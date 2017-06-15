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Марина Никитина: «Я - водитель троллейбуса. И это круто!»
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«О чём мечтают девочки в детстве, когда играют в куклы? Стать моделями, дизайнерами одежды или же врачом?! А о чём мечтают девочки, когда их брат — водитель?.. Сесть за руль чего-то большого, желательно — грузового! Или пассажирского...
Всегда была ассоциация, что водители транспорта – это либо дядя с пивным животиком, либо женщины далеко за… бальзаковского возраста. А ведь в этой профессии можно встретить хрупких, на первый взгляд беззащитных женщин. Марина ломает стереотипы!
Марина Никитина уже десять лет работает водителем троллейбуса.
Любит рисовать, фотографировать, участвует во всевозможных конкурсах и воспитывает дочь.
А про работу на своём «железном коне» говорит так:
Неженскую профессию Марина выбрала не случайно. Вдохновил своим примером брат. Тогда, много лет назад брат Марины мечтал работать в транспортной индустрии. Собрал документы и пошёл учиться. Не задумываясь, Марина со словами «Я тоже хочу!» пошла следом за ним.
GK: С квадратными глазами?
— Ну, нет. Ещё когда впервые садилась за руль троллейбуса, не боялась. Возможно, потому что уже были права на категорию «B». А тут то же самое, только сцепления нет и руль больше. Да, и люблю я троллейбусы. А мама тогда была в шоке…
GK: Мама, допустим, мечтала, что дочка станет художником, а она заявляет: «Я записалась на обучение водителем троллейбуса»..
— Примерно так и было. Скажу больше. Мамина позиция была: «Кем угодно, только не водителем троллейбуса!». Идей у меня в юности было много. Был период, когда хотела стать ветеринаром. Но потом поняла, что транспорт мне всё-таки ближе. А мама… Сейчас она смирилась. Между прочим моя собственная дочь мною и моей профессией очень гордится.
GK: Дочка не мечтает пойти по вашим стопам?
— Она хочет стать реставратором или мультипликатором. Сейчас мы вместе ходим на уроки рисования, только в разное время. Рисуя, я релаксирую.
Вот, из последних работ:
Троллейбусная тематика прослеживается и в рисунках. Кстати, Марина ещё обожает фотографировать и фотографироваться. Её телефон забит сотнями снимков. Кстати, все фото в топике взяты из личного архива девушки.
GK: С чего начинается рабочий день водителя троллейбуса?
— Просыпаться нередко приходится рано — в четыре утра. Когда прихожу на работу, в первую очередь, предъявляю диспетчеру документы, прохожу медосмотр. Дальше принимаю троллейбус. Необходимо проверить его техническую исправность и санитарное состояние. И уже после всех этих процедур можно выходить на маршрут. В 5.05 я должна уже выехать в рейс.
Блондинка за рулём с розовыми шеллаком и немалым опытом вождения. Управляет десятитонной машиной уже 10 лет. У Марины первая классность. Участвовала в конкурсах профессионального мастерства. Получила грамоту за «Культуру вождения». И каждый год на новогодние праздники старается поднять пассажирам настроение — украшает троллейбус новогодней атрибутикой.
GK: За многолетний стаж не было аварий?
— Значительных не было. Я стараюсь ездить аккуратно. Троллейбус, в принципе, считается транспортом повышенной опасности. С нашим профилем работы в гололед ездить очень сложно. Ну, и предельно внимательно следить за ситуацией на дороге…
Марина ездит по маршрутам №2 и №3. Но «двойку» любит особенно. Так как проезжает мимо родного дома, родных улиц…
GK: Кстати, о пассажирах. Как вы избегаете конфликтных ситуаций?
— Пассажир всегда прав. На самом деле много бывает случаев, когда пассажиры не до конца понимают специфику нашей работы. И начинают возмущаться. Бывает, что напряжения на линии нет, поэтому не приезжаем долго. Потом, конечно же, появляемся и выслушиваем «комплименты» от пассажиров. Или вот например, ещё одно мнение: как только водитель троллейбуса видит бегущего человека. Бежит, не успевает, ускоряется. А мы перед носом закрываем дверь. Это ложь.
GK: Да! О таком ещё говорят: «Закон «подлости»»...
— Дело всё в том, что у нас жёсткий график. Все остановки посекундно расписаны. Опоздать имеем право лишь на 1 минуту. Ведь, как только мы останавливаемся, заранее оцениваем ситуацию: какой цвет светофора говорит на перекрёстке, смотрим по времени, чтобы всё успеть. Такая вот специфика работы.
GK: У вас работают люди семьями?
— Конечно! У нас в парке работают целыми династиями. Когда я пришла работать, у меня не было ни одного знакомого.
GK: А сленг? Есть ли свои «опознавательные знаки» среди водителей?
— Разве, что жесты руками. Время обеда — один знак, когда рабочий день подходит к концу — другой. На самом деле, их много. И всё очень просто. В быту их использует любой человек.
Анекдот в тему:
Всегда была ассоциация, что водители транспорта – это либо дядя с пивным животиком, либо женщины далеко за… бальзаковского возраста. А ведь в этой профессии можно встретить хрупких, на первый взгляд беззащитных женщин. Марина ломает стереотипы!
Марина Никитина уже десять лет работает водителем троллейбуса.
Любит рисовать, фотографировать, участвует во всевозможных конкурсах и воспитывает дочь.
