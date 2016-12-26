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Стильно. Модно. Молодёжно. «Modno Market» в «Ковров-Молл»
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«Modno Market» — это что? Флешмоб? Ярмарка? Тусовка? Да, всего понемногу.
Handmade-ярмарки или «живые» ярмарки — это традиция, которая, как утверждают современные стилисты, пришла к нам из-за рубежа.
Кто-то указывает на самую большую «живую» ярмарку в Европе – дортмундскую «Creativa».
Иные в качестве примера приводят фестиваль ручной работы «Хуцот ха-Йоцер» в Иерусалиме.
В России у handmade и своих корней предостаточно, просто называется это рукоделием. Именно так именовали ярмарки в Великом Новгороде аж в X веке.
Однако ярмарки, которые с недавних пор вошли в моду в столицах и миллионниках, всё-таки в большей степени берут за образцы европейские и американские аналоги. Именно так организованы самые крупные московские «живые» ярмарки «Artweekend» и «На Тишинке». Тренд дошёл и до Коврова. Трендсеттерами выступили предпринимательницы Елизавета Постернак и Евгения Горбуль-Амосова.
Ярмарка «Modno Market»прошла в атриуме ТРЦ «Ковров-Молл» 25 декабря, в прошлое воскресенье. Это вторая за год «живая» ярмарка в Коврове, и судя по интересу, который она вызвала как у предпринимателей, так и у покупателей, стоит ожидать и третью, и четвёртую. В общем, у «Modno Market» все шансы стать одной из отличных ковровских традиций.
Первый «Modno Market», осенью этого года, тоже проходил в «Ковров-Молл», на подземной парковке. Была обширная территория и атмосфера перехода в метро. На этот раз, организаторы решили собрать участников ярмарки «в тепле», в чётко обозначенном пространстве. Зону «Modno Market» оформили в в стиле, напоминающем лофт. Кстати, на создание антуража у организаторов ушло несколько часов.
Сама ярмарка открылась в полдень и проработала до девяти вечера. И всё это время было людно. Там было на что посмотреть и что попробовать: бургеры, кофе и эксклюзивные украшения и одежда.
Внимание многих привлекли интерьерные зеркала со специальной подсветкой, которые предлагала компания «GrimGlass». Кстати, такие зеркала в Коврове делают только они.
Девушки пройти мимо такого зеркала просто не могли, ведь в ярком свете ламп так удобно поправлять макияж. Каждый фотограф знает, насколько правильный свет способен преобразить модель. Кого угодно красоткой сделает! Такого же мнения придерживаются и создатели эксклюзивных зеркал.
На «Modno Market» мы встретили немало друзей GK. Например, автор и ведущий «Мнения города» Антон Анохин представлял на ярмарке эксклюзивные бабочки ручной работы.
— Мы делаем бабочки уже три года, — сообщила супруга Антона, Елена Анохина. – А началось все с того, что на свадьбу друзей нужны были бабочки одного цвета. И я подумала: почему бы не сделать их самой? Мой handmade настолько понравился всем гостям, что мне начали поступать заказы. Так начался наш маленький проект. Сейчас клиентов довольно много, в их числе есть известные в нашем городе люди.
Про известных людей – всё правда. Эксклюзивные бабочки есть у команды GK. Конечно же, в нашем фирменном цвете – ярко-зелёные с логотипом GK.
Наш фотограф Яна Касьянова на «Modno Market» предстала в качестве автора украшений ручной работы. Это разнообразные венки, сережки, браслеты и подвески. Свадебные украшения от Яны разлетелись как горячие пирожки в первые часы работы ярмарки. Вот такие в Коврове модные невесты и креативные фотографы!
Надо отметить, что «живая» ярмарка открылась вскоре после открытия «Ковров-Молл», которое само по себе вызвало ажиотажный интерес.
Ещё бы – долгожданный кинотеатр открылся.
Однако «Modno Market» не остался в тени этого события, более того, ярмарка украсила открытие гипермаркета и сама по себе стала ярким событием.
Ярким, в самом прямом смысле – огни-гирлянды, подсветка и модная музыка так и манили посетителей «Ковро-Молла» и «Синема-Парка».
