Зимнее счастье. Все на каток!

За окном минус 10, встаём на коньки, берём клюшку — и, ай-да греться, по-спортивному! — советуют ребята.

А Вы уже мечтаете прокатиться под новогоднюю мелодию?

Конечно, во многих дворах есть многофункциональные площадки. Летом это футбольное или баскетбольное поле, а зимой — каток. Такие «коробочки» открываются первыми, но сегодня мы решили не гулять по дворам, а заглянули на катки «официальные». Все ли работают?— излюбленное место ковровчан, всем известное. Он открыт! Но сегодня, чтобы прокатиться с ветерком нужно принести свои коньки. Прокат начнёт работу с 15 декабря. Для Вас — гардероб, есть освещение и музыка.. Здесь гардероба нет. Залили не всю площадь, а только половину. Не успели?СКиД. Уже действует прокат коньков. Стоимость — 80 рублей в час. Работает ларёк, где можно купить горячий чай и выпечку. Уже совсем скоро там будет стоять наряженная ёлка. НГ приближается!Обычно зимой здесь юные спортсмены играют в хоккей.Поиграть в дворовый хоккей можно и в Дёгтярёвском парке.На спорткомплексе «Звезда» каток ещё не функционирует. Прошлой зимой начал работать только в январе.Погода — важный фактор в прогулках на открытом воздухе, в том числе в катании на коньках. Согласитесь, трудно перебороть себя в минус 20 и выйти прокатиться. Вот прогноз погоды на декабрь:Изучаем, выбираем время и на лёд!