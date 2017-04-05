Увлечения
Слава зайцев в Коврове. Не валяй дурака - валяй кролика!
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Чем могут заниматься ковровчане в воскресенье утром? На диване валяться, это, конечно, хорошо. Но ведь есть ещё не менее важные и интересные занятия. В минувший уик-енд GK заглянул в гости к Екатерине Охапиной на мастер-класс по рукоделию.
Оказалось, что реальность превзошла догадки. Думала, что на «домоводство версии 2.0» едва ли придут пара-тройка хозяюшек, а тут — целый дамский клуб!
Это больше, чем мастер-класс! Это школа. Школа рукоделия. И есть завсегдатаи. По словам рукодельниц, они собираются почти каждые выходные. И творят: игрушки, декупаж, «валенки» из шерсти. Темы всегда разные. Например, на момент моего визита, искусницы ваяли пасхальных кроликов.
Кого только не встретишь в школе хэнд-мэйда Екатерины Охапиной! Думаете, там только неприметные домохозяйки? Как бы не так!
Прошу любить и жаловать — десятикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Инна Филимонова! По словам Инны, рукоделие — это её маленькое «секретное» хобби.
Вход бесплатный, правда, немного потратиться всё же придётся — за материал. Стандартно-усреднённый бюджет — примерно 1000 рублей. Скажете, много? А на АЗС вы сколько в машину заливаете? В данном случае «заправка» идёт в участницу — заряжаемся позитивными эмоциями и ощущением создателя! Ведь это же всё своими руками! Такой подарок-сувенир — это многократно приятнее, чем любая магазинная безделушка.
Закономерный вопрос: насколько сложно всё это делать? Ведь если поделки будут неуклюжими и неэстетичными, что толку объяснять про хэнд-мейд? Но в этом и талант руководительницы МК! Выкройки и лекала предоставляет Екатерина, руководитель школы. А участницам нужно просто внимательно слушать и старательно выполнять задания. Набить, сшить, фейспейнтинг, ну и причёска (это если вы делаете куклу).
На самом деле, куклами дело не ограничивается. Не обязательно идти в магазин и покупать подсвечники, например. Можно же просто из обычной литровой банки создать произведение искусства, украсив ее кружевом или заполнив крупой. Уют в доме своими руками: ковровские мастерицы уже делали куклу-хранитель ватных дисков, держатель для полотенец, ворону, куклу — держатель туалетной бумаги, куклу — тильду, чехол для ножниц и другое.
У каждой игрушки есть имя. Уже есть и Афанасий Иванович, и Иван Петрович.
Про тот самый шарф. У мастериц сложился свой круг и очень рады новым друзьям. Они общаются, делятся лайфхаками не только по теме рукоделия. И в живую встречаются на их воскресной «тусовке». Одна из таких рукодельниц — Наталья Кашицына. Освоила технику сухого и мокрого валяния. Этой техникой сделала цветной шарф. На одном из фестивалей Наталья познакомилась с гуру российской моды — Вячеславом Зайцевым так, что он захотел приобрести себе в коллекцию этот самый шарфик.
Сегодня созданный своими руками декор для интерьера явно в тренде. Хотите оригинальное изделие сделать самостоятельно? Тогда следите за новостями в группе в ОК. И записывайтесь на мастер-класс!
После каждого мастер-класса чаепитие и… фотосессия.
Фотограф Андрей Бубенин
Оказалось, что реальность превзошла догадки. Думала, что на «домоводство версии 2.0» едва ли придут пара-тройка хозяюшек, а тут — целый дамский клуб!
Это больше, чем мастер-класс! Это школа. Школа рукоделия. И есть завсегдатаи. По словам рукодельниц, они собираются почти каждые выходные. И творят: игрушки, декупаж, «валенки» из шерсти. Темы всегда разные. Например, на момент моего визита, искусницы ваяли пасхальных кроликов.
Кого только не встретишь в школе хэнд-мэйда Екатерины Охапиной! Думаете, там только неприметные домохозяйки? Как бы не так!
Прошу любить и жаловать — десятикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Инна Филимонова! По словам Инны, рукоделие — это её маленькое «секретное» хобби.
Вставать в выходные с утра пораньше мне не привыкать — я же спортсменка! Тем более — это такой отличный отдых. Ну, и в конце, традиционное — фотосессия со своим hand-made. Это очень нравится всем нашим девчонкам!
Вход бесплатный, правда, немного потратиться всё же придётся — за материал. Стандартно-усреднённый бюджет — примерно 1000 рублей. Скажете, много? А на АЗС вы сколько в машину заливаете? В данном случае «заправка» идёт в участницу — заряжаемся позитивными эмоциями и ощущением создателя! Ведь это же всё своими руками! Такой подарок-сувенир — это многократно приятнее, чем любая магазинная безделушка.
Закономерный вопрос: насколько сложно всё это делать? Ведь если поделки будут неуклюжими и неэстетичными, что толку объяснять про хэнд-мейд? Но в этом и талант руководительницы МК! Выкройки и лекала предоставляет Екатерина, руководитель школы. А участницам нужно просто внимательно слушать и старательно выполнять задания. Набить, сшить, фейспейнтинг, ну и причёска (это если вы делаете куклу).
На самом деле, куклами дело не ограничивается. Не обязательно идти в магазин и покупать подсвечники, например. Можно же просто из обычной литровой банки создать произведение искусства, украсив ее кружевом или заполнив крупой. Уют в доме своими руками: ковровские мастерицы уже делали куклу-хранитель ватных дисков, держатель для полотенец, ворону, куклу — держатель туалетной бумаги, куклу — тильду, чехол для ножниц и другое.
У каждой игрушки есть имя. Уже есть и Афанасий Иванович, и Иван Петрович.
Мы не делаем всё одинаково. У каждой своё видение: кто-то хочет, например, глаза не голубые, а карие? Пожалуйста! И так во всём остальном. Я предварительно выкладываю тему мастер-класса у себя в группе в ОК. Кто-то не хочет домовёнка? Пожелания пишем мне. И приходим делать то, что хотите сделать!
Про тот самый шарф. У мастериц сложился свой круг и очень рады новым друзьям. Они общаются, делятся лайфхаками не только по теме рукоделия. И в живую встречаются на их воскресной «тусовке». Одна из таких рукодельниц — Наталья Кашицына. Освоила технику сухого и мокрого валяния. Этой техникой сделала цветной шарф. На одном из фестивалей Наталья познакомилась с гуру российской моды — Вячеславом Зайцевым так, что он захотел приобрести себе в коллекцию этот самый шарфик.
Сегодня созданный своими руками декор для интерьера явно в тренде. Хотите оригинальное изделие сделать самостоятельно? Тогда следите за новостями в группе в ОК. И записывайтесь на мастер-класс!
После каждого мастер-класса чаепитие и… фотосессия.
Всё ещё думаете, чем заняться в воскресенье утром?
Фотограф Андрей Бубенин
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