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Тепло в дом! Когда в Коврове включат отопление?
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Как сообщает сайт мэрии, соответствующее постановление 26 сентября подписал глава города Анатолий Зотов. Котельные и центральные тепловые пункты ООО «Владимиртеплогаз» будут запускаться по графику в период с 28 сентября по 2 октября.
Так, 28 сентября запустят котельную на улице Щорса, котельную № 8 на улице Белинского, котельную №11 на улице Восточная, центральные тепловые пункты на улицах Волго-Донская, Кирова, Сосновая, Островского, Киркижа, Муромская. 28-29 сентября запустят ЦТП на улицах Строителей, Грибоедова, Зои Космодемьянской, Трнспортной, котельные на Свердлова и Долинной, Чкалова и Пугачев, Фурманова и котельную №8 на проспекте Ленина.
2 октября заработают центральные тепловые пункты на Чернышевского, Первомайской и улице Металлистов, котельные на Фрунзе и Молодогвардейской, котельная № 16 на улице Грибоедова, № 8 на улице Текстильная и №17 на улице Моховая.
Полный график запуска ковровских котельных и ЦПО опубликован на сайте администрации.
Фото на главной: vk.com/kroshka_shi
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