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«Ярмарка желаний» в ТК «Городок». «Городские красавицы» уже идут. А вы?
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11 и 12 февраля с 12.00 до 17.00 приглашаем друзей на «День всех влюбленных» в ТК Городок! В это день — каждому покупателю бесплатное фото и «валентинка» в подарок! Опусти «валентинку» в «Кубок любви» и твоё пожелание прозвучит в радиоэфире...
Выставка-продажа изделий ручной работы от ковровских мастериц «Ярмарка желаний» — это уникальная возможность приобрести оригинальные подарки ко Дню святого Валентина, 23 февраля, 8 марта и другим праздникам!
Выбор поражает:
— мыло ручной работы; твердый крем; флорентийское саше;
— пояса; сумочки, выполненные в разной технике;
— домашний текстиль;
— вышивка бисером и крестиком; алмазная вышивка;
— украшения из ювелирной, эпоксидной смолы;
— изделия из дерева и кожи;
— ароматные кофейно-ванильные игрушки; куклы ручной работы; мышки-гремелки;
— иконы из полимерной глины;
— чайно-кофейные букеты, букеты из фруктов и овощей;
— цветочные композиции;
— необычные заколки, ободки, резинки, украшения, бантики, декупаж и многое другое.
Сладкоежкам, конечно же, стоит посетить стенд домашней кондитерской «Слиффки»!
Запись для участников выставки не закрыта!
Мастерицы могут записаться по телефону: 8-915-762-00-97
P.S. На «Ярмарку желаний» собираются участницы реалити «Городская красавица! Они планируют провести там фотосет с ростовыми куклами «Трансформеры».
Публикуется на правах рекламы
Выставка-продажа изделий ручной работы от ковровских мастериц «Ярмарка желаний» — это уникальная возможность приобрести оригинальные подарки ко Дню святого Валентина, 23 февраля, 8 марта и другим праздникам!
Выбор поражает:
— мыло ручной работы; твердый крем; флорентийское саше;
— пояса; сумочки, выполненные в разной технике;
— домашний текстиль;
— вышивка бисером и крестиком; алмазная вышивка;
— украшения из ювелирной, эпоксидной смолы;
— изделия из дерева и кожи;
— ароматные кофейно-ванильные игрушки; куклы ручной работы; мышки-гремелки;
— иконы из полимерной глины;
— чайно-кофейные букеты, букеты из фруктов и овощей;
— цветочные композиции;
— необычные заколки, ободки, резинки, украшения, бантики, декупаж и многое другое.
Сладкоежкам, конечно же, стоит посетить стенд домашней кондитерской «Слиффки»!
Запись для участников выставки не закрыта!
Мастерицы могут записаться по телефону: 8-915-762-00-97
Места предоставляются БЕСПЛАТНО.
P.S. На «Ярмарку желаний» собираются участницы реалити «Городская красавица! Они планируют провести там фотосет с ростовыми куклами «Трансформеры».
Если вы будете любезны и милы, то и у вас будет УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ фото с самыми красивыми и яркими девушками нашего города!!!
Публикуется на правах рекламы
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