Лужу - паяю. Экскурсия в радиокружок

В восьмом классе я ходил в радиокружок. Это было интересно потому, что перед глазами стояли вполне реальные цели. Например, телефон с музыкой на тот момент стоил дороже средней ковровской зарплаты. Альтернативы переносной музыке были: магнитофон с дорогущими батарейками или же китайский плеер, динамик которого начинал хрипеть на третий день.То же зарядное устройство для аккумуляторных батареек, которое на тот момент стоило порядка двухсот рублей. Тогда это были большие деньги, особенно для тринадцатилетнего пацана. И тут включались мозги: доставались старые трансформаторы, выпаивались радиодетали, а родители ругались по поводу запаха канифоли.Чтобы освежить воспоминания о времени минувшем, посетил радиокружок в доме детского творчества «Азимут». Увиденное несколько поразило меня: маленькое помещение и общий стол на всего лишь шесть рабочих мест. За ними сидели четыре мальчугана и что-то паяли. Во главе стола сидел преподаватель Николай Григорьевич Богданов. Он и провёл мини-экскурсию по мини-кружку:— Радиокружок – второй по значимости в СССР. Самый популярный был – авиамоделирования. Преподаю очень давно. Раньше группа была больше сорока человек. В «Азимуте» помещение всего на шесть мест. Мы работаем с советской аналоговой электронникой, так как детали крупные. Принцип тот же. Азы познать вполне реально и на таких.Казалось бы, с тех пор, как этим занимался, прошло вот уже 15 лет, а порядок всё тот же. Допотопная, вышедшая из строя, электроника, подвергаемая неминуемой распайке и «Франкенштейн», созданный юными руками на её основе.— Мы берём схему из журнала и делаем. Журналы советские. Ничего нового, в принципе, и нет. Современные схемы для детей очень сложные.Ребёнка нужно учить! Хороший инженер получится лишь тогда, когда делает всё от начала до конца. Результат выходит не сразу, но выходит.За спиной Николая Григорьевича высился шкаф со множеством советских журналов и книг. Огромная советская подшивка, актуальных на то время, схем и чертежей. Подумать только: раньше эта литература передавалась из рук в руки, многие детали приходилось доставать, причём нелегально. Вспомните фильм про Ивана Васильевича. Фарцовщик, который открывает перед Шуриком плащ с радиодеталями. Думаете, вымысел?— Андрей делает электронное ухо. Можно на расстояние записывать, например, пение птиц. У Артёма скоро получится электронная игра «рыбалка» для тренировки подсекания удочкой. Саша делает мигалку – светоиндикацию, второй Саша — звуколокатор.А кто из вас, дорогие читатели, додумался бы самостоятельно спаять игру «Рыбалка»!? Отсутствие дефицита разучило нас напрягать голову. Ну, согласитесь, что в подавляющем большинстве случаев проще купить что-то готовое, с конвейера. Прошло время самодельных радиостанций, светомузыки и прочего электронного крафта. Потому что у нас всё есть.Я – мастер производственного обучения в Ковровском промышленно-гуманитарном колледже, — продолжает Николай Григорьевич. — Сейчас такая тенденция – дети быстро перегорают. Вот в компьютер играть – это да. А здесь он попилил, попаял и месяца через два-три месяца у него пропадает интерес. Может, так поставлено в стране – то не моя вина. Им, чтобы быть конструкторами по радиоэлектронике необходимо читать схемы и делать руками. Фантазия нужна.— Она у них есть. Ребята вносят много своего, пренебрегая законами физики. Это я знаю, что там не получится, а им до лампочки. И это, на данном этапе, хорошо. Некоторые мои ученики пошли достаточно далеко. Кто-то открыл фирму здесь, а кто за границу уехал. Они болели этим с детства и пошли достаточно далеко.Вопрос перегорания двояк. Он заключается в том, что далеко не каждый знает в свои двенадцать, что точно будет радиоинженером. Верни мои тринадцать сегодня и приведи меня в радиокружок — первая мысль: «Зачем?»