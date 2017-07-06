Увлечения
Лиза Барышева на конкурсе PlayBoy-2017. Интервью с моделью
1 1787
Новость о том, что ковровчанка Елизавета Барышева участвует в конкурсе на приз журнала PlayBoy, взорвала Instagram. Особенно горячо откликнулись ковровские подписчики юной модели, которая в этом году начала карьеру в Москве и Европе. По поводу «горячо» — это в самую точку, ведь большинство фотографий Лизы вполне соответствуют тематике глянцевого журнала для мужчин.
Однако GK знает Лизу Барышеву не только как эффектную модель, но и как талантливого визажиста. Её стильные работы на проекте «Городская красавица» у многих оставили неизгладимое впечатление. С Лизой мы сохранили дружбу и после проекта, постоянно на связи, исправно ставим лайки на всех её фото в социальных сетях. И, конечно же, мы связались с Лизой, чтобы расспросить о последних новостях.
GK: Лиза, это реальный конкурс? Не фейк?
— Всё верно. Это конкурс, в котором участвую. Его хэштег #ДевушкаГодаPlayBoy2017. Спасибо за поддержку GK и всем моим подписчикам!
GK: На конкурсе ты себя позиционируешь как столичная модель?
— Я представляю родной город! Ковров!
GK: А как ты вышла этот конкурс? Приглашение или кастинг?
— 30 мая мне написал в ВК фотограф журнала «PlayBoy» Виталий Кислов. Предложил снять модельные тесты для журнала в Москве. Я долго думала, сомневалась, но всё-таки решилась. И вот я на съёмках, в базе моделей журнала «PlayBoy». Технически для того, чтобы заявиться как участница, нужно было пройти по ссылке и нажать «Мне нравится». Пройдя все этапы, победительница получает главный приз 1 000 000 рублей, титул «Девушка года Playboy 2017». А ещё — съемка на обложку легендарного журнала, подарки от спонсоров.
GK: То есть, в принципе, в конкурсе могла участвовать любая девушка?
— Не совсем. Фотосеты (10 фото в купальнике или нижнем белье) претенденток отсматривают, а потом либо предлагают продолжить участие, либо нет. Мне предложили.
Расскажем немного о конкурсе. В нём будет четыре этапа. Первый (до 10 сентября) — участницы выкладывают свои фотографии, пользователи сайта голосуют за понравившихся им девушек. Всего будет отобрано 12 претенденток на главный приз: 6 — по наибольшему количеству голосов, еще 6 — по решению жюри. Все они получат титул «Девушка месяца» — сообщает сайт «PlayBoy».
Второй этап (с 11 сентября до 10 октября) — «Девушки месяца» будут приглашены на съемки в редакцию. Их фотосессии, сделанные профессиональными фотографами, и видео будут опубликованы на сайте для нового голосования.
Третий этап (с 11 октября до 30 октября) — пользователи выбирают одну из двенадцати «Девушек месяца». 31 октября жюри выбирает «Девушку года» на основе проведенных фотопроб и количества голосов посетителей сайта.
Четвертый этап (с 1 ноября до 3 ноября) — победительница получает почетный титул «Девушка года Playboy 2017», съемку на обложку легендарного журнала и приз в 1 000 000 рублей или подарок на эту сумму, а также подарки от спонсоров. В начале декабря в честь победительницы будет устроена вечеринка в одном из самых модных московских клубов, где пройдет церемония награждения «Девушки года».
На сегодня ЕЛИЗАВЕТА БАРЫШЕВА В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ!!! Основными конкурентками нашей Лизы являются Ника Колосова и Оксана Игнатьевская. Симпатичные, но наша Лиза — уверены! — лучше.
Если в ленте ВК увидите этот пост, непременно проголосуйте!
Однако GK знает Лизу Барышеву не только как эффектную модель, но и как талантливого визажиста. Её стильные работы на проекте «Городская красавица» у многих оставили неизгладимое впечатление. С Лизой мы сохранили дружбу и после проекта, постоянно на связи, исправно ставим лайки на всех её фото в социальных сетях. И, конечно же, мы связались с Лизой, чтобы расспросить о последних новостях.
GK: Лиза, это реальный конкурс? Не фейк?
— Всё верно. Это конкурс, в котором участвую. Его хэштег #ДевушкаГодаPlayBoy2017. Спасибо за поддержку GK и всем моим подписчикам!
GK: На конкурсе ты себя позиционируешь как столичная модель?
— Я представляю родной город! Ковров!
GK: А как ты вышла этот конкурс? Приглашение или кастинг?
— 30 мая мне написал в ВК фотограф журнала «PlayBoy» Виталий Кислов. Предложил снять модельные тесты для журнала в Москве. Я долго думала, сомневалась, но всё-таки решилась. И вот я на съёмках, в базе моделей журнала «PlayBoy». Технически для того, чтобы заявиться как участница, нужно было пройти по ссылке и нажать «Мне нравится». Пройдя все этапы, победительница получает главный приз 1 000 000 рублей, титул «Девушка года Playboy 2017». А ещё — съемка на обложку легендарного журнала, подарки от спонсоров.
GK: То есть, в принципе, в конкурсе могла участвовать любая девушка?
— Не совсем. Фотосеты (10 фото в купальнике или нижнем белье) претенденток отсматривают, а потом либо предлагают продолжить участие, либо нет. Мне предложили.
Расскажем немного о конкурсе. В нём будет четыре этапа. Первый (до 10 сентября) — участницы выкладывают свои фотографии, пользователи сайта голосуют за понравившихся им девушек. Всего будет отобрано 12 претенденток на главный приз: 6 — по наибольшему количеству голосов, еще 6 — по решению жюри. Все они получат титул «Девушка месяца» — сообщает сайт «PlayBoy».
Второй этап (с 11 сентября до 10 октября) — «Девушки месяца» будут приглашены на съемки в редакцию. Их фотосессии, сделанные профессиональными фотографами, и видео будут опубликованы на сайте для нового голосования.
Третий этап (с 11 октября до 30 октября) — пользователи выбирают одну из двенадцати «Девушек месяца». 31 октября жюри выбирает «Девушку года» на основе проведенных фотопроб и количества голосов посетителей сайта.
Четвертый этап (с 1 ноября до 3 ноября) — победительница получает почетный титул «Девушка года Playboy 2017», съемку на обложку легендарного журнала и приз в 1 000 000 рублей или подарок на эту сумму, а также подарки от спонсоров. В начале декабря в честь победительницы будет устроена вечеринка в одном из самых модных московских клубов, где пройдет церемония награждения «Девушки года».
На сегодня ЕЛИЗАВЕТА БАРЫШЕВА В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ!!! Основными конкурентками нашей Лизы являются Ника Колосова и Оксана Игнатьевская. Симпатичные, но наша Лиза — уверены! — лучше.
Если в ленте ВК увидите этот пост, непременно проголосуйте!
1 комментарий