Пройти мимо было невозможно!
От посетителей ярмарки мы узнали, что многие из них на подобной «экспозиции» впервые, но были и те, кто бывал на первом, осеннем «Modno Market». Специальной статистики не проводилось, но чисто внешне – на второй «живой» ярмарке побывало значительно больше гостей, чем на первом. И больше всего было молодёжи. Хотя были и люди взрослые, солидные. Даже пожилые, которые с интересом рассматривали представленный эксклюзив. А вот в кресло барбера на ярмарке чаще усаживались дети. Без модной стрижки никто не ушел!
На «Modno Market» «Modno burger». Все логично! Модные бургеры готовили специально для гостей ярмарки. Попробовать деликатес можно было только здесь. Цена приемлемая — 150 рублей.
А к бургерам, пожалуйста, кофе и чай. Разумеется, напитки натуральные, в авторском исполнении. И от фирменного кофе модников было просто не оторвать, очередь образовалась большая. Что это? Мода на кофе? Или кофе настолько вкусный? Думается, если это кофейня на «Modno Market», значит, модно!
Закономерный вопрос – а почём весь этот эксклюзив. Прайс-лист приводить не станем. Ответим словами одного из участников:
И это верно. Если хочешь быть модным и оригинальным, надо быть готовым потратиться. Жалко денег? Тогда открывай собственные таланты и твори своими руками!
Хотя (к вопросу о цене), для того, чтобы выглядеть стильно, прежде всего, необходимо обладать вкусом и чувством прекрасного. Ведь даже за очень большие деньги без этих качеств можно выглядеть очень дёшево…
«Мода, как и архитектура, — вопрос пропорций», — говорила Коко Шанель.
Марина Горькова в числе гостей «Modno Market»
Фотограф Антон Колодин
Handmade-ярмарки или «живые» ярмарки — это традиция, которая, как утверждают современные стилисты, пришла к нам из-за рубежа.
Кто-то указывает на самую большую «живую» ярмарку в Европе – дортмундскую «Creativa».
Иные в качестве примера приводят фестиваль ручной работы «Хуцот ха-Йоцер» в Иерусалиме.
В России у handmade и своих корней предостаточно, просто называется это рукоделием. Именно так именовали ярмарки в Великом Новгороде аж в X веке.
Однако ярмарки, которые с недавних пор вошли в моду в столицах и миллионниках, всё-таки в большей степени берут за образцы европейские и американские аналоги. Именно так организованы самые крупные московские «живые» ярмарки «Artweekend» и «На Тишинке». Тренд дошёл и до Коврова. Трендсеттерами выступили предпринимательницы Елизавета Постернак и Евгения Горбуль-Амосова.
Ярмарка «Modno Market»прошла в атриуме ТРЦ «Ковров-Молл» 25 декабря, в прошлое воскресенье. Это вторая за год «живая» ярмарка в Коврове, и судя по интересу, который она вызвала как у предпринимателей, так и у покупателей, стоит ожидать и третью, и четвёртую. В общем, у «Modno Market» все шансы стать одной из отличных ковровских традиций.
Здесь собраны индивидуальные старт-ап проекты молодых ковровских предпринимателей. Главным образом, handmade. А ещё — представители индустрии красоты и мира гастрономии. Мы отбирали участников, исходя из эксклюзивности предлагаемых продуктов. Я уверена, что представленная на «Modno Market» продукция понравится ковровчанам и станет популярной, — рассказывала Евгения.
Первый «Modno Market», осенью этого года, тоже проходил в «Ковров-Молл», на подземной парковке. Была обширная территория и атмосфера перехода в метро. На этот раз, организаторы решили собрать участников ярмарки «в тепле», в чётко обозначенном пространстве. Зону «Modno Market» оформили в в стиле, напоминающем лофт. Кстати, на создание антуража у организаторов ушло несколько часов.
Сама ярмарка открылась в полдень и проработала до девяти вечера. И всё это время было людно. Там было на что посмотреть и что попробовать: бургеры, кофе и эксклюзивные украшения и одежда.
Внимание многих привлекли интерьерные зеркала со специальной подсветкой, которые предлагала компания «GrimGlass». Кстати, такие зеркала в Коврове делают только они.
