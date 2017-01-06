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Кто автор авторской бижутерии? Тренды сезона зима-2017
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Золото и серебро – это статусно, дорого-богато и всё такое прочее. Покажите даму, которая бы отказалась от блеска брильянтов на мочках ушей и в зоне декольте! Но драгоценности — это для особых случаев. А если хочется праздника каждый день? На помощь приходят «полудраги», самоцветы и просто «стёклышки» или бижутерия. А она бывает очень разная...
В декабре мы подробно рассказывали о «живой» ярмарке «МодноМаркет».
В ней с успехом приняли участие полуфиналистки реалити-проекта «Городская красавица».
Полюбоваться дефиле-показом мы пришли с «официальным голосом» проекта вокалисткой Мариной Горьковой, которая заинтересовалась бижутерией хэнд-мейд.
Украшения, которые дополнили образы участниц дуфиле-показа, можно было приобрести на «МодноМаркет». Многие, в их числе и Марина Горькова, так и поступили.
С удовольствием представляем автора замечательных диадем и колье, дизайнера Яну Касьянову. Яна – человек разностронне одарённый. Она ещё и один из фотографов GK.
Как же не воспользоваться случаем, и не предоставить слово дизйнеру:
Сейчас у Яны обозначилась специализация – свадебные аксессуары. И это гармонично сочетается с её фотоработами. Большинство невест, которые обращаются к Яне, чтобы сфотографироваться, входят в кадр в украшениях «Мирта Бижу» — это бренд Яны Касьяновой.
Оригинальные вещи с пометкой «хэндмейд» — восходящий тренд. А вы знаете, что такое «хэндмейд»? Разумеется, самый простой ответ в переводе с английского: hand made — «сделано вручную».
Домодельные украшения в жизни модниц были всегда. Но если сравнивать с временами СССР этим «поделкам» было отведено довольно неприглядное место милого хобби, несерьёзной попытки домохозяек реализовать своё творческое начало. На Западе же, напротив, умение создавать оригинальные вещи собственными руками причислялось к творчеству.
Многие задаются вопросом о том, как же воспринимать такую деятельность, как хенд-мейд — для дома и личного потребления или же в качестве бизнес-идеи? Пожалуй, деятельность в этом направлении подобна творчеству художника.
Можно рисовать для себя, а можно продавать свои картины, спрос будет всегда. Возьмём такую актуальную проблему, как поиск подарков. Наверняка в канун НГ для многих это стало задачкой не из лёгких. Крайне сложно выбрать подходящий презент человеку, у которого, кажется, всё уже есть. Тут-то на авансцену и выходит эксклюзив!
То, что раньше презрительно именовали кустарщиной, сейчас обретает особую притягательность, ведь изделия хенд-мейд несут в себе частичку души творца и радуют оригинальностью и свежестью идей.
Прежде всего, нужно сказать о колье. И не просто о колье, а о «колье-чокер». В переводе с английского chocker – это душитель. Спокойно, ничего страшного. Чокер – это всего лишь широкое колье, которое охватывает всю шею целиком, на манер ошейника.
Ещё один тренд сезона – объёмный кулон на длинном шнурке. Собственно, это классика, но именно та, что никогда из моды не выходит. Особенно актуальны такие подвески на шнурках поверх облегающих водолазок.
Третья наметившаяся тенденция – ренессанс 90-х. О да! Те самые «лихие годы» возвращаются, уже в формате ретро. Серьги-каффы. Спросите у мам и старших сестёр, что это. Впрочем, не исключено, что они свои кольца в носах и на неожиданных частях ушей относили, так и не узнав, как это правильно называется на языке моды. Носите серьги… везде! И, кстати, совсем не обязательно это самое «везде» прокалывать. У нас же Год Экологии, как-никак. Достаточно имитации серьги, а крепиться к уху она может на зажиме. Когда-то давным-давно это ещё называли клипсами.
На самом деле, фишек сезона очень много, ознакомиться с ними вы можете на любом специализированном сайте. Вот, на этом, к примеру.
Яна дополняет перечень трендов:
Фото: Александр Соколов, Антон Колодин, Яна Касьянова
В декабре мы подробно рассказывали о «живой» ярмарке «МодноМаркет».
В ней с успехом приняли участие полуфиналистки реалити-проекта «Городская красавица».
Полюбоваться дефиле-показом мы пришли с «официальным голосом» проекта вокалисткой Мариной Горьковой, которая заинтересовалась бижутерией хэнд-мейд.
