События
SOS! Нашего Шарипа похитили в Дагестане!
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Сегодня утром стало известно, что жителя Коврова украли, похитили и, возможно, держат в плену в Дагестане. Мать бьёт тревогу. Сын приехал с семьёй на праздник Ураза-байрам и пропал. Это было 4 июня. GK провёл своё расследование.
— Шарип выехал из села Аметеркмахи в соседнее Тарли. Туда он прибыл, но обратно не вернулся. По словам очевидцев, его машину догнали машины без госномеров и заблокировали дорогу. Оттуда вышли люди в гражданке, в масках и увезли в неизвестном направлении. По сей день нахождение не известно, — рассказывает мать пропавшего в интернет-СМИ Кавказский Узел.
Женщина обратилась в Акушинское районное отделение полиции, но там ее уверили, что Зайпуллаев не задерживался. Аналогичную информацию в полиции озвучили и корреспонденту «Кавказского узла». В дежурной части отдела полиции сообщили, что Зайпуллаева среди задержанных нет.
Информация о похищении разлетелась по Рунету, областные СМИ забили тревогу. Известно, что в Коврове Шарип Зайпуллаев занимался предпринимательской деятельностью.
По нашим данным Шарип Зайпуллаевич Зайпуллаев 1980 года рождения занимался продажей одежды на Октябрьском рынке. ИП зарегистрировал в 2014 году. До этого у Запуллаева был бизнес и Дагестане — в родном селе Аметеркмахи. На родине похищенный предприниматель занимался выделкой меха и производством головных уборов.
МВД Дагестана о происшествии не сообщает. Возбуждено ли уголовное дело — пока не известно.
Чем заинтересовал «людей в масках» обычный предприниматель? Вопрос остается открытым.
Фото: соцсети
— Шарип выехал из села Аметеркмахи в соседнее Тарли. Туда он прибыл, но обратно не вернулся. По словам очевидцев, его машину догнали машины без госномеров и заблокировали дорогу. Оттуда вышли люди в гражданке, в масках и увезли в неизвестном направлении. По сей день нахождение не известно, — рассказывает мать пропавшего в интернет-СМИ Кавказский Узел.
Женщина обратилась в Акушинское районное отделение полиции, но там ее уверили, что Зайпуллаев не задерживался. Аналогичную информацию в полиции озвучили и корреспонденту «Кавказского узла». В дежурной части отдела полиции сообщили, что Зайпуллаева среди задержанных нет.
Информация о похищении разлетелась по Рунету, областные СМИ забили тревогу. Известно, что в Коврове Шарип Зайпуллаев занимался предпринимательской деятельностью.
По нашим данным Шарип Зайпуллаевич Зайпуллаев 1980 года рождения занимался продажей одежды на Октябрьском рынке. ИП зарегистрировал в 2014 году. До этого у Запуллаева был бизнес и Дагестане — в родном селе Аметеркмахи. На родине похищенный предприниматель занимался выделкой меха и производством головных уборов.
МВД Дагестана о происшествии не сообщает. Возбуждено ли уголовное дело — пока не известно.
Чем заинтересовал «людей в масках» обычный предприниматель? Вопрос остается открытым.
Мы следим за развитием событий.
Фото: соцсети
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