События
Zotov_kovrovchik33. Подписываемся на мэра?
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Судя по увлечённости, с которой наш мэр скроллит ленту, невольно закралась догадка: а что, если он просто под каким-то загадочным ником всё же бывает в онлайне?
Мы и не знаем, а он там троллит вовсю, лойсами обменивается…
Интерес наш, похоже, разделяют и многие подписчики GK в Instagram.
Судя по комментариям под фото с нашим хэштегом, не мы одни пытаемся найти ответ на вопрос: «Какой, на самом деле у нашего мэра никнейм?».
То, что под официальным ФИО его нет ни во «ВКонтакте», ни в «Одноклассниках», ни на «Facebook», ни в «Twitter», ни в «Instagram», мы уже прочекали. Может, правда, его нет пока в соцсетях?
Но что мешает? Времени нет? Ну, ладно уж, при грамотном планировании эти манипуляции займут от силы десять минут в сутки. А эффект и резонанс будет значительно мощнее, чем тот же брифинг, на который наш мэр тратит больше часа не менее раза в месяц.
Может, просто некогда креативить? ну, там, аватарку подобрать, ник придумать, то, сё… Так мы готовы помочь! Только сразу оговоримся: «Ковровец» — не вариант! Хватит уже!
В комментариях в Instagram уже пошли первые предположения, поэтому и появилась мысль: а не объявить ли конкурс на лучший ник для главы города? Естественно, за подарок от GK. Это будет кружка.
Тут просто нет шансов не участвовать. И сразу два бонуса: во-первых, это сама кружка. А во-вторых, хочешь получить лайк от мэра? А вдруг ещё он и репост поставит фото с твоей аватаркой? Ну, круто же.
Тем, временем продолжаем придумывать страничку Анатолия Владимировича. Аватарка есть:
А это просто на стену. Статус можно запилить: «Рабочие моменты». И много-много смайликов. Сейчас это модно.
Теперь вопрос с подписчиками. Тут по принципу «Чем больше, тем лучше». Как, например, у главы Сургута Вадима Шувалова. В друзьях у него только 65 человек, зато есть 6500 подписчиков.
На своей стене Вадим Николаевич публикует новости, происходящие в городе. Жители могут просто так, встав утром, за чашкой кофе, написать ему в личные сообщения:
Или как мэр Москвы — Сергей Собянин. В Instagram сидит ником «@mossobyanin». Чуть ли не каждый день мэр выкладывает посты о своей жизни: «Тут я поздравляю семейную пару. Вместе они уже 65 лет», «А тут я отчитываюсь в Мосгордуме о результатах работы Правительства Москвы за этот год», «А тут я в парке». И так далее.
Больше 150 тысяч фолловеров, на один пост более тысячи лойсов, на видео более 7 тысяч просмотров. Мэр в тренде.
Более того, мэр Дагестана Муса Мусаев активно «лайкает» в Instagram фотографии первого замглавы Росгвардии Сергея Меликова.
Так что, создавать аккаунт нужно как можно быстрее.
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