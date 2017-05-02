Увлечения
Экстремальное хобби. Займись делом!
0 282
Ленту в социальных сетях заполонили фото мяса и алкоголя. Оно и понятно, три дня выходных — это хороший повод встретиться в дружной компании. Но обязательно ли при этом брать с собой алкоголь и чем заняться, чтобы не заскучать на шашлыках?
Мы уже рассказывали, что команда GK решила посвятить один из выходных уборке берега Нерехты. Следующий день для каждого из нас был разным, я, например, решила выкроить место для своих любимых занятий!
Прогулкой на лошадях читателей уже не удивить, а потому, знакомьтесь, мое второе хобби — спортивный водный туризм.
Сущность спортивных состязаний в этом виде спорта заключается в прохождении на плавательном средстве маршрута из ворот. Ворота с зелёными
палкамивешками нужно проходить по течению, а с красными — против.
Гонка проходит на трех видах плавательных средств:
Я катаюсь в спортивном каяке.
Несмотря на то, что на улице уже достаточно тепло, все водники в неопреновых гидрокостюмах. Неопрен промокает, но сохраняет телу тепло. Костюм состоит из ботинок, комбинезона, куртки и юбки(так называется неопреновое крепление к лодке, которое не позволяет воде заливаться внутрь судна. Для безопасности обязательно надевать каску, ведь река каменистая.
При перевороте, юбка легко сдергивается и можно без труда вылезти из лодки. Опытные спортсмены умеют выполнять эскимосский переворот*вставать обратно, после погружения в воду.
Надеваем гидрокостюм, каску, берем лодку, весло и идем на берег. Спортивные каяки совсем не тяжелые, можно унести на плече.
Вода в Нерехте очень холодноя, купаться без гидрокосюма рискованно. Течение туристы регулируют, переставляя камни в дамбе. Так, течение можно ускорить или замедлить.
Для тех, кто только учиться, руководитель туристического клуба «Арго» — Владимир Капустин предоставляет полиэтиленовые каяки. В них меньше риск перевернуться в воду и меньше скорость.
— Новички учатся, могут и об берег ударить лодку, этому каяку все не по чем. А вот со спортивным каяком нужно обращаться очень нежно, иначе потечет, придется латать эпоксидной смолой.
Тут самое сложное — держать равновесие, чувствовать течение. После 15 минут гребли, начинают болеть руки, хорошая физическая нагрузка.
Но главное — это положительные эмоции! Раз из раза садясь в лодку, чувствуется прилив адреналина. К тому же вокруг такая красота!
Впереди соревнования. Соревнования туристов, это всегда теплый круг общения и незабываемые эмоции после прохождения трассы!
А чем любите заниматься вы? Может, стоит посвятить выходные любимому делу? Всегда можно сесть на велосипед и отправится в велопрогулку. Попрыгать на батутах или проехаться на вейк-борде!
Фотограф Игорь Селезнев
Мы уже рассказывали, что команда GK решила посвятить один из выходных уборке берега Нерехты. Следующий день для каждого из нас был разным, я, например, решила выкроить место для своих любимых занятий!
Прогулкой на лошадях читателей уже не удивить, а потому, знакомьтесь, мое второе хобби — спортивный водный туризм.
Сущность спортивных состязаний в этом виде спорта заключается в прохождении на плавательном средстве маршрута из ворот. Ворота с зелёными
Гонка проходит на трех видах плавательных средств:
- каяк или коное(одиночное спортивное судно, различие в посадке гребца)
- байдарка(двухместное спортивное судно)
- катамаран
Я катаюсь в спортивном каяке.
Несмотря на то, что на улице уже достаточно тепло, все водники в неопреновых гидрокостюмах. Неопрен промокает, но сохраняет телу тепло. Костюм состоит из ботинок, комбинезона, куртки и юбки(так называется неопреновое крепление к лодке, которое не позволяет воде заливаться внутрь судна. Для безопасности обязательно надевать каску, ведь река каменистая.
При перевороте, юбка легко сдергивается и можно без труда вылезти из лодки. Опытные спортсмены умеют выполнять эскимосский переворот*вставать обратно, после погружения в воду.
Надеваем гидрокостюм, каску, берем лодку, весло и идем на берег. Спортивные каяки совсем не тяжелые, можно унести на плече.
Вода в Нерехте очень холодноя, купаться без гидрокосюма рискованно. Течение туристы регулируют, переставляя камни в дамбе. Так, течение можно ускорить или замедлить.
Для тех, кто только учиться, руководитель туристического клуба «Арго» — Владимир Капустин предоставляет полиэтиленовые каяки. В них меньше риск перевернуться в воду и меньше скорость.
— Новички учатся, могут и об берег ударить лодку, этому каяку все не по чем. А вот со спортивным каяком нужно обращаться очень нежно, иначе потечет, придется латать эпоксидной смолой.
Тут самое сложное — держать равновесие, чувствовать течение. После 15 минут гребли, начинают болеть руки, хорошая физическая нагрузка.
Но главное — это положительные эмоции! Раз из раза садясь в лодку, чувствуется прилив адреналина. К тому же вокруг такая красота!
Впереди соревнования. Соревнования туристов, это всегда теплый круг общения и незабываемые эмоции после прохождения трассы!
А чем любите заниматься вы? Может, стоит посвятить выходные любимому делу? Всегда можно сесть на велосипед и отправится в велопрогулку. Попрыгать на батутах или проехаться на вейк-борде!
Вокруг столько интересного! Может стоит просто посмотреть?
Фотограф Игорь Селезнев
0 комментариев