Огни рождественских свечей. Ангелы рядом

— Артём учится в начальной школе и в православной гимназии, — рассказала бабушка одного из юных артистов Светлана Лазарева. — Он сыграл роль мальчика-трубача. Видели, в красных штанишках был? На сцене мы выступаем уже второй раз.

— Человек жив лишь божественной любовью.



— Самого главного глазами не увидишь.

— Звёздочка – подарок небес, — пели, кажется искренне веря в слова песни, чистые звонкие голоса.

Оно выбрано не случайно.А что, до Рождества любви не было?Не было, ведь в самом цивилизованном греческом языке были обозначены только чувства. К родному человеку – сторгэ, к другу или к предмету – филио, мужчины к женщине – эрос, и чувство с элементом самоотдачи – агапэ. Понятие и пример настоящей любви, которую так теперь ценит человек, как раз и принес в мир Христос.Сначала — часть официальная. Гостей и участников приветствовали замглавы города по социальным вопросам, председатель Совета народных депутатови благочинный Коврова и Ковровского района. Именно по его инициативе, уже третий год подряд, и состоялся концерт.Зрителей поздравили с праздником Рождества Христова, пожелали всем крепкого здоровья, тепла, удачи и любви. От лица духовенства отец Михаил вручил благодарственные письма представителям администрации города и района.В зале не было свободных мест. Немного опоздавшим зрителям пришлось смотреть стоя.Выступали учащиеся воскресной школы храма Праведной Анны, певчие храмов города, ансамбль учащихся воскресных школ и струнный квартет преподавателей школы искусств им. М.Иорданского, хоры воскресной школы храма святого мученика Иоанна Воина, воскресной школы Свято-Троицкого женского монастыря, учащихся школы искусств им М.Иорданского и воскресной школы Благовещенского храма, волонтерская группа школы №4, учащиеся православной гимназии и воскресных школ храмов в честь Феодоровской иконы Божией матери, Спасо-Преображенского собора, храма Успения Пресвятой Богородицы села Большие Всегодичи и Христо-Рождественского собора.Готовиться к концерту начали ещё в сентябре. Юные артисты, для которых вступление на сцене дело непривычное и очень ответственное, немного волновались. Поддержать и порадоваться за маленьких исполнителей пришли мамы и папы, бабушки и дедушки.На вопрос «тебе понравилось выступать?» мальчик немного застеснялся и утвердительно кивнул. Но по лицу заметно: ребенок очень доволен, пусть даже роль была и без слов.Выступив перед зрителями, юные артисты за кулисами не отсиживались. По залу то и дело носились маленькие ангелочки.Спустились ангелы и на сцену, поведав простые истины:И, оказывается, крылатые создания создания согласны с писателем Антуаном де Сент-Экзюпери. «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» — слова Лиса, обращенные к Маленькому принцу в одноименном произведении. Ангелы рядом.В огне рождественских свечей ожила ёлка, и звёзды, в том числе — Вифлеемская.А герои мини-спектакля карлик, король и принцесса поняли, множество испытаний увидели Рождественское чудо. Они поняли, что главное — верить и любить.