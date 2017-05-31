Быть в голосе? Быть в «Голосе»? На «Первом»? Или в Коврове?

«Голос» — Москва VS «Будь в голосе» — Ковров. Кто кого?

Как и в нашумевшем московском проекте «Голос», победитель получает денежный приз. Правда, есть одно отличие. Формат «Будь в голосе» — не телевизионный. Хотя, возможно, когда-нибудь у нас на сцене будет ведущийА жюри? Жюри уже в принципе есть —Напомним, в «Голосе» выходит исполнитель на сцену, жюри не видят его, а только лишь слышат его голос. Если исполнение трогает судей, то они нажимает на кнопку и поворачивают свое кресло. Чем больше судей повернулись, тем больше у вокалиста появляется право выбора. А выбрать нужно судью-наставника, в чьей команде вокалист окажется на время шоу.Интересно, что будет в ковровском проекте «Будь в голосе»? Всему своё время, скоро всё расскажем. А пока смело отправляйте заявки. Участие могут принимать люди от 16 лет до… без ограничения. Солисты с абсолютно разным жанром. Заявку присылаем на почту restaurant.admiral@mail.ru — фио, возраст, контактная информация.Подробная информация по телефону: 8 (904) 033-79-09.