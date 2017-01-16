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Армия снеговиков атаковала парк «КЭЗ». Спасайся, кто может!
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Зима. Вокруг белая сказка. Снеговики — сказочные герои. Раньше считалось, что лепить снеговиков в полнолуние нельзя, может привести к неудачам. Как и чёрную кошку, их лучше обойти стороной. Вчера в парке экскаваторостроителей состоялся конкурс «Снежный Бум». Лепили днём, ждём удачу!
В парке можно встретиться лицом к лицу с крокодилом, осьминогом или полюбоваться
не есть! праздничным тортом. Как же без старых добрых снеговиков: в шляпах, шарфах, наушниках. Всё как надо!
Пока родители лепили снежные фигуры, дети
лепили вдвойне катались с горки, веселились и играли.
Всего — 15 команд. Заранее прописывали регламент. На лепку — 3 часа. Потом строгое жюри идёт оценивать работы. Но все участники справились быстрее. Холодно, однако!
Семья Шубиных:
Слепили из того, что было… На самом деле снег сырой, лепить было сложно. Поэтому организаторы — Совет молодежных организаций, разрешили принести с собой краски. Конкурсанты украшали снеговиков морковками, пуговицами, красили акварельными красками и даже наряжали.
За лучшую работу — сертификаты от спонсоров снежного праздника.
Смелые создатели снежных скульптур красили во все цвета радуги.
А вот и копия семьи Шубиных.
Кто-то греется дома, а кто-то в парке. Многие пришли поддержать своих. А может просто услышали громкую музыку и зашли посмотреть, что там происходит. И не зря! Чай, конфеты, баранки… Всем бесплатно!
Этих танцоров мы заприметили ещё с самого начала мероприятия. Кстати, чтобы согреться — танец тоже эффективный способ.
Не хочешь танцевать? Играй! В рамках мероприятия было 2 конкурса — «Снежный хоккей» и конкурс под названием «Кольцеброс». Но организаторы не дремлют… Только и слышно «Я придумал новый конкурс!».
Были и изделия ручной работы. Не всё же снеговики лепить!
Часть 2. Онлайн конкурс «Снежный Бум». Лепили снеговиков в любое время, в любом месте. И фотографировались. За лучшее фото — приз. В номинации «Селфи со снеговиком» победителем стала Ирина Барышникова. В номинации «Зима в Коврове» победителем стал Сергей Ракитин.
Сейчас, все сделанные работы в городе, охраняют верные друзья. Как бы кто не сломал, как обычно. Приятно же посмотреть!
Немного истории в тему. Стало интересно, а когда, вообще появились первые снеговики? Оказывается, ещё в 1493 году итальянский скульптор, архитектор и поэт — Микеланджело Буонарроти, впервые в мире слепил снежную фигуру. А само слово «schneeman»(снеговик) — изначально появилось в немецком языке. Выглядели они как совсем недобрые монстры впечатляющих размеров. Только в 19 веке снеговик — добрый и незаменимый атрибут НГ и Рождества.
А вы знали, что все детали одеяния снеговика имеют мистический характер. Нос в виде морковки — умилостивить духов, которые посылают урожай и плодородие. Перевернутое ведро на голове — символизировало достаток. А в Румынии ещё и бусами из чеснока украшают — символизировало здоровье.
Фото: Анатолий Хан
В парке можно встретиться лицом к лицу с крокодилом, осьминогом или полюбоваться
Пока родители лепили снежные фигуры, дети
Всего — 15 команд. Заранее прописывали регламент. На лепку — 3 часа. Потом строгое жюри идёт оценивать работы. Но все участники справились быстрее. Холодно, однако!
Семья Шубиных:
В 11:45 мы начали. И уже в 12:20 снеговики были готовы! Приготовили дома цветной лед, вооружились шарфиком, шляпами, наушниками и в бой! Лепили нашу семью: мама, папа и наша дочка.
Слепили из того, что было… На самом деле снег сырой, лепить было сложно. Поэтому организаторы — Совет молодежных организаций, разрешили принести с собой краски. Конкурсанты украшали снеговиков морковками, пуговицами, красили акварельными красками и даже наряжали.
За лучшую работу — сертификаты от спонсоров снежного праздника.
Смелые создатели снежных скульптур красили во все цвета радуги.
А вот и копия семьи Шубиных.
Кто-то греется дома, а кто-то в парке. Многие пришли поддержать своих. А может просто услышали громкую музыку и зашли посмотреть, что там происходит. И не зря! Чай, конфеты, баранки… Всем бесплатно!
Этих танцоров мы заприметили ещё с самого начала мероприятия. Кстати, чтобы согреться — танец тоже эффективный способ.
Не хочешь танцевать? Играй! В рамках мероприятия было 2 конкурса — «Снежный хоккей» и конкурс под названием «Кольцеброс». Но организаторы не дремлют… Только и слышно «Я придумал новый конкурс!».
Были и изделия ручной работы. Не всё же снеговики лепить!
Часть 2. Онлайн конкурс «Снежный Бум». Лепили снеговиков в любое время, в любом месте. И фотографировались. За лучшее фото — приз. В номинации «Селфи со снеговиком» победителем стала Ирина Барышникова. В номинации «Зима в Коврове» победителем стал Сергей Ракитин.
Сейчас, все сделанные работы в городе, охраняют верные друзья. Как бы кто не сломал, как обычно. Приятно же посмотреть!
Немного истории в тему. Стало интересно, а когда, вообще появились первые снеговики? Оказывается, ещё в 1493 году итальянский скульптор, архитектор и поэт — Микеланджело Буонарроти, впервые в мире слепил снежную фигуру. А само слово «schneeman»(снеговик) — изначально появилось в немецком языке. Выглядели они как совсем недобрые монстры впечатляющих размеров. Только в 19 веке снеговик — добрый и незаменимый атрибут НГ и Рождества.
А вы знали, что все детали одеяния снеговика имеют мистический характер. Нос в виде морковки — умилостивить духов, которые посылают урожай и плодородие. Перевернутое ведро на голове — символизировало достаток. А в Румынии ещё и бусами из чеснока украшают — символизировало здоровье.
Вы уже слепили свою бабу в этом году? Или может крокодила?
Фото: Анатолий Хан
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