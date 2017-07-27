События

Храм в честь Сретения Господня. Встреча с Богом

Anna_Kalinina
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В Коврове семь действующих православных храмов. Недавно двери открыл ещё один, в честь Сретения Господня. Он расположен на территории православной гимназии.



Славянское слово «сретение» переводится на современный русский язык как «встреча». Сретение — это встреча человечества в лице старца Симеона с Богом…

В ковровском храме Сретения Господня первой службой стало Всенощное Бдение, которое прошло 11 июля.

А 12 июля прошла Божественная Литургия.

На богослужениях присутствовали не только гимназисты и выпускники, но и прихожане, живущие в окрестностях гимназии.

Сретенский храм, хоть и находится в здании учебного заведения, но никогда не позиционировался как закрытый приход только «для своих».

Любой желающий может прийти и приобщиться к соборной молитве.



В Евангелии от Матфея (гл. 18, стих 20) сказано:

Там, где двое или трое собраны во имя Моё, там и Я посреди них.

Ещё во времена начала принятия христианства верующие люди понимали важность соборной(то есть, всеобщей, собирающей множество людей) молитвы. Это понимание было принесено и на Русь в 988 году, когда князь Владимир Красно Солнышко крестил в Днепре киевлян. Потому-то не только каждый город, но даже село начиналось со строительства церкви. Наши предки говорили:

Без Бога — не до порога…


Расписание богослужений:
  • Понедельник – санитарный день
  • Суббота – Всенощное бдение в 17.00
  • Воскресенье с 7.00 молебен, панихида, Часы, Божественная Литургия
  • Будние дни – молебен и панихида с 11.00.

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