А про работу на своём «железном коне» говорит так:
Я получаю кайф от вождения. Большая машина — это круто. За рулём я отдыхаю. И никогда не усомнилась в том, что выбрала по жизни не ту профессию.
Неженскую профессию Марина выбрала не случайно. Вдохновил своим примером брат. Тогда, много лет назад брат Марины мечтал работать в транспортной индустрии. Собрал документы и пошёл учиться. Не задумываясь, Марина со словами «Я тоже хочу!» пошла следом за ним.
Мы долго учились. Сначала теория. Нам рассказывали про строение, детали. Потом вместе с инструктором ездим по депо. Далее, это обкатка по городу, без пассажиров естественно. Сдаём экзамены. Ну, и первый рейс. Как сейчас помню, 25 сентября 2006 года начала обучение и только 8 июня самостоятельно вышла в рейс.
GK: С квадратными глазами?
— Ну, нет. Ещё когда впервые садилась за руль троллейбуса, не боялась. Возможно, потому что уже были права на категорию «B». А тут то же самое, только сцепления нет и руль больше. Да, и люблю я троллейбусы. А мама тогда была в шоке…
GK: Мама, допустим, мечтала, что дочка станет художником, а она заявляет: «Я записалась на обучение водителем троллейбуса»..
— Примерно так и было. Скажу больше. Мамина позиция была: «Кем угодно, только не водителем троллейбуса!». Идей у меня в юности было много. Был период, когда хотела стать ветеринаром. Но потом поняла, что транспорт мне всё-таки ближе. А мама… Сейчас она смирилась. Между прочим моя собственная дочь мною и моей профессией очень гордится.
GK: Дочка не мечтает пойти по вашим стопам?
— Она хочет стать реставратором или мультипликатором. Сейчас мы вместе ходим на уроки рисования, только в разное время. Рисуя, я релаксирую.
Вот, из последних работ:
Троллейбусная тематика прослеживается и в рисунках. Кстати, Марина ещё обожает фотографировать и фотографироваться. Её телефон забит сотнями снимков. Кстати, все фото в топике взяты из личного архива девушки.
GK: С чего начинается рабочий день водителя троллейбуса?
— Просыпаться нередко приходится рано — в четыре утра. Когда прихожу на работу, в первую очередь, предъявляю диспетчеру документы, прохожу медосмотр. Дальше принимаю троллейбус. Необходимо проверить его техническую исправность и санитарное состояние. И уже после всех этих процедур можно выходить на маршрут. В 5.05 я должна уже выехать в рейс.
Блондинка за рулём с розовыми шеллаком и немалым опытом вождения. Управляет десятитонной машиной уже 10 лет. У Марины первая классность. Участвовала в конкурсах профессионального мастерства. Получила грамоту за «Культуру вождения». И каждый год на новогодние праздники старается поднять пассажирам настроение — украшает троллейбус новогодней атрибутикой.
Каждый год мы сдаём экзамены: правила дорожного движения, должностные инструкции, правила техники безопасности. У нас с эти всё строго. В любой ситуации мы должны найти выход.
GK: За многолетний стаж не было аварий?
— Значительных не было. Я стараюсь ездить аккуратно. Троллейбус, в принципе, считается транспортом повышенной опасности. С нашим профилем работы в гололед ездить очень сложно. Ну, и предельно внимательно следить за ситуацией на дороге…
Марина ездит по маршрутам №2 и №3. Но «двойку» любит особенно. Так как проезжает мимо родного дома, родных улиц…
Многие говорят: «Скучно. Одно и то же по кругу ездить!». Я удивляюсь, когда так говорят люди. Машины разные, люди разные. Всё по-другому. Относиться нужно просто иначе.
GK: Кстати, о пассажирах. Как вы избегаете конфликтных ситуаций?
— Пассажир всегда прав. На самом деле много бывает случаев, когда пассажиры не до конца понимают специфику нашей работы. И начинают возмущаться. Бывает, что напряжения на линии нет, поэтому не приезжаем долго. Потом, конечно же, появляемся и выслушиваем «комплименты» от пассажиров. Или вот например, ещё одно мнение: как только водитель троллейбуса видит бегущего человека. Бежит, не успевает, ускоряется. А мы перед носом закрываем дверь. Это ложь.
GK: Да! О таком ещё говорят: «Закон «подлости»»...
— Дело всё в том, что у нас жёсткий график. Все остановки посекундно расписаны. Опоздать имеем право лишь на 1 минуту. Ведь, как только мы останавливаемся, заранее оцениваем ситуацию: какой цвет светофора говорит на перекрёстке, смотрим по времени, чтобы всё успеть. Такая вот специфика работы.
Это со стороны, наверное кажется, что всё легко. А ведь один только руль весит до 8 кг. Представляете какая нагрузка каждый раз!? Мне и в тренажёрный ходить не нужно.
GK: У вас работают люди семьями?
— Конечно! У нас в парке работают целыми династиями. Когда я пришла работать, у меня не было ни одного знакомого.
GK: А сленг? Есть ли свои «опознавательные знаки» среди водителей?
— Разве, что жесты руками. Время обеда — один знак, когда рабочий день подходит к концу — другой. На самом деле, их много. И всё очень просто. В быту их использует любой человек.
Водители легковых автомобилей уверенны, что троллейбусы медленно ездят, медленно трогаются. Неправда. Скорость трогания гораздо выше, чем у машины.
Анекдот в тему:
Она наставляет ему рога! Она поливает его каждый день грязью! Кто она?
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