Армия снеговиков атаковала парк «КЭЗ». Спасайся, кто может!

не есть!

лепили вдвойне

В 11:45 мы начали. И уже в 12:20 снеговики были готовы! Приготовили дома цветной лед, вооружились шарфиком, шляпами, наушниками и в бой! Лепили нашу семью: мама, папа и наша дочка.

Вы уже слепили свою бабу в этом году? Или может крокодила?

В парке можно встретиться лицом к лицу с крокодилом, осьминогом или полюбоватьсяпраздничным тортом. Как же без старых добрых снеговиков: в шляпах, шарфах, наушниках. Всё как надо!Пока родители лепили снежные фигуры, детикатались с горки, веселились и играли.Всего — 15 команд. Заранее прописывали регламент. На лепку — 3 часа. Потом строгое жюри идёт оценивать работы. Но все участники справились быстрее. Холодно, однако!Слепили из того, что было… На самом деле снег сырой, лепить было сложно. Поэтому организаторы — Совет молодежных организаций, разрешили принести с собой краски. Конкурсанты украшали снеговиков морковками, пуговицами, красили акварельными красками и даже наряжали.За лучшую работу — сертификаты от спонсоров снежного праздника.Смелые создатели снежных скульптур красили во все цвета радуги.А вот и копия семьи Шубиных.Кто-то греется дома, а кто-то в парке. Многие пришли поддержать своих. А может просто услышали громкую музыку и зашли посмотреть, что там происходит. И не зря! Чай, конфеты, баранки… Всем бесплатно!Этих танцоров мы заприметили ещё с самого начала мероприятия. Кстати, чтобы согреться — танец тоже эффективный способ.Не хочешь танцевать? Играй! В рамках мероприятия было 2 конкурса — «Снежный хоккей» и конкурс под названием «Кольцеброс». Но организаторы не дремлют… Только и слышно «Я придумал новый конкурс!».Были и изделия ручной работы. Не всё же снеговики лепить!Часть 2. Онлайн конкурс «Снежный Бум». Лепили снеговиков в любое время, в любом месте. И фотографировались. За лучшее фото — приз. В номинации «Селфи со снеговиком» победителем стала Ирина Барышникова. В номинации «Зима в Коврове» победителем стал Сергей Ракитин.Сейчас, все сделанные работы в городе, охраняют верные друзья. Как бы кто не сломал, как обычно. Приятно же посмотреть!Немного истории в тему. Стало интересно, а когда, вообще появились первые снеговики? Оказывается, ещё в 1493 году итальянский скульптор, архитектор и поэт — Микеланджело Буонарроти, впервые в мире слепил снежную фигуру. А само слово «schneeman»(снеговик) — изначально появилось в немецком языке. Выглядели они как совсем недобрые монстры впечатляющих размеров. Только в 19 веке снеговик — добрый и незаменимый атрибут НГ и Рождества.А вы знали, что все детали одеяния снеговика имеют мистический характер. Нос в виде морковки — умилостивить духов, которые посылают урожай и плодородие. Перевернутое ведро на голове — символизировало достаток. А в Румынии ещё и бусами из чеснока украшают — символизировало здоровье.