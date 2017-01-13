Majorette. Форма и барабаны

Эта необычная хореография появилась в 30-х годах XX века.Команда мажореток (барабанщиц) дружно настукивали ритм и шагали на парадах в форме, напоминающей военную.Сегодня мажоретки не только отстукивают ритм на барабанах, но и составляют выступления с элементами жонглирования, дефиле и хореографии.В нашем городе ансамбль мажореток появился в 2012 году. Возглавил его талантливый барабанщик —— До образования ансамбля я занимался музыкой во дворце культуры и техники «Родина». Это была игра для себя, иногда я выступал с рок-композициями. Кто сказал, что не бывает соло барабана? Это очень даже неплохо, послушайте, — начал рассказывать Андрей.Наша встреча состоялась во дворце культуры «Современник», где у ансамбля своя небольшая комната на первом этаже. Здесь уютно. Большую часть комнаты занимают, конечно, барабанные установки, у стены стеллаж с барабанами ансамбля. Для удобства смастерен «карман» для хранения палочек. Стоят диваны, стулья и небольшой стол. Как и в любой «творческой мастерской» здесь по-своему приятно находиться.— Создание этого ансамбля для меня было приятной авантюрой, но я никогда не жалел, что согласился. По инициативе бывшего директора «Современника»было решено создать такой коллектив, а меня назначить руководителем. Признаться, я немного растерялся, ведь о мажоретках слышал разве что только из репортажей центральных телеканалов. Конечно, обучить девочек игре на барабанах для меня не было проблемой, намного серьезней дела обстояли с хореографией. Огромный вклад внесла, которая занималась с девочками постановкой номеров. К сожалению, сейчас ее нет с нами… Мы очень скорбим.— Я набираю рослых девочек с 14 лет. Сегодня у меня в коллективе есть одна девочка 12 лет, для неё я сделал исключение. Нужно понимать, что вес барабана с креплением около пяти килограммов. Слабый ребенок не сможет полноценно репетировать и выступать с таким весом на плечах. Я прошу всех девочек не пропускать репетиции, отставание одной сразу сказывается на всем коллективе. Репетируем мы три-четыре раза в неделю по два-три часа. Готовим сразу несколько программ. В этом году я набрал новую группу, так как старшая уже начала потихоньку распадаться. Некоторые уже даже вышли замуж, — улыбается Андрей.— Новенькие еще не готовы выступать. Старшие девочки помогают мне в обучении. Вообще, у нас очень дружный коллектив, девочки стараются помогать друг другу.Андрей не похож на типичного руководителя, скорее он друг и наставник, чем строгий тренер. Общение с девочками происходит в свободной манере, тем не менее, ослушаться преподавателя никто не решается. Конечно, бывают капризы, это же девочки. Но подобные нюансы решаются быстро внутри коллектива.— Это очень необычное занятие, согласитесь? Я считаю, что все необычное притягивает. Я ходил на классные часы в разные школы, показывал презентацию, рассказывал об ансамбле. Группа собралась почти сразу. Кроме того, у нас нет платы за обучение. Сейчас это особенно важно для многих родителей. Приходится тратиться разве что на палочки. Барабаны и форму для выступлений предоставляет ДК.— Своими руками я сделал тренировочные пэды — это имитация барабана, но при ударе нет громкого звука. Для нас это особенно актуально, ведь в «Современнике» часто проходят различные концерты, а шумоизолированной комнаты нет. Таким образом, мы имеем возможность отрабатывать барабанные рудименты — это специальные приемы игры, дроби, представляющие собой поочерёдные удары.— Игра на барабанах на самом деле не только увлекательное занятие, но и полезное. Игра развивает слух и моторику. Иногда я сажаю девочек за барабанную установку, чтобы они учились играть не только руками, но и ногами. Это хорошо дисциплинирует и тренирует реакцию. Также они могут воспроизвести бит голосом, пропеть его, это помогает тренировать память.В основном, девочки репетируют в диско-зале ДК. Когда они играют целую композицию, невольно ловишь в себе особенные ощущения. Музыка способна вызывать эмоции, бит также. Наверно, для многих бит символизирует что-то торжественное, великое. Бой барабанов издревле сопровождал воинов на битву. А какие ощущения у вас? Предлагаю посмотреть выступление мажореток на видео.— Выехать на фестиваль или «батл» мажореток нам до сих пор не удавалось. К счастью, много выступаем в нашем городе. В этом году мы готовили программу для выступления на форуме «Россия — спортивная держава», на церемонии «Человек года» и многих других городских мероприятиях. Пробовали не просто играть бит на барабанах, а накладывать его на разные мелодии. Я думаю, мы еще найдем, чем удивить ковровчан.