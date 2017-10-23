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Индивидуальность и смелые решения. Сергей Нестеров о свадебных трендах-2017
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Сергей Нестеров – топовый ведущий города и области, начавший свою деятельность ещё 2007 году. Уверены, это имя знакомо даже тем, кто никогда не интересовался свадьбами.
Сергей — участник творческого объединения ведущих «Toп-10 Владимир», команды свадебных специалистов «HappyWedding», владелец журнала «Идеальная свадьба», и, разумеется, ведущий первого сезона «Городской красавицы».
В общем, организатор и участник многих успешных и проектов.
Но вернемся к свадебной теме и тенденциям 2017 года.
— В этом году мы наблюдаем отход от классического торжества в сторону более персонализированного праздника, который полностью раскрывает особенности отношений и характеров молодоженов. В сезоне 2017 больше индивидуальности и смелых решений, — рассказал Сергей.
GK: Если раньше свадьба была праздником на несколько сотен человек, то сегодня все большую популярность приобретают праздники на 40-50 персон. В чем преимущество персонализированного праздника?
— Так называемые камерные свадьбы дают ряд преимуществ. Это возможность рассадки гостей за одним общим столом, ведь в списке приглашенных — только родные и близкие. Нельзя не отметить и экономию бюджета, ведь банкет – одна из самых затратных статей расходов.
GK: Правда ли, что в последнее время молодожены предпочитают проводить весь свадебный день в одной локации?
— Да, это следующий тренд. Утомительные разъезды в ЗАГС, на прогулку за город, поездки в ресторан остались в прошлом. Это очень удобно и для молодоженов, и для гостей. Меньше времени в дороге – больше возможностей насладиться самой атмосферой праздника и живым общением. Сегодня полный свадебный день на одной площадке можно организовать с крупными парк-отелями, расположенными за городом.
Например, это город Доброград, туристический комплекс «Николаевский посад», гостиничный комплекс «Пушкарская слобода», клуб-отель «ВеЛес» и другие. Уже сейчас выездные регистрации в таких местах могут быть официальными, размещение гостей и проведение утра невесты комфортным, а банкет ярким и запоминающимся! Да и выдержать определенную стилистику на одной площадке будет гораздо проще. Я всегда помогаю своим молодоженам в диалоге с площадками, начиная от подбора локации, заканчивая планом рассадки и другими организационными моментами.
GK: Какие тенденции, касающиеся выездных регистраций и свадеб на открытых площадках, ты бы отметил?
— Популярны стили рустик и бохо. Но самый модный тренд сейчас — натуральность и естественность во всем: от образов жениха и невесты до места проведения торжества. Кто, как ни сама природа с обилием зелени станет лучшим оформлением вашего праздника. Гирлянды растений, живые цветы в горшочках, ретро-гирлянды подчеркнут естественность и непринужденность обстановки. Пожалуй, самый неприятный минус организации свадьбы на свежем воздухе – зависимость от погодных условий. На этот случай у меня, как у организатора, всегда есть запасной план релокации банкета в само помещение, либо установка шатров.
Стоит отметить также, что лучшим решением организации свадьбы на свежем воздухе будут площадки при отелях, гостиничных комплексах. Если же вы пожелаете организовать свадьбу в абсолютно оторванном от инфраструктуры месте, это повлечет массу дополнительных и зачастую немалых расходов, таких как настил полов, биотуалеты, монтаж светового и звукового оборудования, заканчивая обслуживанием банкета! Красота требует жертв!
GK: Расскажи о трендах в образах жениха и невесты.
— У невест в тренде — цветные свадебные платья. Он уже берет верх над вечной классикой в виде белоснежного наряда. Все больше невесты предстают в нежных оттенках розового, голубого, оливкового, сливового цвета в летящих, легких фактурах. А женихи отказываются от пиджаков в пользу жилетов, подтяжек и закатанных рукавов. Все больше приобретают популярность костюмы светлых оттенков. Исключение, конечно, составляют классические торжества в элегантной стилистике роскоши. Кстати, ко мне нередко обращаются женихи за советом по формированию образа, я всегда готов помочь в выборе, подсказать салоны, где можно приобрести тот или иной аксессуар.
GK: Какую роль в свадебной индустрии занимают технологии?
Современные технологии – неотъемлемая часть нашей жизни и … свадебных торжеств! Видеоприглашения, персонализированные сайты, которые являются одновременно и приглашением до свадьбы, и хранилищем для фото и видеоматериалов после. Не говоря уже о мультимедийных фишках, которые лично я применяю в своей программе. Все это не только значительно упрощает организацию, но и насыщает ваше торжество. Технологии 21 века и ими нужно пользоваться!
GK: Что хотят видеть молодожены на банкетной части свадьбы? Что ждет «твоих»?
— Тут несомненным лидером становится насыщение программы вечера выступлениями кавер-групп, вокальных, популярных и джазовых коллективов. При встрече с молодоженами я всегда имею подборку предложений на любой вкус и бюджет, вплоть до приглашений звезд и ТВ-селебрити оригинального жанра. Например, стенд-ап комедии. Ставка не на конкурсную основу, а на формат живого общения и интерактива с гостями – также современная тенденция и почерк моей работы в частности. При этом программа всегда будет насыщенной и веселой!
— Новая жизнь старым традициям! Не стоит сразу отказываться от пресловутых обычаев – можно дать им новое, интересное прочтение, — уверен ведущий. — Например, приставка xbox и mortal combat на ней может заменить пресловутые сборы в мешках. Или при очередном выкрике «Горько!», зачинщик флешмоба вытягивал бумажку с интересным заданием (подобие «фантов»), которое заблаговременно придумали жених и невеста. Таким образом, мы уходим от конфликта поколений, соблюдая и почитая традиции, при этом даем им абсолютно свежее дыхание!
— А еще хотелось бы пожелать молодоженам меньше ориентироваться на других и больше прислушиваться к самим себе, — в завершение беседы советует Сергей. — Фантазировать, мечтать, творить и любить! И если вам нужно торжество, отвечающее всем современным тенденциям и вам нужен ведущий с чувством юмора, вкуса и стиля, то я всегда рад молодоженам по следующим контактам:
Сайт: www.nesterovs.ru
Телефон: +7 (930) 749-34-32
Инстаграм: www.instagram.com/nesterovs_official
ВК: vk.com/nesterovs_official
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