факт – высиживали яйца.Эти-то яйца и не дают покоя учёным на протяжении нескольких сотен последних лет. То тут, то там обнаруживают кладки, из которых при должной сноровке биологи способны извлечь образцы ДНК. Это позволило учёным-экспертам говорить о гипотетической возможности реанимации занятных зверьков.Думается, дело обстоит так. Где-то «по шестёрке» под землёй затаилась яйцекладка древнего ящера. Трубы по шестёрке гнилые, и горячая вода постоянно орошает подземные слои, прогревает их и формирует уникальный микроклимат.Тепло и сыро – идеальная среда для вылупления яиц. Вот они, яйца эти, зрели, зрели, да и…Кстати говоря, если кто-то думает, что динозавры – это такие неповоротливые увальни, то ошибаются. Исследования биологов говорят об обратном. Существа были очень даже подвижные и местами гибкие. Так что наша ковровская годзилла вполне себе могла бы в качестве прогулки рвануть, к примеру, во Владимир. Там, говорят, на днях мусоровоз в яму провалился…Однако зверушка, судя по всему, неизменно возвращается «на гнездо», то есть — по шестёрке, ибо именно там чаще всего происходят события, подтверждающие догадку о новой подземной жизни доисторического земноводного.Люди на все эти чудеса смотрят, наблюдают, снимают на видео.Вот такие у нас догадки и соображения. Кстати, пока готовился топик, пришли новости от владельца того самого авто, что провалился на Куйбышева.Фотомонтаж: Егор Смирнов