Такое зеркало украсит и модный шоу-рум и будуар современной модницы, — уверяли продавцы.
Девушки пройти мимо такого зеркала просто не могли, ведь в ярком свете ламп так удобно поправлять макияж. Каждый фотограф знает, насколько правильный свет способен преобразить модель. Кого угодно красоткой сделает! Такого же мнения придерживаются и создатели эксклюзивных зеркал.
На «Modno Market» мы встретили немало друзей GK. Например, автор и ведущий «Мнения города» Антон Анохин представлял на ярмарке эксклюзивные бабочки ручной работы.
— Мы делаем бабочки уже три года, — сообщила супруга Антона, Елена Анохина. – А началось все с того, что на свадьбу друзей нужны были бабочки одного цвета. И я подумала: почему бы не сделать их самой? Мой handmade настолько понравился всем гостям, что мне начали поступать заказы. Так начался наш маленький проект. Сейчас клиентов довольно много, в их числе есть известные в нашем городе люди.
Про известных людей – всё правда. Эксклюзивные бабочки есть у команды GK. Конечно же, в нашем фирменном цвете – ярко-зелёные с логотипом GK.
Наш фотограф Яна Касьянова на «Modno Market» предстала в качестве автора украшений ручной работы. Это разнообразные венки, сережки, браслеты и подвески. Свадебные украшения от Яны разлетелись как горячие пирожки в первые часы работы ярмарки. Вот такие в Коврове модные невесты и креативные фотографы!
Надо отметить, что «живая» ярмарка открылась вскоре после открытия «Ковров-Молл», которое само по себе вызвало ажиотажный интерес.
Ещё бы – долгожданный кинотеатр открылся.
Однако «Modno Market» не остался в тени этого события, более того, ярмарка украсила открытие гипермаркета и сама по себе стала ярким событием.
Ярким, в самом прямом смысле – огни-гирлянды, подсветка и модная музыка так и манили посетителей «Ковро-Молла» и «Синема-Парка».
Пройти мимо было невозможно!
От посетителей ярмарки мы узнали, что многие из них на подобной «экспозиции» впервые, но были и те, кто бывал на первом, осеннем «Modno Market». Специальной статистики не проводилось, но чисто внешне – на второй «живой» ярмарке побывало значительно больше гостей, чем на первом. И больше всего было молодёжи. Хотя были и люди взрослые, солидные. Даже пожилые, которые с интересом рассматривали представленный эксклюзив. А вот в кресло барбера на ярмарке чаще усаживались дети. Без модной стрижки никто не ушел!
На «Modno Market» «Modno burger». Все логично! Модные бургеры готовили специально для гостей ярмарки. Попробовать деликатес можно было только здесь. Цена приемлемая — 150 рублей.
А к бургерам, пожалуйста, кофе и чай. Разумеется, напитки натуральные, в авторском исполнении. И от фирменного кофе модников было просто не оторвать, очередь образовалась большая. Что это? Мода на кофе? Или кофе настолько вкусный? Думается, если это кофейня на «Modno Market», значит, модно!
Закономерный вопрос – а почём весь этот эксклюзив. Прайс-лист приводить не станем. Ответим словами одного из участников:
Handmade не может быть дешёвым!
И это верно. Если хочешь быть модным и оригинальным, надо быть готовым потратиться. Жалко денег? Тогда открывай собственные таланты и твори своими руками!
Хотя (к вопросу о цене), для того, чтобы выглядеть стильно, прежде всего, необходимо обладать вкусом и чувством прекрасного. Ведь даже за очень большие деньги без этих качеств можно выглядеть очень дёшево…
«Мода, как и архитектура, — вопрос пропорций», — говорила Коко Шанель.
Марина Горькова в числе гостей «Modno Market»
P.S. Одной из фишек ярмарки «Modno Market» стал показ высокой моды в исполнении полуфиналисток реалити-проекта «Городская красавица». А в числе гостей была замечена «официальный голос» реалити-проекта Марина Горькова. Обо всём этом мы расскажем отдельно. Не переключайтесь!
Фотограф Антон Колодин
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