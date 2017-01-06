События

Ti-Jay, Марчелл и Валёк ВаМайка в полном составе. Интервенция зажжёт!

Екатерина Кокшарова
0 156
Каникулы продолжаются! Завтра в новом клубе «RAGNAROK» состоится презентация нового альбома ковровской рэп-группы ИНТЕРВЕНЦИЯ.



Информация о концерте уже есть в ВК:

Тони Ti-Jay, Марчелл и Валёк ВаМайка наконец-то в полном составе. Ребята представят отчет за 10 лет творческого пути. Исполнят лучшие песни с альбома «Ветер перемен» и презентуют ковровской публике долгожданный второй альбом «Глубокое погружение». Кроме этого пройдет презентация нового клипа группы.
Гостей ждет качественный звук, уникальная программа, специальные гости и много хорошей музыки.

Солисты интервенции живут в разных городах. Например, Марк Новиков прилетел из Израиля.

#Ковров всех жду на концерт! — написал Марк в ВК.



Только завтра, только в «RAGNAROK» ребята будут снова вместе. И петь для вас!



Гостей ждёт качественный звук, уникальная программа, специальные гости и много хорошей музыки.



Встретимся на концерте!

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.