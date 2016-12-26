В новый год - на коньках! Спортивный обзор

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21 декабря во Владимире прошли традиционные соревнования «Рождественские старты», посвященные 100-летию лёгкой атлетики в областном центре. Воспитанники тренера по спортувыступили:1 место – Иоланда Киреева (в беге на 200м)В эстафете 4-х по 1 кругу команда МБУ «СК «Вымпел» заняла 1 место (Ирина Масленникова, Елена Баюшкина, Иоланда Киреева, Елизавета Гаврилова.Андрей Евстюнин высота 1.45 — 5 местоАлина Корчагина 200 м — 29,32 — 5 местоВарвара Кечаева высота 1.40 — 3 место20-21 декабря в областном центре прошли соревнования открытого Чемпионата г.Владимира по плаванию. Команда старших воспитанников «ДЮСШ по плаванию» достойно представила наш город на этих соревнованиях.Участвовало в Чемпионате около 100 пловцов из Владимира, Коврова, Мурома и Радужного.Победителями чемпионата сталина дистанциях 100 и 200 метров на спине,на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем,на дистанции 200м комплексным плаванием,на дистанции 200метров брассом,на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем,на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием, МС России по плаваниюна дистанциях 50 метров вольным стилем и баттерфляем.Вторые места на отдельных дистанциях заняли:Дарья БеловаЕкатерина ЛосеваАнтон ОбертасАлександра ИвановаСергей БартеньевАндрей КарпихинВалерий ВолковСвятослав ШараповТретьи места завоевали:Сергей БартеньевФедор КрыловАлександра ИвановаАндрей КарпихинДанила ПетровСвятослав ШараповТренеры: С.Федоров и А.Пинижанин.А 21-22 декабря команда МАУ «СК Молодежный» участвовала в открытом чемпионате города Владимира по плаванию. Всего участвовало 140 спортсменов, из них от СК Молодежный 10 человек.Кирилл Малащенко – 1 место на дистанции 50 м баттерфляем и 2 место на дистанции 50 м вольным стилемМарина Рябкина – 2 место на дистанции 50 м брассомГригорий Самсонов – 2 место на дистанции 50 м на спине и 3 место на дистанции 100 м комплексным плаваниемСофья Мальцева – 3 место на дистанции 100 м комплексным плаванием и 3 место на дистанции 100 м брассомВ декабре в СКиДе проходил полуфинал чемпионата города по классическим шахматам. В нем приняли участие 30 спортсменов, сыгравших 8 туров по швейцарской системе с контролем времени 1 час + 10 сек на ход каждому. Главным судьей, по традиции, стал Сергей Васин. В финал чемпионата города, который пройдет в феврале 2017 года, вышли шахматисты, занявшие 1-6 места. Это(5 очков, 6 место),(5,5 очков, 5 место),(5,5 очков, 4 место),(5,5 очков, 3 место, СОШ № 22),(6 очков, 2 место). А победителем стал(100% результат, 8 очков из 8). Ковровская шахматная федерация благодарит за помощь в организации и проведении соревнований Управление физкультуры и спорта. Приглашаем всех на рождественский турнир по быстрым шахматам в ДК им Ленина 8 января в 11.00.22 декабря 2016 года в ДК «Ленина» состоялся Чемпионат города Коврова по шахматам среди предприятий и организаций города. В соревнованиях приняло участие девять команд.1 место – Завод им. В.А. Дегтярева2 место – Ветераны спорта города Коврова3 место – ВНИИ «Сигнал»4 место — Ковровский механический завод5 место – Ковровский электромеханический завод6 место – ХК «Аскона»7 место – МОМВД России «Ковровский»8 место – Ковровский дом интернат9 место – Войсковая часть 30616Расписание сеансов массового катания в ледовый дворец «Ковровец»:14.00-15.00 ч., 15.40-16.40 ч1.12.00-13.00 ч.﻿﻿2.13.40-14.40 ч.3.15.20-16.20 ч.4. 17.00-18.00 ч.5. 18.40-19.40 ч.1.15.20-16.20 ч.2. 17.00-18.00 ч.3. 18.40-19.40 ч. ﻿﻿