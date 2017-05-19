События
Уже спланировали выходные? Проведите их активно вместе с Доброградом!
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В субботу 20 мая в Доброграде вас ждут сразу два спортивных мероприятия: соревнование по скейтбордингу и кроссфит, а также открытые площадки для игр, велодорожки и верёвочный парк.
Ну а теперь подробнее. В 13:00 стартует Открытое первенство Владимирской области по скейтбордингу и BMX. Если со скейтбордингом всё понятно, то о BMX слышали далеко не все.
Под этой аббревиатурой скрыта одна из дисциплин велоспорта — мотокросс. Именно поэтому, первенство области обещает быть максимально зрелищным!
Вы увидите не только соревнования, но и показательные выступления с мастер-классами от профессиональных спортсменов.
Не хотите быть простым зрителем и чувствуете в себе силы побороться за победу в первенстве? Дерзайте! Регистрация участников будет проходить непосредственно перед началом соревнования.
Это ещё не всё: клуб единоборств «Gladiator» проведёт для вас открытую круговую тренировку по кроссфиту на свежем воздухе. Кроссфит — это интенсивная тренировка, с множеством повторов и вариантов упражнений. Участвовать может каждый! Причём, совершенно бесплатно.
Приедете с детьми? Малышам наверняка понравится детская игровая площадка с качелями и горками, а ребятам постарше будет интересно испытать свою выносливость в верёвочном парке «Белка – Летяга».
«Белка-Летяга» — это комплекс препятствий, расположенных между деревьями, и состоящий и пяти верёвочных трасс разной сложности. Такой вариант спортивного развлечения подходит не только детям, но и взрослым.
Если вы хотите поиграть в мини – гольф или городки, то открытые спортивные площадки Доброграда для этого отличное место. 18 лунок различной сложности для детей и взрослых, прокат инвентаря и современное искусственное покрытие превращают игру в сплошное удовольствие.
И совсем не страшно, если на свежем воздухе у вас разгуляется аппетит, ведь в Доброграде работает уютное кафе и ресторан, в которых можно вкусно пообедать или выпить чашечку бодрящего кофе.
Ждём всех желающих в субботу 20 мая. Старт в 13:00.
Подробности по телефону: 8 800 200 80 50
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Ну а теперь подробнее. В 13:00 стартует Открытое первенство Владимирской области по скейтбордингу и BMX. Если со скейтбордингом всё понятно, то о BMX слышали далеко не все.
Под этой аббревиатурой скрыта одна из дисциплин велоспорта — мотокросс. Именно поэтому, первенство области обещает быть максимально зрелищным!
Вы увидите не только соревнования, но и показательные выступления с мастер-классами от профессиональных спортсменов.
Не хотите быть простым зрителем и чувствуете в себе силы побороться за победу в первенстве? Дерзайте! Регистрация участников будет проходить непосредственно перед началом соревнования.
Это ещё не всё: клуб единоборств «Gladiator» проведёт для вас открытую круговую тренировку по кроссфиту на свежем воздухе. Кроссфит — это интенсивная тренировка, с множеством повторов и вариантов упражнений. Участвовать может каждый! Причём, совершенно бесплатно.
Приедете с детьми? Малышам наверняка понравится детская игровая площадка с качелями и горками, а ребятам постарше будет интересно испытать свою выносливость в верёвочном парке «Белка – Летяга».
«Белка-Летяга» — это комплекс препятствий, расположенных между деревьями, и состоящий и пяти верёвочных трасс разной сложности. Такой вариант спортивного развлечения подходит не только детям, но и взрослым.
Если вы хотите поиграть в мини – гольф или городки, то открытые спортивные площадки Доброграда для этого отличное место. 18 лунок различной сложности для детей и взрослых, прокат инвентаря и современное искусственное покрытие превращают игру в сплошное удовольствие.
И совсем не страшно, если на свежем воздухе у вас разгуляется аппетит, ведь в Доброграде работает уютное кафе и ресторан, в которых можно вкусно пообедать или выпить чашечку бодрящего кофе.
Ждём всех желающих в субботу 20 мая. Старт в 13:00.
Подробности по телефону: 8 800 200 80 50
Приезжайте с семьёй и друзьями! Проведите выходной активно вместе с Доброградом!
Доброград в соцсетях:
ВКонтакте
Одноклассники
Instagram @goroddobrograd
На правах рекламы
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