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Ti-Jay, Марчелл и Валёк ВаМайка в полном составе. Интервенция зажжёт!
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Каникулы продолжаются! Завтра в новом клубе «RAGNAROK» состоится презентация нового альбома ковровской рэп-группы ИНТЕРВЕНЦИЯ.
Информация о концерте уже есть в ВК:
Солисты интервенции живут в разных городах. Например, Марк Новиков прилетел из Израиля.
#Ковров всех жду на концерт! — написал Марк в ВК.
Только завтра, только в «RAGNAROK» ребята будут снова вместе. И петь для вас!
Гостей ждёт качественный звук, уникальная программа, специальные гости и много хорошей музыки.
Информация о концерте уже есть в ВК:
Тони Ti-Jay, Марчелл и Валёк ВаМайка наконец-то в полном составе. Ребята представят отчет за 10 лет творческого пути. Исполнят лучшие песни с альбома «Ветер перемен» и презентуют ковровской публике долгожданный второй альбом «Глубокое погружение». Кроме этого пройдет презентация нового клипа группы.
Гостей ждет качественный звук, уникальная программа, специальные гости и много хорошей музыки.
Солисты интервенции живут в разных городах. Например, Марк Новиков прилетел из Израиля.
#Ковров всех жду на концерт! — написал Марк в ВК.
Только завтра, только в «RAGNAROK» ребята будут снова вместе. И петь для вас!
Гостей ждёт качественный звук, уникальная программа, специальные гости и много хорошей музыки.
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