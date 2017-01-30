«Лучше всех!» & «Талант. Ногина. Выпускники»

Желаем творческих успехов и признания в музыкальном мире!

На «Первом» в телепередаче «Лучше всех!» дети выходят на сцену и такое вытворяют… Трехлетний мотоциклист, девочка, знающая стихи Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Иосифа Бродского, пятилетний мальчишка безошибочно называет столицы всех стран мира, юные исполнители оперных произведений. Однозначно, вызывает восторг и умиление у публики!Перенесёмся на наш концерт. Многие уже давно окончили музыкальную школу, но также, ещё детьми, начинали свою творческую карьеру. А сейчас — это участники и выпускники школы, которые продолжают свое обучение в средних и высших музыкальных заведениях. Все они не раз становились лауреатами областных и международных конкурсов.На сцене квартет аккордеонистов. Исполняют «Школьный вальс» Дунаевского. Трогательные слова из песни — «Давно, друзья веселые, простились мы со школою. Но каждый год мы в свой приходим класс». Юные музыканты ещё пока являются учащимися школы искусств. Но есть большие планы на будущее. И обещают, что никогда не забудут те наставления учителя, свои первые уроки и тот родной класс, где каждый день слышались звуки аккордеона.На фоне — экран со слайдами, там фото лучших выпускников школы. К сожалению, ценителей прекрасного было мало. Выходной день, да ещё и утром… Видимо, многие не проснулись. В основном, зрители — это сами учителя, родители, бабушки и дедушки, сёстры и братья выступающих. Для домашней коллекции снимают успехи своих чад.Далее — вокально-инструментальный ансамбль. Малыш из зала произносит «Да, это же «Ранетки»!». Барабанщица, вокалистка, бас-гитарист… Не «Ранетки», но этот ансамбль в обновлённом составе уже успел взять гран-при ивановского областного конкурса. Сегодня они выступают с песней Би-2 «Скользкие улицы».В передаче «Лучше всех!» дети поют, танцуют и показывают фокусы, стоя на голове. Многие из них уже виртуозно играют Шнитке. И все они — те дети из передачи и наши надежды Коврова мечтают о большой сцене.Стены ДК каждый раз оживают, когда звучит «Колыбельная» Ширинга или «Run For Cover» Маркуса Миллера. Этот американец — настоящая легенда в музыкальном мире. Исполнил джазовую композицию студент второго курса владимирского областного музыкального колледжаРомантика. Скрипка… Это мы про следующий номер — «Ромео и Джульетта», сцена у балкона. Исполнитель —. Продолжая семейные традиции, Наташа играет на скрипке. Сейчас учится на третьем курсе в «Московском Губернском колледже искусств». Концертмейстер —. Вот уже, какой год подряд, этот дуэт становится лауреатами на областных конкурсах.Бурные аплодисменты, цветы и на «бис».играет на домре. Её исполнение «Старогорских мотивов» вызывает настоящий фурор. Сейчас Полина учится на третьем курсе владимирского колледжа, но до сих пор приезжает в родную школу.Смотрели эфир в «Лучше всех!», как поёт золотой голос приморского края Виктория Ким? Она уверена, что всегда, когда выходишь на сцену, надо говорить «Привет, Олимпийский! Я не вижу ваших рук!»Выпускники школы Иорданского знают эти слова с детства.приехала из Нижегородской консерватории, исполнила романс Даргомыжского «Оделась туманом сиерра невада».Оперный голос потряс не только зал, но и этого ребёнка. Его зовут. Юному дирижёру не хватало только палочки и оркестра.Следующий номер — память Эльвире Тришкиной. Когда-то она блестяще спела романс «Не верьте тем, кто никогда не плачет». Вчера эту песню исполнила —Вокалисты, пианисты, скрипачи, альтисты… Уже обещают, что в следующем году снова примут участие в традиционной встрече выпускников.