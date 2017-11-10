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WorldSkills Hi-Tech 2017. Ковровчанин завоевал серебро
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Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности прошел в четвертый раз.
В этом году в нем примут участие свыше 300 конкурсантов со всех концов страны.
Отобраны лучшие из лучших – финалисты различных корпоративных соревнований.Всего по 30 компетенциям соревновались 29 команд от ведущих российских корпораций и холдингов.
Молодой рабочий Ковровского электромеханического завода (команда «Ростех») Владимир Галушко занял второе место в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».
К профессиональным соревнованиям его подготовил Александр Воробьёв — победитель III Национального чемпионата сквозных профессий WorldSkills Hi-Tech.
Напомним, WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов крупнейших отечественных промышленных предприятий, которые с 2014 года проходят в Екатеринбурге.
Подготовлено по данным пресс-службы администрации Владимирской области
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