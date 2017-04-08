События

Территория развлечений в Коврове открыта! Первые подробности

Zina_Orlova
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Вчера вечером состоялось событие, которого с нетерпением ожидали многие. Официально открылась территория развлечений «Маленькие личности» на проспекте Ленина,65 (ТРЦ «Мандарин»)!



Этого ожидала пресса, бизнес-сообщество и представители местных властей.

Принимающей стороной выступал директор СК «Континент» и автор проекта «Маленькие личности» Вадим Аганин.

На церемонию открытия пришли вице-мэр Светлана Степанова и спикер горсовета Ирина Зотова.

Ну, а виновниками торжества стали эти самые маленькие личности, то есть — дети.

Территория «МЛ» — это не только невероятно большой и разноплановый «городок детских аттракционов» в закрытом помещении, но и симпатичное кафе в стиле прованс «Довольный кот».

Именно туда по завершении краткой официальной части гостеприимные хозяева пригласили взрослых гостей. Ну, а дети… Они нашли своё тридевятое царство.

Подробный фоторепортаж с мероприятия — в ближайшее время. А пока…

У нас есть эксклюзивные подробности, о которых GK рассказал директор СК «Континент» и «Маленьких личностей» Вадим Аганин за дружеским ужином в кафе «Довольный кот».



Оставайтесь с нами, и мы всё расскажем!


Фотограф Александр Соколов

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