Брезентовый мешок с биркой «Почта России». Кто обогатился?

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В ВК идёт бурное обсуждение. Кто-то не верит: думают, что утка. Некоторые завидуют и представляют, на что бы потратили «халявные» деньги, если бы нашли. А многим действительно жаль: считают, что счастье не в деньгах и всеми силами пытаются помочь и найти.Также в «Подслушано Ковров» мы нашли сообщение — призыв: «Давайте все вместе поможем ковровской полиции вернуть государственные деньги. Два старых дедушки, сидевшие в «Уазе» ревели, так как являются материально — ответственными лицами и ущерб им придется возмещать. Но ведь не их вина, что техника такая. Лицу нашедшему данный мешок официально полагается вознаграждение в размере 10%».Мы решили проверить, действительно ли всё так и есть ли результаты, позвонили— Да, действительно, обращение было. В машине «УАЗ» открылась задняя дверь и выпал мешок с деньгами. На данный момент информация проверяется. Деньги ещё не нашли.Кстати, информацию о десятипроцентном вознаграждении, распространённую в соцсетях, в полиции не подтвердили.