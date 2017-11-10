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WorldSkills Hi-Tech 2017. Ковровчанин завоевал серебро

Anna_Kalinina
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Представитель 33-го региона Владимир Галушко завоевал серебряную медаль IV Национального чемпионата сквозных профессий WorldSkills Hi-Tech, который с 3 по 7 ноября прошел в Екатеринбурге.



Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности прошел в четвертый раз.

В этом году в нем примут участие свыше 300 конкурсантов со всех концов страны.

Отобраны лучшие из лучших – финалисты различных корпоративных соревнований.Всего по 30 компетенциям соревновались 29 команд от ведущих российских корпораций и холдингов.

Молодой рабочий Ковровского электромеханического завода (команда «Ростех») Владимир Галушко занял второе место в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».



К профессиональным соревнованиям его подготовил Александр Воробьёв — победитель III Национального чемпионата сквозных профессий WorldSkills Hi-Tech.

Напомним, WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов крупнейших отечественных промышленных предприятий, которые с 2014 года проходят в Екатеринбурге.

Подготовлено по данным пресс-службы администрации Владимирской области

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