События

У нас ДР! 6 лет – мы пока дошколята, но уже растём-растём!

Zina_Orlova
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Сабж! День рождения интернет-проекта «ГородКовров.Ру» или просто GK мы отметили в уютном, стильном и очень гостеприимном ресторане «A Presto» в блистательной компании!



Эти ножки сведут с ума кого угодно! Но только не нас – к ослепительной красоте участниц реалити «Городская красавица» (а это, конечно, они!) – мы уже привыкли. Да, к хорошему быстро привыкаешь!

О том, как прошёл наш фуршет, в подробностях расскажем в самое ближайшее время. А пока – пожелания.

Наши друзья и партнёры уже нашли для нас немало тёплых искренних и очень приятных слов, за которые мы всем чрезвычайно благодарны! Спасибо вам, наши дорогие и хорошие!!!

Особенно признательны мы компании, без которой сам проект GK просто бы не состоялся — это городская компьютерная сеть ITNET.

Невозможно переоценить уровень доверия и готовности поддержать самые креативные, самые необычные и смелые идеи, который мы получаем от наших самых главных и самых надёжных партнёров, от ITNET!

Спасибо-спасибо-спасибо!!!



А сами себе мы желаем вещей суровых и практических:

— ещё больше интересных историй;
— ещё больше прекрасных фотографий;
— ещё больше видео и…

Продолжения существующих и старта новых проектов. Даже не представляете, что мы готовим для вас, дорогие читатели и сетезрители. Только самое интересное и захватывающее!

GK безумно любит свой родной город Ковров и всех его жителей! Мы будем работать и стараться для вас! Хороших вам дней, удачи и… оставайтесь с нами!




P.S. Отдельное спасибо «A Presto» за фантастический праздничный торт!

Фоторяд Instagram gorodkovrov и ВК участниц реалити «Городская красавица»

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