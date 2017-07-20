Автомеханик Олеся. Интервью с девушкой в комбезе

«Настоящая дама должна разбираться во всём. Даже в машинах©

На GK стартовал проект «АВТОЛЕДИ-2017». И, конечно же, нас не может не интересовать всё, что связано с женщинами за рулём, возле руля и… «на яме» автосервиса. Поэтому, история автослесаряне могла не взять за живое. Это не фейк, не сказка и не троллинг. Это настоящий life. Олеся — девушка, для которой ночь в гараже гораздо привлекательнее, чем ночь в клубе.Идея найти в Коврове девушку-автослесаря лежала на поверхности. Ведь это же круто и прикольно. Начали искать и гуглить. Увы, в родном городе не нашли. А вот по соседству, в Савинском районе Ивановской области обнаружили. Причём, пересекать границу региона не пришлось, познакомились с Олесей в ВК. Она — завсегдатай ковровских автомобилистских пабликов. Комментирует всегда по делу, порой едко и метко.Добавили в друзья, списались и связались. Узнали, что Олеся Иванова родом из Савинского района, сейчас живёт и учится в Шуе, третьекурсница технологического колледжа. Выбранная профессия — автомеханик.Сегодня, когда все привыкли к личным автомобилям, и уже никто не удивляется, если видят за рулем девушку, начинается новая тенденция – девушка, работающая автомехаником на станции технического обслуживания автомобилей.Первое ответное сообщение девушки-автомеханика в ВК было такое: «Я мечтаю стать высоколассным мастером железных коней. Обожаю проводить время в гараже, копаться в деталях». Иии? А дальше? Хотим продолжения истории!..— Всё осознанно. Это было 13 августа несколько лет назад. После школы я никак не могла определиться с дальнейшим выбором. Два главных вопроса: что делать? И куда поступать? Взвесила все плюсы и минусы. Хотела связать свою жизнь с тем, что раньше никогда не пробовала, что совершенно не умела делать. Искала профессию, которая в жизни мне пригодится. Вот так я и стала автомехаником. Причём в семье никто не связан с этой профессией!— Вовсе нет. Есть и «чисто дамские» хобби. Например, рисовать люблю. А ещё — вышиваю крестиком, вышиваю бисером. Готовить люблю, что-то необычное…— Наверное, как в медицине. Только там ставят человеку диагноз, а в автосервисе — автомобилю. Главное, выявить неисправность. Знать, что заменить, как заменить. Работать приходилось с разными машинами, и с отечественным автопромом, и с иномарками. «Болезнь» может со всяким случится, и с «копейкой», и с «крузаком».— На практике, но вполне по-взрослому, в одном из автосервисов Шуи. Когда пришла, поначалу удивились: мол, как так? Клиенты тоже поначалу вопросы задавали, потом как-то всё успокоилось. Наверное, потому что коллеги увидели и убедились, что профессия меня действительно интересует. Теперь уже даже иногда совета спрашивают. Но остались и такие, кто троллит, куда без этого?..— Нет-нет, учёбу продолжаю, даже в последнее время теорию поставила в приоритет. Надо же сначала хорошенько разобраться во всём, а опыт накапливать время ещё будет. Возраст позволяет. Любимые предметы к колледже — «Слесарная специальность», «ТО и ремонт автомобиля» и «Инженерная графика». Учусь на «пятёрки» и «четвёрки».— Я единственная не только в группе, но и на всём потоке. Все однокурсники — парни. И, между прочим, за советами и помощью по авторемонту регулярно ко мне обращаются. Помогаю.— Идёшь по городу, мимо проезжают машины и ты уже слышишь: «вот тут подшипник развалился, а эту машину я помню, полуось меняла когда-то».— Речь о подержанных? Тогда всё зависит от цели покупки. Ну, и от вкусовых предпочтений, да и от финансовых возможностей. Я вот, «японца» беру, Mitsubishi Lancer 10. Кому-то «немцы» нравятся, ценят надёжность. Всё это очень субъективно. Про «ВАЗы» скажу так. Их очень любят автослесари, за то, что эти машины часто ломаются. У нас всегда работа будет, пока на таких тачках люди ездят. Америк не открою: при покупке подержанной машины, будьте внимательны, как к документам, так и при осмотре. Берите с собой на осмотр своего автослесаря, которому доверяете. Ни один нормальный продавец вам всей правды о прошлом своей машины не расскажет.— А зачем же я училась? Нет уж! Шеллак сейчас крепкий, ногти не пострадают. Да и ботинки на туфли на шпильках поменять после работы нетрудно. Мне действительно нравится. Да и работы, как уже сказано, хватает, хоть отбавляй.