Марина Никитина: «Я - водитель троллейбуса. И это круто!»

Я получаю кайф от вождения. Большая машина — это круто. За рулём я отдыхаю. И никогда не усомнилась в том, что выбрала по жизни не ту профессию.

Мы долго учились. Сначала теория. Нам рассказывали про строение, детали. Потом вместе с инструктором ездим по депо. Далее, это обкатка по городу, без пассажиров естественно. Сдаём экзамены. Ну, и первый рейс. Как сейчас помню, 25 сентября 2006 года начала обучение и только 8 июня самостоятельно вышла в рейс.

Каждый год мы сдаём экзамены: правила дорожного движения, должностные инструкции, правила техники безопасности. У нас с эти всё строго. В любой ситуации мы должны найти выход.

Многие говорят: «Скучно. Одно и то же по кругу ездить!». Я удивляюсь, когда так говорят люди. Машины разные, люди разные. Всё по-другому. Относиться нужно просто иначе.

Это со стороны, наверное кажется, что всё легко. А ведь один только руль весит до 8 кг. Представляете какая нагрузка каждый раз!? Мне и в тренажёрный ходить не нужно.

Водители легковых автомобилей уверенны, что троллейбусы медленно ездят, медленно трогаются. Неправда. Скорость трогания гораздо выше, чем у машины.

Она наставляет ему рога! Она поливает его каждый день грязью! Кто она?

… водитель троллейбуса!

Всегда была ассоциация, что водители транспорта – это либо дядя с пивным животиком, либо женщины далеко за… бальзаковского возраста. А ведь в этой профессии можно встретить хрупких, на первый взгляд беззащитных женщин. Марина ломает стереотипы!уже десять лет работает водителем троллейбуса.Любит рисовать, фотографировать, участвует во всевозможных конкурсах и воспитывает дочь.А про работу на своём «железном коне» говорит так:Неженскую профессию Марина выбрала не случайно. Вдохновил своим примером брат. Тогда, много лет назад брат Марины мечтал работать в транспортной индустрии. Собрал документы и пошёл учиться. Не задумываясь, Марина со словами «Я тоже хочу!» пошла следом за ним.— Ну, нет. Ещё когда впервые садилась за руль троллейбуса, не боялась. Возможно, потому что уже были права на категорию «B». А тут то же самое, только сцепления нет и руль больше. Да, и люблю я троллейбусы. А мама тогда была в шоке…— Примерно так и было. Скажу больше. Мамина позиция была: «Кем угодно, только не водителем троллейбуса!». Идей у меня в юности было много. Был период, когда хотела стать ветеринаром. Но потом поняла, что транспорт мне всё-таки ближе. А мама… Сейчас она смирилась. Между прочим моя собственная дочь мною и моей профессией очень гордится.— Она хочет стать реставратором или мультипликатором. Сейчас мы вместе ходим на уроки рисования, только в разное время. Рисуя, я релаксирую.Троллейбусная тематика прослеживается и в рисунках. Кстати, Марина ещё обожает фотографировать и фотографироваться. Её телефон забит сотнями снимков. Кстати, все фото в топике взяты из личного архива девушки.— Просыпаться нередко приходится рано — в четыре утра. Когда прихожу на работу, в первую очередь, предъявляю диспетчеру документы, прохожу медосмотр. Дальше принимаю троллейбус. Необходимо проверить его техническую исправность и санитарное состояние. И уже после всех этих процедур можно выходить на маршрут. В 5.05 я должна уже выехать в рейс.Блондинка за рулём с розовыми шеллаком и немалым опытом вождения. Управляет десятитонной машиной уже 10 лет. У Марины первая классность. Участвовала в конкурсах профессионального мастерства. Получила грамоту за «Культуру вождения». И каждый год на новогодние праздники старается поднять пассажирам настроение — украшает троллейбус новогодней атрибутикой.— Значительных не было. Я стараюсь ездить аккуратно. Троллейбус, в принципе, считается транспортом повышенной опасности. С нашим профилем работы в гололед ездить очень сложно. Ну, и предельно внимательно следить за ситуацией на дороге…Марина ездит по маршрутам №2 и №3. Но «двойку» любит особенно. Так как проезжает мимо родного дома, родных улиц…— Пассажир всегда прав. На самом деле много бывает случаев, когда пассажиры не до конца понимают специфику нашей работы. И начинают возмущаться. Бывает, что напряжения на линии нет, поэтому не приезжаем долго. Потом, конечно же, появляемся и выслушиваем «комплименты» от пассажиров. Или вот например, ещё одно мнение: как только водитель троллейбуса видит бегущего человека. Бежит, не успевает, ускоряется. А мы перед носом закрываем дверь. Это ложь.— Дело всё в том, что у нас жёсткий график. Все остановки посекундно расписаны. Опоздать имеем право лишь на 1 минуту. Ведь, как только мы останавливаемся, заранее оцениваем ситуацию: какой цвет светофора говорит на перекрёстке, смотрим по времени, чтобы всё успеть. Такая вот специфика работы.— Конечно! У нас в парке работают целыми династиями. Когда я пришла работать, у меня не было ни одного знакомого.— Разве, что жесты руками. Время обеда — один знак, когда рабочий день подходит к концу — другой. На самом деле, их много. И всё очень просто. В быту их использует любой человек.