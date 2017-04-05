События
Витя, быстрее уже выйди! КВН и молодёжь
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КВНа много не бывает! 31 марта состоялся областной фестиваль КВН работающей молодежи «Молоток». Место встречи изменить нельзя — ДК Ленина. На этот раз на сцене Стивен Сигал вместе с Дональдом Трампом. А ещё появился новый рейс в ковровском невидимом аэропорте «Ковров — Сен-Тропе»… Кстати, а вы уже разыграли своих друзей 1 апреля?
Пока одни мечтают, другие делают, а третьи — шутят. Итак, тема фестиваля — «За мир, солидарность и социальную справедливость!» Семь команд, одна из них во главе с той самой Рябой.
Ну, полюбилась КВНщикам курочка, что же поделаешь. И победителем стали…
Кто выиграл, мы обязательно напишем. А пока расскажем, как всё прошло. Скажем откровенно, зал пустовал.
То ли сказался конец рабочего дня, то ли просто не захотели. Вот, Анатолий Зотов пришёл и даже выразил благодарность трудовой молодёжи.
Да, кстати состав жюри несколько поменялся: Алиса Абрамова — председатель комитета по делам молодёжи администрации региона, Анатолий Зотов, Роман Александров — руководитель региональной лиги КВН «Владимирская Русь», Илья Ковригин — участник команды КВН «Кот Борис», команда стала чемпионом Центральной Рязанской лиги. В состав жюри также вошла Елена Демьянова — помощник ректора по социальным вопросам, КГТА.
Russian
Первый конкурс — приветствие. Уже традиционно первыми выступили «Просто сборная». Команда заводчан из «Арматуры», «Сигнала» и «Сударя» снова на сцене. Утром — работа, вечером — КВН. Это про них, про трудовую молодёжь. Нелёгкая жизнь звёздного ребёнка теперь в составе «Просто сборная». Там он играет роль бизнесмена. Малой Кирилл (так называют его в мире КВН) учит, по его словам, старпёров, как правильно уметь зажигать. Все, кто был на лиге КВН «Ковровец», видели приветствие команды — читать здесь.
КВН — не только студенческая забава. У рабочего класса тоже есть чувство юмора и они умеют отжигать. Правда, помимо всего прочего, появляются шутки про зарплату.
Далее на сцене — «Подрабатывающая молодёжь» из Петушинского района. Темы Рябы не раскрыта? Нет, настоящую курицу, конечно, побоялись привезти. А вот костюмированное шоу было. Это Витя! И ему срочно надо выйти! После этого хита, наверное, ещё долго всё и всех будем называть Витями. Кстати, у «Подрабатывающей молодёжи» Витя занял первое место в конкурсе красоты. А Дональд Трамп, тем временем собирается в Ковров…
Ведущий фестиваля — Вадим Садретдинов, капитан команды «Селфи». Ни один КВН в городе не проходит без их участия. На этот раз «Селфи» — в зрителях. Пришли поддержать своих, как говорится! Помните их танцевальный батл с курицей? Так вот, Безумные танцы продолжаются. Дед с живой курицей снова на сцене.
Это команда из двоих участников — Максима Богданова и его любимицей Рябой. Правда, он говорит, это Стивен Сигал. Ну ладно, верим! Команда под названием «Сборная имени меня» приехала из Гороховца. Максим так и заявил: «Жену ищу! Вот куда курица пойдёт, та женой и будет!» Раньше стрелы были, а теперь курица… Вот так бывает. Девчонки, а вдруг это судьба?
Следующие — «Единая команда», Владимир. Заводчане «Точмаша» не расстраиваются с ситуацией на заводе и решительно действуют — приехали знакомиться с Ковровом. Это они мечтают о рейсе «Ковров- Сен-Тропе», увеличении зарплаты и… КМЗ. Так и говорят: «Точмаш — это когда приезжаешь в Ковров и остаёшься на КМЗ...»
Команда с интересным названием «Кого могли, того и собрали!», Селивановский район. Озабочены особо опасной проблемой — орудует африканская чума. Серьёзно! Но есть и другие вопросы у команды. Например, куда мог бы деть учитель все-все подаренные цветы на 1 сентября?
Кульминация была неожиданная, но смешная. «Жители Селивановского района скинулись по 5, чтобы мы уехали в Ковров. Ковров, на обратную дорогу не скинетесь?»
В гостях у Елены Малышевой? А что, если в школе завёлся киллер? Почта России как ленивцы из «Зверополиса»? И что же там всё-таки с Шурыгиной. Ответы на эти вопросы знает команда «Смех и слёзы Мельпомены» из городаВязники.
Приоткроем завесу, выступала ещё одна команда — «Новая надежда», Кольчугинский район. Ребята заняли второе место.
Второй конкурс – «стоп-кадр и биатлон». По-простому, разминка. На экране появился картинка, командам нужно охарактеризовать, как можно смешнее. Фантазии и оригинальности нет предела. Третий конкурс – музыкальный этап «Конкурс одной песни».
