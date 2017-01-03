Год Петуха глазами лошади или как встречают НГ в конюшне. Видео

31 декабря для меня самый счастливый день! Моя наездница принесла мне много сахара, яблок и моркови! Ох, как я люблю сахар! Но, много нельзя, ветеринар отругает.

Я спортсменка, но уж очень люблю детей. К тому же, они так и норовят покататься. Но я добрая и катаю всех!.. Мне даже новогодний костюм сшили! Настоящая Снегурочка! А друг мой Либелло — Дед Мороз!

В этом году я участвовала в настоящих соревнованиях, жаль, выиграть не удалось, наездница не давала идти быстрее. Надо опыта набратся, говорит! Да какой опыт, я готова! Но, нет, так и остались без медали… Ночью с 31 декабря на 1 января в конюшне было спокойно. Никого. Скучно, стоять в четырех стенах… Говорят, лошади спят стоя. Бред какой-то. Почему бы и не полежать на свежих опилках?

Ну, когда же кто-то придет… А тут еще и грохочут, страшные вспышки за окном! Кошмар!!! Впрочем, ночь мы пережили. А наутро в конюшню пришли люди. Вот и моя наездница! Снова принесла много вкусного! Выпустили гулять, вот уж я вдоволь набегаюсь! Сказали, что праздник вчера какой-то был! А мы(лошади) даже не заметили. Разве что много вкусного!

Говорят, люди всегда много вкусностей едят в Новый год!..

Рита не в курсе, что за праздник. Но сахар — это хорошо! С Новым Годом!

Рио-Рита или как ее ласково зовут в конноспортивной школе — Рита, родилась и выросла в Коврове. Невысокая коричневая гнедая кобыла тракененской породы. Её профиль – конкур, прыжки через препятствия. Если бы у Риты спросили, как прошёл Новый год, она бы ответила так: