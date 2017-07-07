Выпускной бал в Ленина. Звёзды на красной дорожке

Вроде бы светское мероприятие. Но здесь есть и романтика, и будущее. В чём сила Академии? В том что на смену талантливых студентов придут не менее талантливые абитуриенты. Мы гордимся, что в Коврове есть не просто филиал, а целая самостоятельная Академия. На сегодня у многих выходцев КГТА есть высокие достижения в карьере. Есть на кого равняться. В добрый путь, больших вам и широких возможностей!

«Для нас Академия — это лучшие годы. Даже так: лучшие студенческие годы. Диплом сдали на отлично. Признаёмся, «Халява» не помогала. Всё сами и своим трудом. Вечером с группой идём в ресторан. Отметим))

Да, что там говорить Академия — мой дом родной. Так просто не уйду, в магистратуру пойду. Диплом сдал на отлично. А халява? О, да, частенько выручала. Вечером не тусить, а на сборы. Военная кафедра всё-таки...

Академия — самостоятельная жизнь для студентов. Диплом на отлично, далее — магистратура. Ну, а пока военные сборы и ожидание тепла. А вдруг лето придёт?!

«После того, что между нами было, диплом обязан на мне жениться!» — актуальные статусы в ВК у выпускников ВУЗов.

Мастхэвом должно быть образование, главными ньюсмейкерами по жизни — мы сами, а серьёзным событием — получение диплома о высшем образовании. И так далее.А как же выдохнуть и на один вечер забыть кропотливые ночные посиделки у компьютера за написанием проектной части? Покрасоваться у зеркала с только что сделанной причёской и с нетерпением ждать приближение вечера, того самого бала выпускников?Всё так и было. Только нынешние выпускники не тратят время на всякие там глупости, а уже задумываются над получением второго уровня образования — магистратура.Есть грандиозные планы на будущее. И благодарность Академии за лучшие студенческие годы. Да, да прям так дословно и говорят выпускники. Но обо всём по порядку.Начиналось все с красной дорожки, по которой вышагивали счастливые выпускники Академии. Красная дорожка есть, а звёзды гдё? Что там слушает современная молодёжь: Егора Крида, Нюшу, Виагру? Вот их бы, да на бал пригласить. Но нет. В Академии есть свои звёзды, талантливая и продвинутая молодёжь, считает руководство.Спорить не будем. Не раз ходили на «СтудВесну», КВН, «Интеллектуальное казино» и другие проекты КГТА. Действительно, талантливые ребята. На областной СтудВесне получили заветный Гран-при фестиваля. Успехи можно перечислять долго.Вот и Анатолий Зотов говорить про Академию может часами. Долгая и трогательная речь, напутственные слова в адрес выпускников.Светское мероприятие было запланировано на 16:30 — работы фотозоны в фойе ДК, в 17:00 — церемония вручения дипломов о высшем образовании, после танцевальная программа от коллектива «TRUBADURS BAND».Фотозоны. Три баннера с логотипом каждого факультета: «АиЭ», «ЭиМ» и «МтФ». Мы пообщались со студентами, вопросы были примерно такого характера: Диплом на отлично? Помогает ли в учёбе выражение «Халява, приди!»? Продолжи фразу: «Академия — это...»? и куда вечером тусить?Кстати, есть маленькая деталька, которую мы ещё не упомянули. Это дресс-код. Black Tie Optional. Студенты-выпускники гуглили, долго подбирали свой наряд и таки выбрали.Black Tie Optional. Позволяет даме сменить вечернее платье в пол на несколько нарядных предметов гардероба (например, юбку в сочетании с роскошной блузой). Для сильной половины человечества смокинг необязателен. Его мужчина-гость имеет право сменить на более удобный костюм. Тем не менее тот должен соответствовать уровню мероприятия и выглядеть по-настоящему хорошо.Выпускники, сотрудники и педагоги подхватив лёгкую, воздушную мелодию, закружились в танце во главе с ректором КГТА.Выпускников поздравили танцевально-спортивный клуб «АЯКС» и «ЭКШН». Вокальная композиция от Полины Поляковой (преподаватель: Галина Соколова)Выпускники прошлых лет исполняли песни. Одна из которых песня с характерным названием — «В жизни тысячи дорог».Основная часть прошла в зале. Именно здесь вручили 384 диплома, 44 из которых — красные дипломы. И военные билеты — выпускникам военной кафедры.Пары, сессии, конспекты, рефераты, горы книг, битвы сна и интеллекта — позади. Диплом в кармане. Теперь открыты все пути. Дорогие выпускники, поздравляем с окончанием института!