Итак, не будем томить! Самыми лучшими и находчивыми стали… Барабанная дробь…
3 место – «Просто сборная»
2 место – «Новая надежда»
1 место – «Смех и слёзы Мельпомены»
Гран-при – «Сборная имени меня»
Номинация «Командный стиль» у «Кого могли, того собрали»
Лучшее продвижение бренда муниципального образования — «Подрабатывающая молодёжь»
Мистер фестиваль – Кирилл
Фотограф Андрей Бубенин
Пока одни мечтают, другие делают, а третьи — шутят. Итак, тема фестиваля — «За мир, солидарность и социальную справедливость!» Семь команд, одна из них во главе с той самой Рябой.
Ну, полюбилась КВНщикам курочка, что же поделаешь. И победителем стали…
Кто выиграл, мы обязательно напишем. А пока расскажем, как всё прошло. Скажем откровенно, зал пустовал.
То ли сказался конец рабочего дня, то ли просто не захотели. Вот, Анатолий Зотов пришёл и даже выразил благодарность трудовой молодёжи.
Да, кстати состав жюри несколько поменялся: Алиса Абрамова — председатель комитета по делам молодёжи администрации региона, Анатолий Зотов, Роман Александров — руководитель региональной лиги КВН «Владимирская Русь», Илья Ковригин — участник команды КВН «Кот Борис», команда стала чемпионом Центральной Рязанской лиги. В состав жюри также вошла Елена Демьянова — помощник ректора по социальным вопросам, КГТА.
Russian
kukushka и дед с Рябой
Первый конкурс — приветствие. Уже традиционно первыми выступили «Просто сборная». Команда заводчан из «Арматуры», «Сигнала» и «Сударя» снова на сцене. Утром — работа, вечером — КВН. Это про них, про трудовую молодёжь. Нелёгкая жизнь звёздного ребёнка теперь в составе «Просто сборная». Там он играет роль бизнесмена. Малой Кирилл (так называют его в мире КВН) учит, по его словам, старпёров, как правильно уметь зажигать. Все, кто был на лиге КВН «Ковровец», видели приветствие команды — читать здесь.
КВН — не только студенческая забава. У рабочего класса тоже есть чувство юмора и они умеют отжигать. Правда, помимо всего прочего, появляются шутки про зарплату.
Далее на сцене — «Подрабатывающая молодёжь» из Петушинского района. Темы Рябы не раскрыта? Нет, настоящую курицу, конечно, побоялись привезти. А вот костюмированное шоу было. Это Витя! И ему срочно надо выйти! После этого хита, наверное, ещё долго всё и всех будем называть Витями. Кстати, у «Подрабатывающей молодёжи» Витя занял первое место в конкурсе красоты. А Дональд Трамп, тем временем собирается в Ковров…
Ведущий фестиваля — Вадим Садретдинов, капитан команды «Селфи». Ни один КВН в городе не проходит без их участия. На этот раз «Селфи» — в зрителях. Пришли поддержать своих, как говорится! Помните их танцевальный батл с курицей? Так вот, Безумные танцы продолжаются. Дед с живой курицей снова на сцене.
Это команда из двоих участников — Максима Богданова и его любимицей Рябой. Правда, он говорит, это Стивен Сигал. Ну ладно, верим! Команда под названием «Сборная имени меня» приехала из Гороховца. Максим так и заявил: «Жену ищу! Вот куда курица пойдёт, та женой и будет!» Раньше стрелы были, а теперь курица… Вот так бывает. Девчонки, а вдруг это судьба?
Следующие — «Единая команда», Владимир. Заводчане «Точмаша» не расстраиваются с ситуацией на заводе и решительно действуют — приехали знакомиться с Ковровом. Это они мечтают о рейсе «Ковров- Сен-Тропе», увеличении зарплаты и… КМЗ. Так и говорят: «Точмаш — это когда приезжаешь в Ковров и остаёшься на КМЗ...»
Команда с интересным названием «Кого могли, того и собрали!», Селивановский район. Озабочены особо опасной проблемой — орудует африканская чума. Серьёзно! Но есть и другие вопросы у команды. Например, куда мог бы деть учитель все-все подаренные цветы на 1 сентября?
Кульминация была неожиданная, но смешная. «Жители Селивановского района скинулись по 5, чтобы мы уехали в Ковров. Ковров, на обратную дорогу не скинетесь?»
В гостях у Елены Малышевой? А что, если в школе завёлся киллер? Почта России как ленивцы из «Зверополиса»? И что же там всё-таки с Шурыгиной. Ответы на эти вопросы знает команда «Смех и слёзы Мельпомены» из городаВязники.
Приоткроем завесу, выступала ещё одна команда — «Новая надежда», Кольчугинский район. Ребята заняли второе место.
Вите надо выйти + тает лёд = взрывоопасно?
Второй конкурс – «стоп-кадр и биатлон». По-простому, разминка. На экране появился картинка, командам нужно охарактеризовать, как можно смешнее. Фантазии и оригинальности нет предела. Третий конкурс – музыкальный этап «Конкурс одной песни».
Итак, не будем томить! Самыми лучшими и находчивыми стали… Барабанная дробь…
3 место – «Просто сборная»
2 место – «Новая надежда»
1 место – «Смех и слёзы Мельпомены»
Гран-при – «Сборная имени меня»
Номинация «Командный стиль» у «Кого могли, того собрали»
Лучшее продвижение бренда муниципального образования — «Подрабатывающая молодёжь»
Мистер фестиваль – Кирилл
Шутите, играйте в КВН, разыгрывайте друзей!
Фотограф Андрей Бубенин
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