События
В новый год - на коньках! Спортивный обзор
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Успехи ковровских спортсменов и расписание сеансов массового катания на новогодние праздники!
21 декабря во Владимире прошли традиционные соревнования «Рождественские старты», посвященные 100-летию лёгкой атлетики в областном центре. Воспитанники тренера по спорту Н.Птушкиной выступили:
1 место – Иоланда Киреева (в беге на 200м)
В эстафете 4-х по 1 кругу команда МБУ «СК «Вымпел» заняла 1 место (Ирина Масленникова, Елена Баюшкина, Иоланда Киреева, Елизавета Гаврилова.
Андрей Евстюнин высота 1.45 — 5 место
Алина Корчагина 200 м — 29,32 — 5 место
Варвара Кечаева высота 1.40 — 3 место
20-21 декабря в областном центре прошли соревнования открытого Чемпионата г.Владимира по плаванию. Команда старших воспитанников «ДЮСШ по плаванию» достойно представила наш город на этих соревнованиях.
Участвовало в Чемпионате около 100 пловцов из Владимира, Коврова, Мурома и Радужного.
Победителями чемпионата стали Матвей Зимин на дистанциях 100 и 200 метров на спине, Никита Борисов на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем, Антон Обертас на дистанции 200м комплексным плаванием, Валерий Волков на дистанции 200метров брассом, Ольга Хаукка на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем, Дарья Харитонова на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием, МС России по плаванию Ксения Сомова на дистанциях 50 метров вольным стилем и баттерфляем.
Вторые места на отдельных дистанциях заняли:
Дарья Белова
Екатерина Лосева
Антон Обертас
Александра Иванова
Сергей Бартеньев
Андрей Карпихин
Валерий Волков
Святослав Шарапов
Третьи места завоевали:
Сергей Бартеньев
Федор Крылов
Александра Иванова
Андрей Карпихин
Данила Петров
Святослав Шарапов
Тренеры: С.Федоров и А.Пинижанин.
А 21-22 декабря команда МАУ «СК Молодежный» участвовала в открытом чемпионате города Владимира по плаванию. Всего участвовало 140 спортсменов, из них от СК Молодежный 10 человек.
Результаты:
Кирилл Малащенко – 1 место на дистанции 50 м баттерфляем и 2 место на дистанции 50 м вольным стилем
Марина Рябкина – 2 место на дистанции 50 м брассом
Григорий Самсонов – 2 место на дистанции 50 м на спине и 3 место на дистанции 100 м комплексным плаванием
Софья Мальцева – 3 место на дистанции 100 м комплексным плаванием и 3 место на дистанции 100 м брассом
В декабре в СКиДе проходил полуфинал чемпионата города по классическим шахматам. В нем приняли участие 30 спортсменов, сыгравших 8 туров по швейцарской системе с контролем времени 1 час + 10 сек на ход каждому. Главным судьей, по традиции, стал Сергей Васин. В финал чемпионата города, который пройдет в феврале 2017 года, вышли шахматисты, занявшие 1-6 места. Это Андрей Терентьев (5 очков, 6 место), Владимир Карамзин (5,5 очков, 5 место), Сергей Кузнецов (5,5 очков, 4 место), Артем Харитонов (5,5 очков, 3 место, СОШ № 22), Юрий Соколов (6 очков, 2 место). А победителем стал Дмитрий Стрижов (100% результат, 8 очков из 8). Ковровская шахматная федерация благодарит за помощь в организации и проведении соревнований Управление физкультуры и спорта. Приглашаем всех на рождественский турнир по быстрым шахматам в ДК им Ленина 8 января в 11.00.
22 декабря 2016 года в ДК «Ленина» состоялся Чемпионат города Коврова по шахматам среди предприятий и организаций города. В соревнованиях приняло участие девять команд.
По результатам соревнований места распределились следующим образом:
1 место – Завод им. В.А. Дегтярева
2 место – Ветераны спорта города Коврова
3 место – ВНИИ «Сигнал»
Остальные места распределились:
4 место — Ковровский механический завод
5 место – Ковровский электромеханический завод
6 место – ХК «Аскона»
7 место – МОМВД России «Ковровский»
8 место – Ковровский дом интернат
9 место – Войсковая часть 30616
Расписание сеансов массового катания в ледовый дворец «Ковровец»:
31 декабря — 2 сеанса:
14.00-15.00 ч., 15.40-16.40 ч
2 января, 4 января, 5 января, 7 января, 8 января — 5 сеансов:
1.12.00-13.00 ч.
2.13.40-14.40 ч.
3.15.20-16.20 ч.
4. 17.00-18.00 ч.
5. 18.40-19.40 ч.
3 января, 6 января — 3 сеанса:
1.15.20-16.20 ч.
2. 17.00-18.00 ч.
