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Любовь, ставшая легендой. «Матильде» быть?
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Так как в Коврове есть кинотеатр только этой сети, многие горожане уже запланировали поездку а-ля былые времена: во владимирские «РусьКино» и «Киномакс».
Но недавно стало известно: объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» объявила о возвращении в прокат фильма «Матильда». Об этом сообщили все федеральные информационные агентства и многие средства массовой информации.
Представитель ковровского «Синема парка» подтвердила GK, что премьера состоится и в нашем городе. Как и во всей России, она назначена на 26 октября. Расписания сеансов на сайте «нашего» кинотеатра на данный момент еще нет.
Напомним, из-за чего весь сыр-бор. Депутат Госдумы от «Единая Россия» Наталья Поклонская сочла, что фильм может быть оскорбительным для верующих людей: образ царя, вступающего в интимную связь с танцовщицей, является неподобающим для святого (Николай II канонизирован РПЦ). Поклонская активно выступала против «Матильды» и направила в Генпрокуратуру более 40 обращений, касающихся фильма.
Разгорелся скандал, во все кинотеатры (не только «Синема Парк») начали поступать письма с угрозами. Например, в случае демонстрации «Матильды», противники фильма обещали поджечь кинотеатр.
Несмотря на жалобы Поклонской в рамках закона и криминальную активность других ярых противников фильма, прокуратура не выявила нарушений в действиях создателей «Матильды», а киносети не отказались от показа, за исключением «Синема Парка».
Решение вернуть «Матильду» в репертуар руководство киносети связано, цитируем сообщение прокатчика, с «активной работой правоохранительных органов и принятых ими мер по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма Алексея Учителя».
В фильме рассказывается об отношениях цесаревича Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской:
Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России.
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