Украшения, которые дополнили образы участниц дуфиле-показа, можно было приобрести на «МодноМаркет». Многие, в их числе и Марина Горькова, так и поступили.
С удовольствием представляем автора замечательных диадем и колье, дизайнера Яну Касьянову. Яна – человек разностронне одарённый. Она ещё и один из фотографов GK.
Как же не воспользоваться случаем, и не предоставить слово дизйнеру:
Хэнд-мейд украшения делаю уже более восьми лет, если начинать отсчёт с самых первых экспериметов с тканью, металлом, бисером и стразами, этим я ещё в школьные годы увлеклась, — вспоминает Яна.
Сейчас у Яны обозначилась специализация – свадебные аксессуары. И это гармонично сочетается с её фотоработами. Большинство невест, которые обращаются к Яне, чтобы сфотографироваться, входят в кадр в украшениях «Мирта Бижу» — это бренд Яны Касьяновой.
В своих работах, как правило, предпочитаю лаконизм. Хочется, чтобы серьги и кулоны, которые у меня покупают, можно было носить не только по особому случаю, но и в повседневной жизни, — говорит Яна.
Оригинальные вещи с пометкой «хэндмейд» — восходящий тренд. А вы знаете, что такое «хэндмейд»? Разумеется, самый простой ответ в переводе с английского: hand made — «сделано вручную».
Домодельные украшения в жизни модниц были всегда. Но если сравнивать с временами СССР этим «поделкам» было отведено довольно неприглядное место милого хобби, несерьёзной попытки домохозяек реализовать своё творческое начало. На Западе же, напротив, умение создавать оригинальные вещи собственными руками причислялось к творчеству.
Многие задаются вопросом о том, как же воспринимать такую деятельность, как хенд-мейд — для дома и личного потребления или же в качестве бизнес-идеи? Пожалуй, деятельность в этом направлении подобна творчеству художника.
Можно рисовать для себя, а можно продавать свои картины, спрос будет всегда. Возьмём такую актуальную проблему, как поиск подарков. Наверняка в канун НГ для многих это стало задачкой не из лёгких. Крайне сложно выбрать подходящий презент человеку, у которого, кажется, всё уже есть. Тут-то на авансцену и выходит эксклюзив!
То, что раньше презрительно именовали кустарщиной, сейчас обретает особую притягательность, ведь изделия хенд-мейд несут в себе частичку души творца и радуют оригинальностью и свежестью идей.
А теперь немного о модных трендах в бижутерии хэнд-мейд сезона зима-2017.
Прежде всего, нужно сказать о колье. И не просто о колье, а о «колье-чокер». В переводе с английского chocker – это душитель. Спокойно, ничего страшного. Чокер – это всего лишь широкое колье, которое охватывает всю шею целиком, на манер ошейника.
Ещё один тренд сезона – объёмный кулон на длинном шнурке. Собственно, это классика, но именно та, что никогда из моды не выходит. Особенно актуальны такие подвески на шнурках поверх облегающих водолазок.
Третья наметившаяся тенденция – ренессанс 90-х. О да! Те самые «лихие годы» возвращаются, уже в формате ретро. Серьги-каффы. Спросите у мам и старших сестёр, что это. Впрочем, не исключено, что они свои кольца в носах и на неожиданных частях ушей относили, так и не узнав, как это правильно называется на языке моды. Носите серьги… везде! И, кстати, совсем не обязательно это самое «везде» прокалывать. У нас же Год Экологии, как-никак. Достаточно имитации серьги, а крепиться к уху она может на зажиме. Когда-то давным-давно это ещё называли клипсами.
На самом деле, фишек сезона очень много, ознакомиться с ними вы можете на любом специализированном сайте. Вот, на этом, к примеру.
Яна дополняет перечень трендов:
Сейчас по всему миру популярны подвесы именно из грубых кристаллов. Это связано с популярностью такого направления как викканство и различных цыганских культов. Именно оттуда, кстати, пришли такие свадебные символы-аксессуары как рога на столах, черепушки животных мхи, пеньки и прочие штучки… Такой стиль называется «бохо» и «джипси».
Выбирайте, экспериментируйте, создавайте свой образ! И, конечно же, используйте хэндмейд. Это стильно и оригинально!
Фото: Александр Соколов, Антон Колодин, Яна Касьянова
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