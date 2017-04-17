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Брезентовый мешок с биркой «Почта России». Кто обогатился?
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Напомним, несколько дней назад утром на пересечении Комсомольской и Еловой из служебного автомобиля «УАЗ» во время движения выпал мешок с довольно крупной суммой денег — 400 000 рублей. Эти деньги предназначались для выплаты пенсии жителям Ковровского района. Как дела сейчас? Нашлись ли свидетели и тот, кто, в прямом смысле, подобрал «счастливый» мешок?
В ВК идёт бурное обсуждение. Кто-то не верит: думают, что утка. Некоторые завидуют и представляют, на что бы потратили «халявные» деньги, если бы нашли. А многим действительно жаль: считают, что счастье не в деньгах и всеми силами пытаются помочь и найти.
Также в «Подслушано Ковров» мы нашли сообщение — призыв: «Давайте все вместе поможем ковровской полиции вернуть государственные деньги. Два старых дедушки, сидевшие в «Уазе» ревели, так как являются материально — ответственными лицами и ущерб им придется возмещать. Но ведь не их вина, что техника такая. Лицу нашедшему данный мешок официально полагается вознаграждение в размере 10%».
Мы решили проверить, действительно ли всё так и есть ли результаты, позвонили инспектору штаба ОМВД «Ковровский» Елене Жуковой:
— Да, действительно, обращение было. В машине «УАЗ» открылась задняя дверь и выпал мешок с деньгами. На данный момент информация проверяется. Деньги ещё не нашли.
Кстати, информацию о десятипроцентном вознаграждении, распространённую в соцсетях, в полиции не подтвердили.
В ВК идёт бурное обсуждение. Кто-то не верит: думают, что утка. Некоторые завидуют и представляют, на что бы потратили «халявные» деньги, если бы нашли. А многим действительно жаль: считают, что счастье не в деньгах и всеми силами пытаются помочь и найти.
Также в «Подслушано Ковров» мы нашли сообщение — призыв: «Давайте все вместе поможем ковровской полиции вернуть государственные деньги. Два старых дедушки, сидевшие в «Уазе» ревели, так как являются материально — ответственными лицами и ущерб им придется возмещать. Но ведь не их вина, что техника такая. Лицу нашедшему данный мешок официально полагается вознаграждение в размере 10%».
Мы решили проверить, действительно ли всё так и есть ли результаты, позвонили инспектору штаба ОМВД «Ковровский» Елене Жуковой:
— Да, действительно, обращение было. В машине «УАЗ» открылась задняя дверь и выпал мешок с деньгами. На данный момент информация проверяется. Деньги ещё не нашли.
Кстати, информацию о десятипроцентном вознаграждении, распространённую в соцсетях, в полиции не подтвердили.
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