Вспомним Непомнящего. Вечер памяти в ДК «Современник»

Мы собрались и приехали. Люди вырвались из мегаполиса, чтобы посетить могилу Саши. Традиция жила и будет жить!

Мы играли вместе квартирник. Он был простой человек, добродушный. Одним словом – свой.



Когда я о нём узнал в Москве – ходили слухи, что он – Ивановский персонаж. Когда мне было 17 лет, на Горбушке появились кассеты «Экстремизм» и «Новые похождения Свидригайлова». Они пришли в нашу тусовку, и меня зацепило. В этих альбомах было что-то подростковое: белое и чёрное. Сейчас я не могу его слушать. Поставил и выпадаешь на долгое время. При моём нынешнем восприятии я понимаю Сашину музыку иначе. Очевидно, что этот человек умрёт молодым.

В 1993 году группа единомышленников, умеющая брянчать на гитаре, решила сделать неформальный клуб. Штаб был в здании строящейся бани. Начиная с декабря, каждый месяц, 19 числа у нас была традиция проводить концерты. На наш третий концерт, в марте, Антон Евстратов, лидер группы Детсад, привёл Непомнящего.

У меня была хорошая ленинградская гитара. Помню, как Непомнящий взял её в руки и охаял, как только мог. Было желание избить его и вышвырнуть на улицу. Мне говорят: «Отстань! Он такой крутой бард!» Оказалось, он был с жуткого бодуна. Это даже слышно на записи. Тогда из его уст родилась крылатая фраза: «У меня состояние переживания похмеления.» Когда Саша начал петь, то я осознал, что перед нами действительно великий музыкан. Он пел эпатажно, надрывно. Мы сидели и офигевали. Плюс стены бани давали какое-то особенное акустическое оформление.

28 мая мы решили провести концерт в ДК Ленина. Тогда никто не знал фамилию Непомнящий: ну, Саша и Саша. А как его объявлять, как писать в афише? И кто-то сказал: Александр Бездомный. И я так и написал. Потом он куда-то пропал, и мы не пересекались. Ведь Непомнящий – бард, для него важны тексты. Мы же делаем больший упор на музыку. Наверное, Саша в каких-то моментах считал дураками нас, а мы его. О его смерти я потом прочитал в википедии...

Александр Непомнящий родился и вырос в городе Коврове. Он сочинял стихи и музыку, писал статьи. Его творчество послужило пищей для многих умов. Мало кто из нынешнего поколения знает эту фамилию, но послушать пару его песен точно не помешает. Это музыка настоящего бунта, мечущейся души.Вечером 20 апреля в ДК современник собрались люди, чтобы вспомнить Непомнящего. В зале улавливалась какая-то атмосфера добра и простоты. Наверное, как и сегодня, та самая атмосфера сплотила этих людей когда-то тогда, в тяжёлые девяностые.Я сидел со всеми в зале. Выключив свой проклятый мобильник, наслаждался каждым аккордом, который пронзал, буквально, до потрохов.В целом впечатление о мероприятии – положительное. Такого качества звука от ДК Современник, признаюсь, не ожидал.Встретил старого знакомого Юру. Оказывается, он – крестник Непомнящего. Последний раз с ним виделся 5 лет назад в Москве, у него дома на квартирнике.На вечере памяти присутствовалАвтор афиши: Валерий Александров.Несмотря на то, что народа на концерте было немного, он прошёл как-то душевно, по-доброму, в стиле тех самых квартирников. Правда, публика была трезвая, инструменты отлажены, и эта юношеская беспечность куда-то ушла…