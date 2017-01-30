События
Видео GK на НТВ
1 267
29 января в утреннем выпуске программы «Сегодня» на телеканале НТВ показали кадры, отснятые GK для проекта «Городская красавица».
28 января на территории города для жизни «Доброград» проходил масштабный лыжный забег с участием девушек из реалити «Городская Красавица».
GK обеспечивал видеосъемку и трансляцию «Гонки светлячков». Видеоматериал, снятый нашим оператором показали в программе «Сегодня» на телеканале НТВ.
На видео в кадре можно разглядеть участниц реалити «Городская красавица» Юлию Пронину и Марину Андрейченко. В гонке также принимали участие Фируза Мамедова и Арина Родионова.
28 января на территории города для жизни «Доброград» проходил масштабный лыжный забег с участием девушек из реалити «Городская Красавица».
GK обеспечивал видеосъемку и трансляцию «Гонки светлячков». Видеоматериал, снятый нашим оператором показали в программе «Сегодня» на телеканале НТВ.
Во Владимирской области состоялась «Гонка светлячков». Лыжники вышли на старт вечером, а для того, чтобы не сбиться с пути, освещали себе путь фонариками. Встать на лыжню мог любой, вне зависимости от опыта и уровня подготовки. К слову, каждый участник выбирал дистанцию себе по силам: один, два или четыре километра. Несмотря на скорее развлекательный характер мероприятия, победителей на финише ждали призы. Другие участники не ушли разочарованными, после гонки всех «светлячков» на финише ждала сауна, турецкий хамам, а также ужин с глинтвейном и живой музыкой, — говорится в сюжете.
На видео в кадре можно разглядеть участниц реалити «Городская красавица» Юлию Пронину и Марину Андрейченко. В гонке также принимали участие Фируза Мамедова и Арина Родионова.
1 комментарий