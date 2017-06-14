Сэм Селезнёв рассказал о каскадёрах и о себе. Шоу уже завтра!

GK идёт на шоу! А вы?

Команда шоуменов родом из Краснодарского края. С этим представлением они гастролируют по России и зарубежью уже 27 лет. Автором идеи и основателем шоу является профессиональный каскадёрЗа время реализации каскадёр-шоу он успел вырастить себе преемника.Сыну,уже 36, и всю сознательную жизнь он является каскадёром.Более того, его младший сын шестилетний Тимур с недавних пор тоже участвует в шоу. Собственно, он был первым, кого мы встретили на тренировочной базе каскадёров на мотодроме.Вот, что об истории шоу рассказал Сергей Кочерга, которого мы застали в момент подготовки техники к шоу:— Шоу для меня — это жизнь. За время его существования мы объездили всю Россию. В прошлом году на Сахалине выступали, а в этом году планируем ехать в Мурманск. Но сразу из Коврова поедем в Киров. Эти два города — Ковров и Киров, лично я считаю самыми лучшими.— Здесь живут смелые и азартные люди, которым близки такие зрелища. У вас, я знаю, и мотокросс, и мотобол проводят. Поэтому зритель в Коврове очень благодарный. Приезжаем сюда, нас встречают, можно сказать, как родных.— Бывает. Принимают, конечно, хорошо, приходят на шоу, но какой-то особенной атмосферы не хватает, взаимопонимания. А в Коврове с этим полный порядок. Я третий раз в этом городе, и всегда радуюсь, когда едем к вам.— Почти в каждом городе! Но профессия каскадёра непростая. Однажды уговорил нас парнишка, взяли его. Но оказалось, что желание стать каскадёром у него больше, чем способности. Расстались в итоге…— Наша команда — это 18 человек, 16 из них выступают. Но для меня, для нас, все, кто в команде, важны. Ведь живём на колёсах, постоянно в тесном контакте, поэтому психологическая совместимость и устойчивость крайне необходимы.— Нет. Сезон гастролей — это полгода. Лето и часть весны и осени. А зимой готовим технику, ремонтируем её, готовим программу. Ведь шоу за 27 лет постоянно менялось. Вот, например, в Ковров мы привезли новый номер — выступление с пулемётом «Максим».Ещё один участник шоу, с которым удалось поговорить — Сэм Селезнёв. Большинство знают и помнят его как реалитянина «Дома-2», однако этот проект у Сэма в далёком прошлом, как он рассказал GK. Последние 10 лет он живёт шоу каскадёров, неизменно являясь его ведущим.— В своё время в качестве ведущих мы пришли втроём, все с проекта «Дом-2». Но так получилось, что нагрузку выдержал только я. Задержался здесь и, по сути, просто живу этим зрелищем. Меня совсем не смущает походный образ жизни, человек я неприхотливый и коммуникабельный.— Я ведущий. Соответственно занимаюсь своей работой. Отношусь к ней серьёзно. Мой образец для подражания в этом плане — Дмитрий Нагиев. Кстати говоря, мне доводилось несколько раз с ним работать на общих мероприятиях. Мне очень импонирует то, что Дмитрий в жизни ровно такой же как на шоу — простой, позитивный, любитель подшутить. Зритель всегда чувствует правду. Вот и я стараюсь на всех шоу, в первую очередь на этом — шоу каскадёров, быть самим собой, стараться реально подружиться со зрителями.— Да. Прежде всего, у меня дома, в Краснодаре, я работаю телеведущим. У меня авторская программа, детская. У нас в Краснодаре есть огромный и необыкновенный сафари-парк. И моя программа о том, как с детских лет уважительно и бережно относиться к природе и животным. 25 минут — каждая программа, где я с детьми говорю о животных в сафари-парке. О том, как о них заботиться, как стать им другом. В конце каждой программы ребёнок получает в подарок маленького питомца. А все доходы от рекламы на программе идут на благотворительность, на помощь детским домам.— Для меня тема детских домов очень важная. Ведь у меня за плечами детдомовское детство. Никогда не стыдился этого. Более того, очень горжусь тем, что искал и нашёл своего родного отца. Так вышло, что когда я родился в Краснодаре, отец уехал в свою африканскую страну. Жаль, что личной встречи так и не вышло, только переписка была — папа умер. Но я никогда не осуждал его, просто такая судьба. Я-то вырос, со мной всё в порядке. И моя помощь детским домам — это ещё и возможность личным примером показать тем, кто в них оказался, что всё у нас получится, всё хорошо будет, просто надо делать свою судьбу!Свою судьбу, как уже сказано, Сэм Селезнёв делает на шоу каскадёров. Уже завтра все, кто успел купить билет, увидят и его, и Сергея Кочергу, и основателя шоу Геннадия Ивановича Кочергу, и всех, всех, всех.