События
Огни рождественских свечей. Ангелы рядом
0 353
Православные верующие отметили Рождество Христово ещё десять дней назад. Рождество — один из главных христианских праздников. С каждым годом смысл этого светлого дня понимает все большее количество наших соотечественников. И в минувшее воскресенье в ДК «Современник» прошёл рождественский концерт под красивым и символичным названием «… и в мир рождается ЛЮБОВЬ».
Оно выбрано не случайно.«В мир рождается любовь». А что, до Рождества любви не было?
Не было, ведь в самом цивилизованном греческом языке были обозначены только чувства. К родному человеку – сторгэ, к другу или к предмету – филио, мужчины к женщине – эрос, и чувство с элементом самоотдачи – агапэ. Понятие и пример настоящей любви, которую так теперь ценит человек, как раз и принес в мир Христос.
Сначала — часть официальная. Гостей и участников приветствовали замглавы города по социальным вопросам Светлана Степанова, председатель Совета народных депутатов Ирина Зотова и благочинный Коврова и Ковровского района отец Михаил. Именно по его инициативе, уже третий год подряд, и состоялся концерт.
Зрителей поздравили с праздником Рождества Христова, пожелали всем крепкого здоровья, тепла, удачи и любви. От лица духовенства отец Михаил вручил благодарственные письма представителям администрации города и района.
В зале не было свободных мест. Немного опоздавшим зрителям пришлось смотреть стоя.
Выступали учащиеся воскресной школы храма Праведной Анны, певчие храмов города, ансамбль учащихся воскресных школ и струнный квартет преподавателей школы искусств им. М.Иорданского, хоры воскресной школы храма святого мученика Иоанна Воина, воскресной школы Свято-Троицкого женского монастыря, учащихся школы искусств им М.Иорданского и воскресной школы Благовещенского храма, волонтерская группа школы №4, учащиеся православной гимназии и воскресных школ храмов в честь Феодоровской иконы Божией матери, Спасо-Преображенского собора, храма Успения Пресвятой Богородицы села Большие Всегодичи и Христо-Рождественского собора.
Готовиться к концерту начали ещё в сентябре. Юные артисты, для которых вступление на сцене дело непривычное и очень ответственное, немного волновались. Поддержать и порадоваться за маленьких исполнителей пришли мамы и папы, бабушки и дедушки.
На вопрос «тебе понравилось выступать?» мальчик немного застеснялся и утвердительно кивнул. Но по лицу заметно: ребенок очень доволен, пусть даже роль была и без слов.
Выступив перед зрителями, юные артисты за кулисами не отсиживались. По залу то и дело носились маленькие ангелочки.
Спустились ангелы и на сцену, поведав простые истины:
И, оказывается, крылатые создания создания согласны с писателем Антуаном де Сент-Экзюпери. «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» — слова Лиса, обращенные к Маленькому принцу в одноименном произведении. Ангелы рядом.
В огне рождественских свечей ожила ёлка, и звёзды, в том числе — Вифлеемская.
А герои мини-спектакля карлик, король и принцесса поняли, множество испытаний увидели Рождественское чудо. Они поняли, что главное — верить и любить.
Фото Яны Касьяновой
Оно выбрано не случайно.«В мир рождается любовь». А что, до Рождества любви не было?
Не было, ведь в самом цивилизованном греческом языке были обозначены только чувства. К родному человеку – сторгэ, к другу или к предмету – филио, мужчины к женщине – эрос, и чувство с элементом самоотдачи – агапэ. Понятие и пример настоящей любви, которую так теперь ценит человек, как раз и принес в мир Христос.
Сначала — часть официальная. Гостей и участников приветствовали замглавы города по социальным вопросам Светлана Степанова, председатель Совета народных депутатов Ирина Зотова и благочинный Коврова и Ковровского района отец Михаил. Именно по его инициативе, уже третий год подряд, и состоялся концерт.
Зрителей поздравили с праздником Рождества Христова, пожелали всем крепкого здоровья, тепла, удачи и любви. От лица духовенства отец Михаил вручил благодарственные письма представителям администрации города и района.
В зале не было свободных мест. Немного опоздавшим зрителям пришлось смотреть стоя.
Выступали учащиеся воскресной школы храма Праведной Анны, певчие храмов города, ансамбль учащихся воскресных школ и струнный квартет преподавателей школы искусств им. М.Иорданского, хоры воскресной школы храма святого мученика Иоанна Воина, воскресной школы Свято-Троицкого женского монастыря, учащихся школы искусств им М.Иорданского и воскресной школы Благовещенского храма, волонтерская группа школы №4, учащиеся православной гимназии и воскресных школ храмов в честь Феодоровской иконы Божией матери, Спасо-Преображенского собора, храма Успения Пресвятой Богородицы села Большие Всегодичи и Христо-Рождественского собора.
Готовиться к концерту начали ещё в сентябре. Юные артисты, для которых вступление на сцене дело непривычное и очень ответственное, немного волновались. Поддержать и порадоваться за маленьких исполнителей пришли мамы и папы, бабушки и дедушки.
— Артём учится в начальной школе и в православной гимназии, — рассказала бабушка одного из юных артистов Светлана Лазарева. — Он сыграл роль мальчика-трубача. Видели, в красных штанишках был? На сцене мы выступаем уже второй раз.
На вопрос «тебе понравилось выступать?» мальчик немного застеснялся и утвердительно кивнул. Но по лицу заметно: ребенок очень доволен, пусть даже роль была и без слов.
Выступив перед зрителями, юные артисты за кулисами не отсиживались. По залу то и дело носились маленькие ангелочки.
Спустились ангелы и на сцену, поведав простые истины:
— Человек жив лишь божественной любовью.
— Самого главного глазами не увидишь.
И, оказывается, крылатые создания создания согласны с писателем Антуаном де Сент-Экзюпери. «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» — слова Лиса, обращенные к Маленькому принцу в одноименном произведении. Ангелы рядом.
В огне рождественских свечей ожила ёлка, и звёзды, в том числе — Вифлеемская.
— Звёздочка – подарок небес, — пели, кажется искренне веря в слова песни, чистые звонкие голоса.
А герои мини-спектакля карлик, король и принцесса поняли, множество испытаний увидели Рождественское чудо. Они поняли, что главное — верить и любить.
Фото Яны Касьяновой
0 комментариев