3. 18.40-19.40 ч.
Легкая атлетика
21 декабря во Владимире прошли традиционные соревнования «Рождественские старты», посвященные 100-летию лёгкой атлетики в областном центре. Воспитанники тренера по спорту Н.Птушкиной выступили:
1 место – Иоланда Киреева (в беге на 200м)
В эстафете 4-х по 1 кругу команда МБУ «СК «Вымпел» заняла 1 место (Ирина Масленникова, Елена Баюшкина, Иоланда Киреева, Елизавета Гаврилова.
Андрей Евстюнин высота 1.45 — 5 место
Алина Корчагина 200 м — 29,32 — 5 место
Варвара Кечаева высота 1.40 — 3 место
Плавание
20-21 декабря в областном центре прошли соревнования открытого Чемпионата г.Владимира по плаванию. Команда старших воспитанников «ДЮСШ по плаванию» достойно представила наш город на этих соревнованиях.
Участвовало в Чемпионате около 100 пловцов из Владимира, Коврова, Мурома и Радужного.
Победителями чемпионата стали Матвей Зимин на дистанциях 100 и 200 метров на спине, Никита Борисов на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем, Антон Обертас на дистанции 200м комплексным плаванием, Валерий Волков на дистанции 200метров брассом, Ольга Хаукка на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем, Дарья Харитонова на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием, МС России по плаванию Ксения Сомова на дистанциях 50 метров вольным стилем и баттерфляем.
Вторые места на отдельных дистанциях заняли:
Дарья Белова
Екатерина Лосева
Антон Обертас
Александра Иванова
Сергей Бартеньев
Андрей Карпихин
Валерий Волков
Святослав Шарапов
Третьи места завоевали:
Сергей Бартеньев
Федор Крылов
Александра Иванова
Андрей Карпихин
Данила Петров
Святослав Шарапов
Тренеры: С.Федоров и А.Пинижанин.
А 21-22 декабря команда МАУ «СК Молодежный» участвовала в открытом чемпионате города Владимира по плаванию. Всего участвовало 140 спортсменов, из них от СК Молодежный 10 человек.
Результаты:
Кирилл Малащенко – 1 место на дистанции 50 м баттерфляем и 2 место на дистанции 50 м вольным стилем
Марина Рябкина – 2 место на дистанции 50 м брассом
Григорий Самсонов – 2 место на дистанции 50 м на спине и 3 место на дистанции 100 м комплексным плаванием
Софья Мальцева – 3 место на дистанции 100 м комплексным плаванием и 3 место на дистанции 100 м брассом
Шахматы
В декабре в СКиДе проходил полуфинал чемпионата города по классическим шахматам. В нем приняли участие 30 спортсменов, сыгравших 8 туров по швейцарской системе с контролем времени 1 час + 10 сек на ход каждому. Главным судьей, по традиции, стал Сергей Васин. В финал чемпионата города, который пройдет в феврале 2017 года, вышли шахматисты, занявшие 1-6 места. Это Андрей Терентьев (5 очков, 6 место), Владимир Карамзин (5,5 очков, 5 место), Сергей Кузнецов (5,5 очков, 4 место), Артем Харитонов (5,5 очков, 3 место, СОШ № 22), Юрий Соколов (6 очков, 2 место). А победителем стал Дмитрий Стрижов (100% результат, 8 очков из 8). Ковровская шахматная федерация благодарит за помощь в организации и проведении соревнований Управление физкультуры и спорта. Приглашаем всех на рождественский турнир по быстрым шахматам в ДК им Ленина 8 января в 11.00.
Спартакиада предприятий
22 декабря 2016 года в ДК «Ленина» состоялся Чемпионат города Коврова по шахматам среди предприятий и организаций города. В соревнованиях приняло участие девять команд.
По результатам соревнований места распределились следующим образом:
1 место – Завод им. В.А. Дегтярева
2 место – Ветераны спорта города Коврова
3 место – ВНИИ «Сигнал»
Остальные места распределились:
4 место — Ковровский механический завод
5 место – Ковровский электромеханический завод
6 место – ХК «Аскона»
7 место – МОМВД России «Ковровский»
8 место – Ковровский дом интернат
9 место – Войсковая часть 30616
На коньки!
Расписание сеансов массового катания в ледовый дворец «Ковровец»:
31 декабря — 2 сеанса:
14.00-15.00 ч., 15.40-16.40 ч
2 января, 4 января, 5 января, 7 января, 8 января — 5 сеансов:
1.12.00-13.00 ч.
2.13.40-14.40 ч.
3.15.20-16.20 ч.
4. 17.00-18.00 ч.
5. 18.40-19.40 ч.
3 января, 6 января — 3 сеанса:
1.15.20-16.20 ч.
2. 17.00-18.00 ч.
3. 18.40-19.40 ч.
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