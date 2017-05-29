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Успеть за 24 часа. Мега-подарок детям от волонтёров
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Накануне Дня защиты детей, городское объединение волонтёров сделало подарок воспитанникам Мелеховского детского дома, провели акцию на территории «Яркопарка».
День защиты детей можно отметить по-разному. Кому-то достаточно своё личное чадо погладить по головке, поздравить с праздником и подарить что-то, о чём так давно мечтал ребёнок. А можно сделать и нечто большое. Помочь тем, кто в этом нуждается.
Собрать ненужные вещи, игрушки и отдать их детям. И ведь им будет так приятно увидеть плюшевого мишку, на котором написано «я тебя люблю». Для них это важно. В эту субботу ковровские волонтёры подарили детям настоящий праздник. Мечты сбываются?!
Всё началось с малого: волонтёры помогали деревья посадить или лавочку починить. Дети в свою очередь стали активно помогать им. Ребята-волонтёры приезжали не один раз. И с каждым приездом сжимается сердце в кулак. Такие открытые и с добрыми глазами. И нет возможности сказать одно только слово «мама»…
Никакой детский дом, даже самый лучший, не заменит ребятам семью.
Итак, рано утром активисты поехали в Мелеховский детский дом. Был запланирован квест «Найди клад». После каждого пройденного этапа даётся подсказка, как бы переход на следующий уровень. Ребята и картошку чистили, палатку собирали, играли в шараду. И всё-таки нашли тот самый огромный сундук. А там… клад.
Мячи, скейтборды, косметика, куклы, развивающие игры. Без подарка не остался никто.
После деревьев и лавочек началась настоящая сказка: квест, батуты, кино, дискотека, всякие ништяки и пицца. Маршрут продолжился в «Ярко Парк». Дети прыгали на батутах, танцевали с Дашей Васильевой, устраивали эстафеты, с нетерпением ждали фиксиков и…
И только немногие считали, что это всё, как-то по-детски. Они-то уже взрослые — от 7 до 16 лет. Мы, мол, как старшие товарищи, подождём в сторонке. Ну, и потом все вместе пойдём кино смотреть — «Пираты Карибского моря».
Вот, например, Валя Королёва. Не любят всякие там детские шалости. Серьёзная девочка с представлением о прекрасном.
Или вот, например, Юля Препелица, Света Норешнова и Наташа Егорова. Девчонкам по 16 лет. И они не упускают возможности оторваться на всю катушку. И пусть, что некоторые конкурсы и задумки не по их возрасту. Приятно же впасть в детство. Возможно, что такой день у девчат впервые.
Как сходили в кино? Что больше всего запомнилось? И что снова задумали волонтёры? — скоро на нашем сайте.
Фотограф Антон Колодин
День защиты детей можно отметить по-разному. Кому-то достаточно своё личное чадо погладить по головке, поздравить с праздником и подарить что-то, о чём так давно мечтал ребёнок. А можно сделать и нечто большое. Помочь тем, кто в этом нуждается.
Собрать ненужные вещи, игрушки и отдать их детям. И ведь им будет так приятно увидеть плюшевого мишку, на котором написано «я тебя люблю». Для них это важно. В эту субботу ковровские волонтёры подарили детям настоящий праздник. Мечты сбываются?!
Всё началось с малого: волонтёры помогали деревья посадить или лавочку починить. Дети в свою очередь стали активно помогать им. Ребята-волонтёры приезжали не один раз. И с каждым приездом сжимается сердце в кулак. Такие открытые и с добрыми глазами. И нет возможности сказать одно только слово «мама»…
Никакой детский дом, даже самый лучший, не заменит ребятам семью.
Итак, рано утром активисты поехали в Мелеховский детский дом. Был запланирован квест «Найди клад». После каждого пройденного этапа даётся подсказка, как бы переход на следующий уровень. Ребята и картошку чистили, палатку собирали, играли в шараду. И всё-таки нашли тот самый огромный сундук. А там… клад.
Мячи, скейтборды, косметика, куклы, развивающие игры. Без подарка не остался никто.
После деревьев и лавочек началась настоящая сказка: квест, батуты, кино, дискотека, всякие ништяки и пицца. Маршрут продолжился в «Ярко Парк». Дети прыгали на батутах, танцевали с Дашей Васильевой, устраивали эстафеты, с нетерпением ждали фиксиков и…
И только немногие считали, что это всё, как-то по-детски. Они-то уже взрослые — от 7 до 16 лет. Мы, мол, как старшие товарищи, подождём в сторонке. Ну, и потом все вместе пойдём кино смотреть — «Пираты Карибского моря».
Вот, например, Валя Королёва. Не любят всякие там детские шалости. Серьёзная девочка с представлением о прекрасном.
Прыгать? Ну, я же уже взрослая. А вот в кино с удовольствием. До этого никогда не смотрела «Пиратов Карибского моря» да и в кино была не помню уже когда...
Или вот, например, Юля Препелица, Света Норешнова и Наташа Егорова. Девчонкам по 16 лет. И они не упускают возможности оторваться на всю катушку. И пусть, что некоторые конкурсы и задумки не по их возрасту. Приятно же впасть в детство. Возможно, что такой день у девчат впервые.
Спасибо нашим новым друзьям! — рассказывает Юля, — они сделали нам настоящий праздник. Всё очень круто! Хотим и дальше поддерживать с волонтёрами связь, общаться и всегда будем ждать к нам в гости в детский дом!
Как сходили в кино? Что больше всего запомнилось? И что снова задумали волонтёры? — скоро на нашем сайте.
Такие праздничные и теплые визиты ребята из ДТ ценят особенно...
Фотограф Антон Колодин
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