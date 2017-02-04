События
У нас ДР! 6 лет – мы пока дошколята, но уже растём-растём!
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Сабж! День рождения интернет-проекта «ГородКовров.Ру» или просто GK мы отметили в уютном, стильном и очень гостеприимном ресторане «A Presto» в блистательной компании!
Эти ножки сведут с ума кого угодно! Но только не нас – к ослепительной красоте участниц реалити «Городская красавица» (а это, конечно, они!) – мы уже привыкли. Да, к хорошему быстро привыкаешь!
О том, как прошёл наш фуршет, в подробностях расскажем в самое ближайшее время. А пока – пожелания.
Наши друзья и партнёры уже нашли для нас немало тёплых искренних и очень приятных слов, за которые мы всем чрезвычайно благодарны! Спасибо вам, наши дорогие и хорошие!!!
Особенно признательны мы компании, без которой сам проект GK просто бы не состоялся — это городская компьютерная сеть ITNET.
Невозможно переоценить уровень доверия и готовности поддержать самые креативные, самые необычные и смелые идеи, который мы получаем от наших самых главных и самых надёжных партнёров, от ITNET!
Спасибо-спасибо-спасибо!!!
А сами себе мы желаем вещей суровых и практических:
— ещё больше интересных историй;
— ещё больше прекрасных фотографий;
— ещё больше видео и…
Продолжения существующих и старта новых проектов. Даже не представляете, что мы готовим для вас, дорогие читатели и сетезрители. Только самое интересное и захватывающее!
P.S. Отдельное спасибо «A Presto» за фантастический праздничный торт!
Фоторяд Instagram gorodkovrov и ВК участниц реалити «Городская красавица»
Эти ножки сведут с ума кого угодно! Но только не нас – к ослепительной красоте участниц реалити «Городская красавица» (а это, конечно, они!) – мы уже привыкли. Да, к хорошему быстро привыкаешь!
О том, как прошёл наш фуршет, в подробностях расскажем в самое ближайшее время. А пока – пожелания.
Наши друзья и партнёры уже нашли для нас немало тёплых искренних и очень приятных слов, за которые мы всем чрезвычайно благодарны! Спасибо вам, наши дорогие и хорошие!!!
Особенно признательны мы компании, без которой сам проект GK просто бы не состоялся — это городская компьютерная сеть ITNET.
Невозможно переоценить уровень доверия и готовности поддержать самые креативные, самые необычные и смелые идеи, который мы получаем от наших самых главных и самых надёжных партнёров, от ITNET!
Спасибо-спасибо-спасибо!!!
А сами себе мы желаем вещей суровых и практических:
— ещё больше интересных историй;
— ещё больше прекрасных фотографий;
— ещё больше видео и…
Продолжения существующих и старта новых проектов. Даже не представляете, что мы готовим для вас, дорогие читатели и сетезрители. Только самое интересное и захватывающее!
GK безумно любит свой родной город Ковров и всех его жителей! Мы будем работать и стараться для вас! Хороших вам дней, удачи и… оставайтесь с нами!
P.S. Отдельное спасибо «A Presto» за фантастический праздничный торт!
Фоторяд Instagram gorodkovrov и ВК участниц реалити «Городская красавица»
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